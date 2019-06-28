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Еврокубки

Третий не лишний. "Зенит" получил wild card на участие в баскетбольной Евролиге

В главном европейском клубном турнире от России в следующем сезоне выступят три команды
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© Виктория Ламзина/БК "Зенит"/ТАСС

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Россия будет представлена тремя клубами в баскетбольной Евролиге в предстоящем сезоне. Компанию московскому ЦСКА и подмосковным "Химкам" составит петербургский "Зенит", которому директорат турнира предоставил wild card.

Россия является второй страной по представительству в турнире, уступая только Испании, которая выставит четыре клуба.

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По мнению президента Единой лиги ВТБ Сергея Кущенко, "Зенит" достоин участия в Евролиге и будет грозной силой в предстоящем сезоне. "Третий клуб Единой лиги ВТБ в Евролиге - это говорит о правильности вектора развития нашего турнира, - сказал Кущенко ТАСС. - Поздравляю "Зенит" и Санкт-Петербург с тем, что в следующем сезоне они увидят грандов европейского баскетбола: "Барселону", "Реал", "Фенербахче" и других. Надеюсь, это будет не единственный случай".

Это не первый случай, когда три российских клуба сыграют в Евролиге. Такое случалось уже дважды: в сезоне-2014/15 в турнире играли ЦСКА, "Нижний Новгород" и казанский УНИКС, а в сезоне-2015/16 - ЦСКА, "Химки" и краснодарский "Локомотив-Кубань". При этом 2016 год стал чрезвычайно успешным для России - ЦСКА стал чемпионом, а "Локомотив" выиграл бронзовые медали турнира.

Санкт-Петербург готов к дебюту

"Зенит" впервые примет участие в Евролиге. В завершившемся сезоне петербургский клуб не смог выйти в плей-офф Еврокубка, заняв третье место в группе. В Единой лиге ВТБ "Зенит" дошел до полуфинала, проиграв в серии будущему чемпиону ЦСКА (0-3). "Зенит" является трехкратным бронзовым призером Единой лиги ВТБ. Лучшим результатом команды в Еврокубке является выход в 1/4 финала турнира (2016/17, 2017/18).

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По мнению генерального директора "Зенита" Александра Церковного, основная задача клуба и болельщиков - оправдать ожидания Евролиги. "Впереди очень интересный сезон и незабываемые битвы против лучших баскетбольных команд Европы, - приводит слова гендиректора официальный сайт клуба. - Теперь наша общая задача сделать так, чтобы оправдать доверие, оказанное Евролигой. Очень рассчитываем на переполненные трибуны на каждом матче и фирменную поддержку наших болельщиков".

"Зенит" уже начал усиливать состав, держа в уме участие в Евролиге. Клуб подписал двух основных игроков сборной России - разыгрывающего Дмитрия Хвостова и форварда Андрея Зубкова.

По мнению ветерана российского баскетбола Виталия Носова, получить специальное приглашение Евролиги "Зенит" сумел благодаря грамотной работе руководства клуба. "Замечательно, что три российские команды будут играть в Евролиге, я думаю, что это (получение wild card - прим. ТАСС) успех нового руководства "Зенита", - сказал Носов. - Я вижу, что клуб творит на рынке свободных агентов: они забрали у "Химок" Андрея Зубкова, а у "Локомотива" - Дмитрия Хвостова".

"Я, конечно, не знаю, какое место займет "Зенит", но в восьмерку, думаю, не попадет. Для "Зенита" это все равно выдающийся успех, так как команда дебютирует в Евролиге, но и на старуху бывает проруха, посмотрим, как смогут выступить", - подытожил Носов.

В новом сезоне в Евролиге выступят 18 команд, турнир стартует 3 октября. Место проведения "Финала четырех" еще не объявлено.

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