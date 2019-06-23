Укрепили лидерство. Россияне завоевали 10 золотых медалей во второй день Европейских игр

МИНСК, 24 июня. /ТАСС/. Сборная России оторвалась от конкурентов в общекомандном зачете Европейских игр в Минске по итогам второго дня соревнований, на счету команды 19 золотых, 10 серебряных и 10 бронзовых наград. Вторую строчку занимают белорусы (10-9-15), третью - сборная Украины (5-6-6). Как и первый день, второй начался для сборной России с победы в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м, золото снова завоевал Артем Черноусов - в индивидуальном первенстве с рекордом Европейских игр (214,4 очка). В субботу 23-летний спортсмен сетовал на духоту, на этот раз, по его словам, на арене дышалось легче. "Сегодня нервное напряжение было выше, соперники не давали мне отдыха, но я смог собраться", - отметил Черноусов. В стрельбе из блочного лука в миксте победу праздновали Наталья Авдеева и Антон Булаев, победившие в финале голландцев. "Чувства переполняют, борьба была очень напряженной, сделали все для победы. Силы остались, впереди личная борьба. Порывы ветра тут случаются, они отняли у нас пару очков, также очень сказывалось сегодня напряжение, бороться с ним очень трудно", - сказал по итогам выступления Булаев. Аверина поставила себе тройку за четыре медали В художественной гимнастике второй день подряд золото в зачет сборной России приносит Дина Аверина. В субботу она выиграла в многоборье, а в воскресенье завоевала медали во всех индивидуальных видах. Она победила в упражнениях с обручем и лентой, стала второй в упражнениях с булавами и третьей - с мячом.

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По мнению Авериной, выступление на Европейских играх не получилось идеальным. "Свой результат на Европейских играх оценю на тройку, - сказала она журналистам после соревнований. - Сегодня было сложно выступать и морально, и физически, очень быстро шли соревнования: за полтора часа мы выполнили все четыре вида, успевали только прийти в зал, переодеться и сразу обратно". Тренер гимнастки Вера Шаталина осталась довольна выступлением своей подопечной, хотя была удивлена определенными ошибками. "Сегодня было сложновато выступать, может быть, поэтому были допущены ошибки, которые для меня стали открытием, думаю, мы сделаем рокировку в упражнениях, уберем кое-что перед чемпионатом, и все будет хорошо, - сказала Шаталина. - Думаю, пять медалей - достойный результат, нам не стыдно будет возвращаться домой". Медалями Авериной успехи россиянок не ограничились: сборная России по художественной гимнастике в составе Анжелики Стубайло, Веры Бирюковой, Марии Толкачевой, Анастасии Максимовой и Анастасии Шишмаковой завоевала золото в командных соревнованиях в упражнениях с пятью мячами, также на их счету бронза в многоборье. Максимова после соревнований рассказала, почему эта золотая награда стала особенно ценной. "Наша команда сформировалась за пару дней до выезда - у одной девочки случилась травма, другую поменяли, это чудо, что в таком составе мы выступили очень хорошо в упражнении с мячами и чуть-чуть не дотянули в упражнении с обручами", - сказала спортсменка. Триумфом завершилось и выступление российских спортсменов в спортивной акробатике - золото среди смешанных пар в комбинированных упражнениях в копилку сборной снова записали Виктория Аксенова и Кирилл Старцев. По итогам выступления акробаты сошлись во мнении, что серебро, завоеванное в субботу в балансовых упражнениях, мотивировало их. "Вчера я говорил, что могу оценить выступление на пять баллов из десяти, сегодня поставил бы нам восьмерку. Вчерашнее серебро очень мотивировало, сегодня глаза горели, мы очень старались", - сказал Старцев. Успехи в легкоатлетическом матче Соревнования легкоатлетов на Европейских играх проходят в двух категориях - традиционные состязания и так называемый легкоатлетический матч. В последнем принимают участие 24 сборные, которые соревнуются в девяти дисциплинах: бег на 100 м у мужчин и женщин, прыжки в длину (женщины), метание копья (женщины), смешанная эстафета 4 по 400 м, бег с барьерами на 110 м (мужчины) и на 100 м (женщины), прыжки в высоту у мужчин, а также смешанная комбинированная эстафета преследования на 800 м, 600 м, 400 м и 200 м. В квалификационном матче сборная России соревновалась с командами Румынии, Словении, Италии, Эстонии и Франции. По итогам девяти дисциплин российские легкоатлеты набрали 83 очка и напрямую квалифицировались в полуфинал. "Горд за наших ребят, в такой сложной для них ситуации они собрались и показали максимум, - сказал ТАСС президент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин. - Многие ребята молодые, кто-то впервые выступает за взрослую сборную, но никто не стушевался, не потерялся, все показали максимум. В силу определенных условий, связанных со сложностью формирования нашей команды, многие выступали не совсем в своих видах, но мотивация и дух были настолько сильны, что на результате это не сказалось". Бегун на 100 метров Дмитрий Лопин, победивший в своей дисциплине и принесший российской сборной 12 очков, считает, что мог бы преодолеть дистанцию еще быстрее. "Сегодня я настраивался на хороший результат и старался выиграть, потому что моей команде нужно было от меня только первое место, - сказал 27-летний спортсмен. - Если бы не встречный ветер, то бег получился бы еще более быстрым".

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