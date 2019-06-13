Гордость Сибири. Как победу Тарасенко и Барбашева в Кубке Стэнли встретили в России

ТАСС, 13 июня. В четверг "Сент-Луис" в седьмом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 4:1 обыграл "Бостон" и впервые в истории завоевал Кубок Стэнли. "Темная лошадка" плей-офф, в которую мало кто верил, совершила самый настоящий спортивный подвиг, став обладателем престижного трофея. Немаловажную роль в успехе "Блюз" сыграли два россиянина - Владимир Тарасенко и Иван Барбашев.

На эту тему Отец Тарасенко считает, что сын внес большой вклад в победу "Сент-Луиса" в Кубке Стэнли

27-летний Тарасенко стал третьим бомбардиром розыгрыша Кубка Стэнли, отметившись 11 голами и шестью результативными передачами. В течение сезона форвард часто подвергался критике, но в нужный момент проявил себя одним из лидеров коллектива, забрасывая шайбы и раздавая передачи в самые важные моменты матчей. "Впечатления отличные, команда, на которую вообще никто не надеялся, выиграла Кубок Стэнли. Вся команда играла хорошо, но думаю, что наш сын внес большую лепту в общий успех. До сих пор у меня нет ощущения того, что вся наша большая семья - обладатели Кубка Стэнли. Может, потому что очень долго к этому шли, но ребята все молодцы", - поделился эмоциями после игры с ТАСС отец Владимира Андрей Тарасенко, являющийся мастером спорта международного класса по хоккею. По ходу финальной серии в семье Владимира Тарасенко родился третий сын. "Владимира безусловно мотивировал фактор рождения ребенка. Вся семья его поддерживала. Все сложилось в одну дорогу, спасибо богу за то, что так получилось", - добавил отец хоккеиста. Жена игрока, Яна Тарасенко, лаконично, но эмоционально поздравила мужа с титулом: "Горжусь. Мой любимый, ты заслужил это".

Тарасенко является воспитанником новосибирской школы хоккея, он играл в командах системы хоккейного клуба "Сибирь" с 2008 по 2012 год. В 2011 году в карьере хоккеиста случился первый громкий успех - Тарасенко в составе молодежной сборной России взял золото чемпионата мира, будучи капитаном национальной команды. После был переход в СКА и переезд в Северную Америку, где всего за два сезона россиянин заработал звание элитного форварда. "Мы поздравляем его, гордимся им. Мы следили за выступлениями Володи, его становление прошло у нас на глазах. Конечно, это наша гордость, мы очень рады, что такой успех пришел в том числе и в Новосибирскую область", - заявил в беседе с ТАСС генеральный менеджер "Сибири" Кирилл Фастовский. Функционер добавил, что клуб посодействует в организации встречи Тарасенко с новосибирскими болельщиками и презентации трофея. Поздравил Тарасенко с успехом и губернатор Новосибирской области Андрей Травников: "От всей души поздравляю с победой! Желаю новых спортивных и жизненных успехов".

Не остались в стороне от успеха Тарасенко его бывшие клубы – "Сибирь" и СКА.

Владимир Тарасенко @tara9191 - обладатель кубка Стэнли! Поздравляем нашего воспитанника! pic.twitter.com/puRJuQ0DZH — Hockey Club Sibir (@hcsibir) June 13, 2019

Поздравляем с победой в Кубке Стэнли, @tara9191! Molodchik! pic.twitter.com/MagdgdEwco — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) June 13, 2019

Во время награждения Тарасенко вышел на связь с бейсболистом "Сент-Луис Кардиналс" Ядьером Молиной, который поздравил его с триумфом.

Герой из четвертого звена и радость Третьяка Для 23-летнего Барбашева этот сезон стал настоящей сказкой. Ранее нападающий редко попадал в состав "Сент-Луиса", но в минувшем регулярном чемпионате НХЛ россиянин сыграл в 80 матчах. Многие эксперты отмечали универсальность игрока, его жесткость и выносливость. Талант Барбашева по полной раскрылся в плей-офф, где хоккеист стал по-настоящему незаменимым центром четвертого звена. Комментируя успех бывшего одноклубника по ХК МВД, защитник московского "Динамо" Андрей Миронов отметил трудолюбие Барбашева. "Это отличный парень в жизни, трудолюбивый на льду, я за него очень рад. Он сумел достичь таких высот за счет своего трудолюбия, за счет того, что честно относился к себе и своей работе. Он терпел и многого добился", - сказал Миронов.

Второй год подряд воспитанники СДЮШОР «Динамо» завоёвывают главный трофей @NHL — Кубок Стэнли.



Год назад его поднял над головой капитан «Вашингтона» Александр Овечкин @ovi8, а сегодня триумфатором стал форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашёв @Barbashev2295!https://t.co/1jZL1RPzlz pic.twitter.com/19eBPuphSs — HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) June 13, 2019

Радость по случаю победы двух россиян в престижном турнире выразил и глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк. "Впервые "Сент-Луис" выиграл Кубок Стэнли, приятно, что два наших хоккеиста участвовали в этой победе, ковали ее", - сказал он в беседе с ТАСС. Позади тяжелый сезон, теперь хоккеисты могут отдохнуть. По традиции каждый игрок клуба сможет на несколько дней взять Кубок Стэнли в свое распоряжение. Наверняка Тарасенко и Барбашев привезут трофей на родину, чтобы отпраздновать успех с российскими болельщиками. Путешествие трофея по стране Родившийся в Ярославле Тарасенко, где в 1991 году за местное "Торпедо" выступал его отец, стал представителем 13-го российского города, которому удалось выиграть Кубок Стэнли. При этом хоккеем Тарасенко начал заниматься в Новосибирске, где и вырос как хоккеист. Поэтому трофей, который выдают на несколько дней каждому его обладателю, точно приедет именно в Сибирь. Впервые Кубок Стэнли посетил Россию в 1997 году, прибыв в Москву по инициативе хоккеистов победившего тогда "Детройта" Игоря Ларионова и Вячеслава Фетисова. Тогда главный трофей побывал в разных местах столицы, в том числе и на Красной площади. Примечательно, что в 1994 году победителям плей-офф НХЛ в составе "Рейнджерс" становились уроженцы столицы Сергей Зубов, Сергей Немчинов и Александр Карповцев, но трофей привезти они тогда не смогли.

На эту тему Со дна на вершину. "Сент-Луис" с Тарасенко и Барбашевым впервые завоевал Кубок Стэнли