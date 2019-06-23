Укрепили лидерство. Россияне завоевали 10 золотых медалей во второй день Европейских игр

МИНСК, 24 июня. /ТАСС/. Сборная России оторвалась от конкурентов в общекомандном зачете Европейских игр в Минске по итогам второго дня соревнований, на счету команды 19 золотых, 10 серебряных и 10 бронзовых наград. Вторую строчку занимают белорусы (10-9-15), третью - сборная Украины (5-6-6).
Как и первый день, второй начался для сборной России с победы в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м, золото снова завоевал Артем Черноусов - в индивидуальном первенстве с рекордом Европейских игр (214,4 очка). В субботу 23-летний спортсмен сетовал на духоту, на этот раз, по его словам, на арене дышалось легче. "Сегодня нервное напряжение было выше, соперники не давали мне отдыха, но я смог собраться", - отметил Черноусов.
В стрельбе из блочного лука в миксте победу праздновали Наталья Авдеева и Антон Булаев, победившие в финале голландцев. "Чувства переполняют, борьба была очень напряженной, сделали все для победы. Силы остались, впереди личная борьба. Порывы ветра тут случаются, они отняли у нас пару очков, также очень сказывалось сегодня напряжение, бороться с ним очень трудно", - сказал по итогам выступления Булаев.
Аверина поставила себе тройку за четыре медали
В художественной гимнастике второй день подряд золото в зачет сборной России приносит Дина Аверина. В субботу она выиграла в многоборье, а в воскресенье завоевала медали во всех индивидуальных видах. Она победила в упражнениях с обручем и лентой, стала второй в упражнениях с булавами и третьей - с мячом.
По мнению Авериной, выступление на Европейских играх не получилось идеальным. "Свой результат на Европейских играх оценю на тройку, - сказала она журналистам после соревнований. - Сегодня было сложно выступать и морально, и физически, очень быстро шли соревнования: за полтора часа мы выполнили все четыре вида, успевали только прийти в зал, переодеться и сразу обратно".
Тренер гимнастки Вера Шаталина осталась довольна выступлением своей подопечной, хотя была удивлена определенными ошибками. "Сегодня было сложновато выступать, может быть, поэтому были допущены ошибки, которые для меня стали открытием, думаю, мы сделаем рокировку в упражнениях, уберем кое-что перед чемпионатом, и все будет хорошо, - сказала Шаталина. - Думаю, пять медалей - достойный результат, нам не стыдно будет возвращаться домой".
Медалями Авериной успехи россиянок не ограничились: сборная России по художественной гимнастике в составе Анжелики Стубайло, Веры Бирюковой, Марии Толкачевой, Анастасии Максимовой и Анастасии Шишмаковой завоевала золото в командных соревнованиях в упражнениях с пятью мячами, также на их счету бронза в многоборье. Максимова после соревнований рассказала, почему эта золотая награда стала особенно ценной. "Наша команда сформировалась за пару дней до выезда - у одной девочки случилась травма, другую поменяли, это чудо, что в таком составе мы выступили очень хорошо в упражнении с мячами и чуть-чуть не дотянули в упражнении с обручами", - сказала спортсменка.
Триумфом завершилось и выступление российских спортсменов в спортивной акробатике - золото среди смешанных пар в комбинированных упражнениях в копилку сборной снова записали Виктория Аксенова и Кирилл Старцев. По итогам выступления акробаты сошлись во мнении, что серебро, завоеванное в субботу в балансовых упражнениях, мотивировало их. "Вчера я говорил, что могу оценить выступление на пять баллов из десяти, сегодня поставил бы нам восьмерку. Вчерашнее серебро очень мотивировало, сегодня глаза горели, мы очень старались", - сказал Старцев.
Успехи в легкоатлетическом матче
Соревнования легкоатлетов на Европейских играх проходят в двух категориях - традиционные состязания и так называемый легкоатлетический матч. В последнем принимают участие 24 сборные, которые соревнуются в девяти дисциплинах: бег на 100 м у мужчин и женщин, прыжки в длину (женщины), метание копья (женщины), смешанная эстафета 4 по 400 м, бег с барьерами на 110 м (мужчины) и на 100 м (женщины), прыжки в высоту у мужчин, а также смешанная комбинированная эстафета преследования на 800 м, 600 м, 400 м и 200 м. В квалификационном матче сборная России соревновалась с командами Румынии, Словении, Италии, Эстонии и Франции. По итогам девяти дисциплин российские легкоатлеты набрали 83 очка и напрямую квалифицировались в полуфинал.
"Горд за наших ребят, в такой сложной для них ситуации они собрались и показали максимум, - сказал ТАСС президент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин. - Многие ребята молодые, кто-то впервые выступает за взрослую сборную, но никто не стушевался, не потерялся, все показали максимум. В силу определенных условий, связанных со сложностью формирования нашей команды, многие выступали не совсем в своих видах, но мотивация и дух были настолько сильны, что на результате это не сказалось".
Бегун на 100 метров Дмитрий Лопин, победивший в своей дисциплине и принесший российской сборной 12 очков, считает, что мог бы преодолеть дистанцию еще быстрее. "Сегодня я настраивался на хороший результат и старался выиграть, потому что моей команде нужно было от меня только первое место, - сказал 27-летний спортсмен. - Если бы не встречный ветер, то бег получился бы еще более быстрым".
Немаловажной особенностью Европейских игр стало то, что российские легкоатлеты получили возможность соревноваться под флагом своей страны. Всероссийская федерация легкой атлетики длительное время отстранена Международной ассоциацией легкоатлетических ассоциаций, из-за чего на крупных стартах россияне выступают в нейтральном статусе. "Мы очень давно не выступали все вместе одной командой под российским флагом, и этот момент был для нас очень важен, - сказала 29-летняя бегунья Алена Мамина. - На других стартах мы выступаем сами для себя, а здесь - за свою страну, очень классно, что нам вернулся свой флаг, эмоции непередаваемые".
В одиночных соревнованиях 32-летняя Елена Соколова завоевала золотую медаль в прыжках в длину, 23-летняя Екатерина Старыгина стала второй в метании копья. Еще один россиянин, 26-летний Илья Иванюк, специализирующийся на прыжках в высоту, также принес сборной серебряную медаль. Главный тренер сборной Юрий Борзаковский сообщил, что в ходе выступления Старыгина получила повреждение ноги, и на данный момент неизвестно, сможет ли она продолжить выступление на турнире.
Медали в каждом весе у самбистов, в дзюдо - без наград
Самбисты сборной России после первого дня не сбавили темп и завершили выступление на турнире, собрав медали во всех 18 весовых категориях. В воскресенье у женщин в весе до 52 кг победу одержала Диана Рябова, которая одолела в финальной схватке белорусскую самбистку Марину Жарскую. Двукратная чемпионка мира отметила в беседе с журналистами, что для победы просто должна была выступить в свою силу. "Мы с Мариной неплохо друг друга знаем, но я всегда стараюсь отталкиваться от своей борьбы, понимала, что готова хорошо, а для победы мне нужно просто выйти и показать, на что способна", - сказала 29-летняя самбистка.
Аналогичным результатом отметился и супруг спортсменки Сергей Рябов: российский чемпион мира по самбо в весе до 90 кг также одолел представителя Белоруссии - Андрея Казусёнка. Также у мужчин победу праздновал Руслан Багдасарян, победивший в финальной схватке в весе до 62 кг грека Савву Каракизиди, ранее выступавшего за Россию. Лишь бронзовую медаль сумел завоевать семикратный чемпион мира знаменосец сборной Артем Осипенко (до 100 кг), еще одна бронза у Андрея Кубарькова (до 52 кг), серебро на счету Станислава Скрябина (до 74 кг). У женщин по итогам второго дня серебро завоевала Жанара Кусанова (до 80 кг), бронза досталась Яне Костенко (до 60 кг) и Марине Мохнаткиной (до 65 кг).
Соревнования дзюдоистов в воскресенье были представлены двумя весовыми категориями у мужчин (до 73 и 81 кг) и двумя у женщин (до 63 и 70 кг). Российские спортсмены не смогли квалифицироваться в финальные схватки, а также в поединки за бронзовые награды. Лучший результат показала Дарья Давыдова, уступившая в утешительной схватке в весе до 63 кг польке Каролине Талах.
В понедельник в Минске будет разыграно 14 комплектов наград. Европейские игры завершатся 30 июня.