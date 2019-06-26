Газзаев считает, что РФС сделал шаг к полной отмене лимита на легионеров

Бывший главный тренер сборной России по футболу отметил, что сам он против лимита

МОСКВА, 26 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Решение исполкома Российского футбольного союза (РФС) о новом формате лимита на легионеров в Российской премьер-лиге можно расценить как промежуточный этап перед полной отменой ограничения на количество иностранных игроков в командах. Такое мнение ТАСС высказал заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев.

В среду состоялось заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС). Как сообщил ТАСС источник, знакомый с ходом заседания, исполком принял решение изменить формат лимита на легионеров в чемпионате страны с сезона-2020/21. Согласно ему, клубы смогут вносить в заявку из 25 игроков не более восьми иностранных футболистов, при этом будет отсутствовать ограничение числа легионеров, одновременно находящихся на футбольном поле. С лета 2015 года в чемпионате России действует лимит в формате "6+5" - одновременно участие в игре могут принимать не более шести футболистов из-за рубежа, при этом их количество в заявке не ограничено. "Я вообще против лимита, - сказал Газзаев. - Считаю, что все футболисты должны находиться в равных условиях, тогда уровень конкуренции будет достаточно высоким и наши игроки будут расти в мастерстве. Искусственного ограничения не должно быть, все должны работать. Уровень растет, когда есть конкуренция".

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