Третий не лишний. "Зенит" получил wild card на участие в баскетбольной Евролиге

Россия является второй страной по представительству в турнире, уступая только Испании, которая выставит четыре клуба.

По мнению президента Единой лиги ВТБ Сергея Кущенко, "Зенит" достоин участия в Евролиге и будет грозной силой в предстоящем сезоне. "Третий клуб Единой лиги ВТБ в Евролиге - это говорит о правильности вектора развития нашего турнира, - сказал Кущенко ТАСС. - Поздравляю "Зенит" и Санкт-Петербург с тем, что в следующем сезоне они увидят грандов европейского баскетбола: "Барселону", "Реал", "Фенербахче" и других. Надеюсь, это будет не единственный случай".

Это не первый случай, когда три российских клуба сыграют в Евролиге. Такое случалось уже дважды: в сезоне-2014/15 в турнире играли ЦСКА, "Нижний Новгород" и казанский УНИКС, а в сезоне-2015/16 - ЦСКА, "Химки" и краснодарский "Локомотив-Кубань". При этом 2016 год стал чрезвычайно успешным для России - ЦСКА стал чемпионом, а "Локомотив" выиграл бронзовые медали турнира.

Санкт-Петербург готов к дебюту

"Зенит" впервые примет участие в Евролиге. В завершившемся сезоне петербургский клуб не смог выйти в плей-офф Еврокубка, заняв третье место в группе. В Единой лиге ВТБ "Зенит" дошел до полуфинала, проиграв в серии будущему чемпиону ЦСКА (0-3). "Зенит" является трехкратным бронзовым призером Единой лиги ВТБ. Лучшим результатом команды в Еврокубке является выход в 1/4 финала турнира (2016/17, 2017/18).