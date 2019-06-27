Пожилой болельщик прививает иностранцам любовь к белорусской культуре на Европейских играх

МИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Колоритный пожилой болельщик Микола Шевчук на турнире по вольной борьбе на Европейских играх в Минске охотно общается с гостями соревнований из разных стран и исполняет им национальную музыку. В беседе с ТАСС он рассказал о своей жизни и значении соревнований для Белоруссии.

"Меня зовут Микола Шевчук, 70 лет будет через пару месяцев. Я сам закончил Институт физической культуры в 1974 году, кандидат в мастера спорта по вольной борьбе. У меня двое детей. Сын с семьей живет в Калифорнии, дочь здесь, у них многодетные семьи", - сказал болельщик.

"Музыка - это мое хобби, моя вторая жизнь, - продолжил он. - В армии я играл в военном оркестре на трубе, потом директор музыкальной школы взял меня преподавателем по трубе, я набрал детей, 15 человек. На первом фестивале охотников и рыболовов Белоруссии я играл на трубе и занял второе место, а на второй фестиваль я привез уже своих учеников, школа существует уже 18 лет. Там я познакомился с поляками, они тотчас попросили нас приехать к ним, в Польше у нас появились друзья, в итоге мы там побывали около 30 раз".

По словам Шевчука, на данный момент он имеет целую коллекцию горнов. "Как раз в Польше мне подарили этот рожок, он стоит $250, а теперь таких у меня несколько штук. В 2010 году поляки мне подарили парфосный горн, как валторна, он стоит €500. У меня уже целый склад горнов", - рассказал Шевчук.

Как признался Шевчук, уже девять лет он борется с раком. "В 2010 году мы представляли Белоруссию во Франции в королевском замке Шамбор, были там десять дней, после этого меня подкосила болезнь, я болею раком уже девять лет. У меня адреналина столько... Я покаялся, пришел к богу, стал христианином, хожу в протестантскую церковь", - рассказал он.

"Боролся с Медведем, но сделал выбор в пользу музыки"

Собеседник отметил, что вольной борьбой начал заниматься в армии. "Я служил на Дальнем Востоке, часть была во Владивостоке, вольной борьбой начал заниматься именно там, ездил на первенство армии, у меня был тренер из Тувы. В военном оркестре я служил год на Даманском полуострове, когда была война с Китаем, это конец 70-х годов, в военном оркестре играл, был старший инструктор по игре на трубе, я готовился поступать в Институт физической культуры и в музыкальный колледж, не мог я выбрать, нравились оба направления. Я приехал в Минск и поступил на борьбу, боролся с Александром Медведем (трехкратным олимпийским чемпионом - прим. ТАСС), ухо у меня все поломано", - признался Шевчук.