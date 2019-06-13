Андрей Тарасенко считает вратаря Биннингтона самым ценным игроком плей-офф НХЛ

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Отец нападающего "Сент-Луиса" Владимира Тарасенко, мастер спорта международного класса по хоккею Андрей Тарасенко считает, что вратарь команды Джордан Биннингтон был более достоин приза самому ценному игроку розыгрыша Кубка Стэнли. Такое мнение Андрей Тарасенко высказал ТАСС в четверг.

"Сент-Луис" переиграл "Бостон" со счетом 4:1 в седьмом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Нападающий Тарасенко отметился голевой передачей. Всего на счету 27-летнего россиянина 17 очков (11 голов + 6 результативных передач) в плей-офф. Биннингтон в решающем матче отразил 32 из 33 бросков по воротам, приз самому ценному игроку плей-офф получил самый результативный игрок команды Райан О'Райлли (8+15), забросивший пять шайб в четырех последних встречах.

"Мы [семья] верили в успех, когда они начали свое восхождение с последнего места таблицы, было видно, что они могут. По большей части игроки должны благодарить за победу своего вратаря. По моему мнению, как тренера и профессионального хоккеиста, звание самого ценного игрока плей-офф должны были дать Биннингтону, потому что с него началось восхождение. Он очень много вытащил в плей-офф, дали О'Райлли - нет вопросов, это не обсуждается", - отметил Андрей Тарасенко.

"Но молодцы все, они именно были командой с начала сезона, а оказавшись на дне таблицы остались командой - это самое главное. В противном случае Кубок Стэнли не выиграешь", - добавил собеседник агентства.

25-летний Биннингтон сыграл первый матч в сезоне в январе, когда "Сент-Луис" находился на последнем месте в турнирной таблице. Он стал первым вратарем-новичком в истории НХЛ, кому удалось выиграть 16 игр в плей-офф. В 32 матчах регулярного чемпионата голкипер пять раз сыграл "на ноль", отражая 92,7% бросков по воротам, в плей-офф он провел все 25 игр (в одной был заменен по ходу матча) и отразил 91,4% бросков.