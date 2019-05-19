Российские юниорки выиграли ЧЕ по художественной гимнастике в упражнении с пятью обручами

БАКУ, 19 мая. /ТАСС/. Юниорская сборная России завоевала золото в групповых упражнениях с пятью обручами на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходит в Баку. Спортсменки набрали 24,450 балла.

Сборную России представляли Елизавета Котенева, Александра Семибратова, Дана Семиренко, Алиса Тищенко и Анна Батасова. Второе место заняла сборная Украины (23,400 балла), третьей стала команда Белоруссии (23,250).

Это третья золотая медаль сборной России на текущем чемпионате Европы. Ранее россиянки одержали победу в многоборье в групповых упражнениях, а также стали первыми в командном турнире.

Чемпионат Европы в Баку завершится в воскресенье.