Идем на рекорд. У россиян 24 золотые медали после половины Европейских игр

МИНСК, 26 июня. /ТАСС/. Сборная России завоевала пять наград в четвертый медальный день Европейских игр и продолжает лидировать в общекомандном зачете. Соревнования проходят в Минске. Всего в четвертый медальный день разыгрывалось восемь комплектов медалей, россияне завоевали две золотые, серебряную и две бронзовые награды. В общекомандном зачете сборная России идет первой с 53 медалями в активе (24-13-16). Второе место продолжают занимать хозяева турнира белорусы (14-9-18), на третьей строчке сборная Грузии (6-5-9).

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Впервые за четыре дня российским стрелкам не покорилось золото, но без медалей россияне не остались: Полина Хорошева и Кирилл Григорьян завоевали бронзу в стрельбе из пневматической винтовки из положения лежа с 50 м среди смешанных команд. Ранее они уже становились бронзовыми призерами других крупных соревнований: Хорошева стала третьей на чемпионате мира по стрельбе из пневматической винтовки из трех положений с 50 м в командном турнире (2018), а Григорьян - на Олимпийских играх 2016 года в стрельбе из пневматической винтовки из положения лежа с 50 м. Золотую медаль Европейских игр завоевали швейцарцы Нина Кристен и Ян Лохбихлер, серебро - австрийцы Франциска Пеер и Бернард Пикл. "Абсолютное счастье [после завоевания медали], здесь собраны сильнейшие спортсмены Европы, быть сильнейшими среди них - это большая честь. Мне сегодня не хватило размеренности в своих действиях: волнение преобладало, хотелось бы действовать более рационально, хотя в целом работа была неплохая, - сказала Хорошева. - Для нас Европейские игры - это большой праздник, такие соревнования проходят не часто, очень здорово наблюдать все виды спорта". Неудачное выступление российских велогонщиков Во вторник завершились соревнования по велоспорту на шоссе в индивидуальных гонках с раздельным стартом среди мужчин и женщин. Сборную России в соревнованиях у женщин представили Елизавета Ошуркова и Мария Новолодская, но навязать борьбу лидерам спортсменки не смогли - Ошуркова стала 13-й, Новолодская - 14-й. Золотую медаль завоевала швейцарская велогонщица Марлен Ройссер, которая преодолела дистанцию за 36 минут 17,41 секунды и занесла в актив сборной Швейцарии на Играх вторую золотую медаль, серебро у представительницы Нидерландов Хантал Блак, бронза у британки Хейли Симмондс.

Мужской состав сборной России в том же виде представили Антон Воробьев и Артем Ныч, занявшие по итогам седьмое и 12-е места соответственно. Обладателем золотой награды с результатом 33 минуты 03,34 секунды стал 37-летний представитель Белоруссии Василий Кириенко, побеждавший на Европейских играх в Баку в 2015 году. Велогонщик является чемпионом мира (2015), а также серебряным (2016) и двукратным бронзовым призером (2012, 2013) чемпионатов мира. Серебро Игр на счету португальца Нельсона Оливейры, бронза у чеха Яна Барты. Всего российские спортсмены приняли участие в четырех гонках, но завоевать медалей не сумели, при том, что россияне приехали в Минск основным составом. "В целом выступление, конечно, слабоватое. В составе были сильнейшие гонщики команды "Газпром-РусВело", но они выступили не очень хорошо, хотя трасса позволяла выступить гораздо лучше. Разбор полетов мы проведем, это наш основной состав за исключением двух-трех представителей команды "Катюша", - заявил ТАСС по итогам соревнований глава Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов. Подытожил выступление сборной ее главный тренер Иракли Абрамян, подчеркнув, что расчет команды был на большее. "Мы рассчитывали как минимум на третье место в мужской групповой гонке: по тактике все в принципе было понятно, ребята ее знали, но не выдержали, по форме были определенные проблемы, посмотрим, будем анализировать и выяснять. Была надежда на Александра Евтушенко, но он травмировался, поэтому была проведена замена, вместо него мы взяли Антона Воробьева. Часть задач была выполнена, но хотелось медаль, - заявил Абрамян. - По женщинам ситуация практически такая же, они не смогли показать себя и проявить себя на должном уровне, сейчас главная задача - получить лицензии на Игры, что мы и пытаемся сделать". Триумф российских дзюдоистов в общекомандном зачете Турнир по дзюдо завершился во вторник смешанными соревнованиями, где российская команда одержала победу, выиграв в финале у сборной Португалии - 4:3. В своих схватках выиграли Дарья Межецкая (весовая категория до 57 кг), Муса Могушков (до 73 кг) и Инал Тасоев (свыше 90 кг); Алена Прокопенко (до 70 кг), Ксения Чибисова (свыше 70 кг) и Хусен Халмурзаев (до 90 кг) уступили своим соперникам. В дополнительной схватке Могушков победил португальца Жорже Фернандеша и принес победу россиянам. Бронза на счету сборных Австрии и Франции.

Волей судьбы героем получилось стать Могушкову - в случае равного счета жребий определяет весовую категорию, спортсмены которой выявят победителя. "Пару раз пробежался, пока шла жеребьевка, восстановился. Вижу, вдруг все на меня смотрят, хаос вокруг, и меня выталкивают на татами. Ну а что делать, какие варианты?" - рассказал Могушков. После победы Могушков отметил, что он и Фернандеш были уже обессилены. "Понимал, что на замечаниях не выиграешь - только чистая победа, значит, надо бросать, как бы измотаны ни были, - сказал 31-летний спортсмен. - Даже не знаю, сколько дома лежит серебряных медалей, надо бы на досуге посчитать. Раньше как было - после первых поединков ведем 3:0, а в итоге проигрываем, сегодня же все вышло наоборот, так что эта медаль стала для меня самой ценной". Сборная России стала лучшей на турнире по дзюдо, завоевав восемь медалей в 15 весовых категориях - три золотые, три серебряные и две бронзовые. Второе место заняла команда Грузии (две золотые, одна серебряная и четыре бронзовые), на третьем - команда Франции (2-0-4). Помимо золота в соревнованиях смешанных команд, победителями в своих весах стали Дарья Межецкая (до 57 кг) и Арман Адамян (до 100 кг). Серебро в активе Ирины Долговой (до 48 кг), Натальи Кузютиной (до 52 кг) и Инала Тасоева (свыше 100 кг). Бронзу завоевали Ксения Чибисова (до 78 кг) и Хусен Халмурзаев (до 90 кг). Первое российское золото в спортивной аэробике Во вторник мужская сборная России завоевала золото в групповых соревнованиях по спортивной аэробике. Российская команда в составе Тимура Кулаева, Петра Перминова, Ильи Остапенко, Романа Семенова и Гарсевана Джаназяна набрала 22,250 балла, опередив соперников из Болгарии (22,186 балла), завоевавших серебро, бронза у команды Румынии (22,083).

Днем ранее Татьяна Конакова и Григорий Шихалеев завоевали бронзовую медаль в соревнованиях смешанных пар. Таким образом, россияне превзошли результат первых Европейских игр - в Баку российские спортсмены сумели завоевать лишь бронзу в соревнованиях смешанных пар. После триумфа Остапенко признался, что надеется на включение дисциплины в программу Олимпийских игр. "Мы надеемся, что наш вид спорта будет включен в олимпийскую программу, - сказал Остапенко. - Мы туда стремимся, наши правила постоянно адаптируются, массовость растет, поэтому с каждым годом количество стран, участвующих в соревнованиях, увеличивается". "Верим, что когда-нибудь войдем в олимпийскую программу. Но с другой стороны, мы счастливы, что аэробика вошла в программу этих Европейских игр: такого масштаба соревнований у нас никогда не было, поддержка зала была сумасшедшая", - заключил россиянин. Батутисты не показали ожидаемых результатов В прыжках на батуте в четвертый медальный день на Европейских играх были разыграны два комплекта наград: в синхронных прыжках у девушек и в индивидуальных - у мужчин. Российские спортсменки Яна Павлова и Ирина Кундиус завоевали бронзовые медали турнира, показав результат 48,140 балла. Обладательницами золотых медалей стали белорусские спортсменки Мария Махаринская и Анна Гончарова (50,230 балла), серебро досталось Марине Кийко и Светлане Мальковой с Украины (48,240).

После соревнований 23-летняя Кундиус рассказала журналистам, что не совсем довольна показанным результатом и намерена на следующих Европейских играх выступить лучше. "Хотелось бы лучше выступить, конечно, потому что у нас есть для этого все. Очень большой зал, очень много зрителей, невероятная атмосфера, переживаешь и волнуешься больше, чем на российских стартах. На следующих Европейских играх выступим намного лучше". У мужчин в шаге от победы остановился чемпион первых Европейских игр Михаил Мельник. 27-летний спортсмен набрал 59,435 балла и занимал лидирующую строчку вплоть до выступления последнего спортсмена, но показанного результата оказалось недостаточно. Первое место занял олимпийский чемпион 2016 года Владислав Гончаров из Белоруссии, набравший 60,045 балла, бронза досталась Диогу Ганшинью из Португалии (58,660). В разговоре с журналистами Мельник признался, что рад серебряной медали, хотя и понимает, что был от победы в одном шаге. "Доволен серебром, очень счастлив, что так закончились соревнования. Но мне чуть-чуть не хватило до победы. Будем работать над ошибками, сейчас придем, посмотрим запись, что не получилось". Итоги выступлению российских батутистов на Играх в Минске в разговоре с ТАСС подвел президент Федерации прыжков на батуте России Николай Макаров. "Конечно, ожидали большего, но вчера получился день срывов - и девочки, и мужчины в синхронных прыжках все завалили. Это не наш результат, даже меньше, чем половина того, на что мы рассчитывали, но не повезло. Это не очень хорошо, но никакой паники нет, это проходящие соревнования, хотя они все равно были полезны". Поражение на старте для победителей прошлых Игр Сборная России по пляжному футболу, завоевавшая четыре года назад золотые медали Игр в Баку, стартовала в Минске с поражения. Подопечные Михаила Лихачева в дебютной встрече уступили в дополнительное время команде Испании со счетом 4:5. В составе россиян хет-трик на свой счет записал Дмитрий Шишин, еще один гол на счету Федора Земскова. В игре из-за полученной днем ранее травмы не смог принять участие защитник сборной Алексей Макаров. Антон Шкарин после встречи в разговоре с журналистами подчеркнул силу испанцев и неуверенную реализацию моментов. "Не хватило голов и везения, классно начали первый тайм, создали много опасных моментов у ворот испанцев, но не сумели реализовать, - отметил Шкарин. - Нам нужно было повести, почувствовать уверенность игры, а приходилось все время догонять, были нервы. Первый матч по-другому и не может складываться, тем более, что испанцы - одна из самых лучших команд в Европе на данный момент, хотя не думаю, что будет легче с украинцами и итальянцами". Следующий матч группового этапа российские футболисты проведут 26 июня против итальянцев (начало - 15:30 мск). Сборная Италии проиграла украинцам по пенальти - 4:5. Сборная России является двукратным чемпионом мира и бронзовым призером первенства мира, также россияне пять раз становились победителями Евролиги. Глава ОКР подвел промежуточные итоги По окончании четвертого медального дня глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в беседе с журналистами подвел итоги и отметил, что сборной по силам превзойти достижение прошлых Игр, где россияне завоевали 30 золотых медалей.

На эту тему Глава ОКР Поздняков доволен промежуточным результатом Европейских игр