Трефилову дома вручили бронзовую медаль чемпионата России по гандболу

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Главному тренеру краснодарской гандбольной команды "Кубань" Евгению Трефилову дома вручили бронзовую медаль чемпионата России. Об этом ТАСС в понедельник сообщил генеральный директор клуба Сергей Вальтер.

Ранее "Кубань" в двухматчевой серии переиграла подмосковную "Звезду" и завоевала бронзовые медали чемпионата России. Ответный матч серии стал первым для 63-летнего Трефилова после операции на сердце.

"Евгений Васильевич давал установку на матч, провел всю игру на ногах. Но остаться на награждение не смог по состоянию здоровья. Мы вручили ему медаль уже дома", - сказал Вальтер.

Трефилов 19 февраля перенес операцию на сердце. 12 марта его выписали из больницы в Краснодаре. После этого он прошел курс реабилитации в санатории в Краснодарском крае. Первый матч против "Звезды" в Звенигороде специалист пропустил.

Трефилов возглавляет "Кубань" с 2016 года. Под его руководством сборная России стала четырехкратным чемпионом мира, завоевала две серебряные и две бронзовые медали на чемпионатах Европы, а также золото и серебро Олимпийских игр.