Тотальное доминирование. Российские саблистки одержали 11-ю победу на чемпионатах Европы

ДЮССЕЛЬДОРФ /Германия/, 21 июня. /ТАСС/. Женская сборная России по фехтованию на саблях, в состав которой вошли Софья Великая, Яна Егорян, София Позднякова и Ольга Никитина, в четверг выиграла командное золото на чемпионате Европы, проходящем в Дюссельдорфе. Победа для национальной команды стала 11-й в истории европейских первенств.

Командный турнир по фехтованию на саблях среди женщин включили в программу чемпионатов Европы в 2000 году. Тогда сборная России завоевала первую золотую медаль, победив в финале француженок. В составе команды на турнире в Фуншале (Португалия) выступали Елизавета Горст, Ирина Баженова, Наталья Макеева и Елена Нечаева. Стоить отметить, что победа в Дюссельдорфе стала второй подряд для российских саблисток и седьмой за последние восемь чемпионатов Европы.

Стартовую встречу сборная России выиграла у команды Грузии со счетом 45:29, а в четвертьфинале были обыграны соперницы из Германии (45:34). Полуфинал против итальянок выдался нервным - россиянки, заработав солидное преимущество в начале поединка (10:2), в какой-то момент позволили оппоненткам обойти их на удар (20:19). Ситуацию выправила Великая (25:21), после чего уже команда уверенно довела встречу до победы - 45:39. В финальном поединке против сборной Венгрии россиянки ни разу не позволили соперницам выйти вперед, выиграв со счетом 45:34.

Теперь на счету российских фехтовальщиков шесть медалей - две золотые, две серебряные и две бронзовые. Старший тренер сборной России по сабле француз Кристиан Бауэр после выступления девушек отметил в беседе с ТАСС, что увидел сбалансированные действия, отметив работу каждой из спортсменок. При этом специалист обратил внимание на полноценное возвращение в строй олимпийской чемпионки Рио-де-Жанейро Яны Егорян, пропустившей практически год из-за травм. "Егорян выглядит стабильно и начала фехтовать так, как умеет, поэтому я поставил ее закрывать финальный бой, чтобы немного разгрузить Соню Великую, которая всегда несет на своих плечах большой груз ответственности", - поделился Бауэр.

По мнению Великой, эта команда способна на большие свершения. "У нас есть резерв, отлично выступила Ольга Никитина - она дебютантка, но не испугалась, делала приемы, показала психологическую стабильность. Есть у нас и Светлана Шевелева, которая на этом чемпионате Европы не выступала. Самое главное, что команда поддерживала друг друга в любой ситуации, ведь это очень важно для наших дальнейших результатов и совместной работы", - подчеркнула Великая.

Егорян также осталась довольная итогом первенства, несмотря на неудачу в личных соревнованиях. "Акцент здесь делался на командный турнир. Мы очень сильно хотим отобраться на Олимпиаду, поэтому данная задача была для нас главной. Обидно и досадно, что я полностью провалила личные соревнования, но у меня остались силы на командный турнир, а эта медаль для нас сейчас важней личных", - сказала Егорян.