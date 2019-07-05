Наследие Рио. Попова и Бубку обвинили в продаже голосов при выборе столицы Олимпиады

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Олимпийские чемпионы Александр Попов и Сергей Бубка оказались вовлечены в коррупционный скандал, связанный с выбором Рио-де-Жанейро столицей Олимпийских игр 2016 года. Прославленных спортсменов обвинили в том, что в 2009 году, будучи членами Международного олимпийского комитета (МОК), они продали свои голоса; Попов и Бубка обвинения опровергли, к расследованию подключился МОК.
Коррупционные расследования в отношении лиц, причастных к подготовке и проведению Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, последовали вскоре после окончания соревнований. Некоторые уже отбывают тюремные сроки. В их числе - бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал, который был признан виновным в хищении более $80 млн. Именно он в четверг дал показания, бросившие тень на Бубку и Попова.
По его словам, подкуп голосов осуществлялся через посредника - президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламина Диака, который на тот момент также являлся членом МОК. Сейчас 86-летний сенегалец находится под стражей во Франции, его обвиняют в сокрытии положительных допинговых нарушений российскими легкоатлетами и в коррупционных действиях в ходе заявочной кампании на проведение чемпионата мира по легкой атлетике 2019 года в Катаре. Если верить Кабралу, поучаствовал Диак и в незаконном влиянии на выборы олимпийской столицы, которые прошли в октябре 2009 года в Копенгагене на 121-й сессии МОК.
Тогда на определение победителя потребовалось три раунда, после каждого из которых из борьбы выбывал кандидат с наименьшим количеством голосов. В первом выбыл Чикаго (США), при этом наибольшее количество голосов набрал Мадрид. Во втором раунде выбыл Токио, а в решающем раунде Рио-де-Жанейро обошел Мадрид практически с двукратным перевесом (66 голосов против 32).
По словам Кабрала, Диак обещал ему пять или шесть голосов в обмен на $1,5 млн. В коррупционную схему был вовлечен и глава Национального олимпийского комитета Бразилии Карлос Артур Нузман, который уточнил, что Рио получит голоса от африканских членов МОК и представителей легкой атлетики.
В общей сложности, по словам Кабрала, были куплены голоса девяти членов МОК, среди которых оказались Попов и Бубка. Других имен он не назвал. Попов - четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию, членом МОК он был с 2000 по 2016 год и сейчас является почетным членом МОК. Бубка - олимпийский чемпион 1988 года по прыжкам с шестом, является членом МОК с 2008 года, возглавляет Национальный олимпийский комитет Украины и занимает пост первого вице-президента IAAF.
"За Рио не голосовал"
Попов и Бубка обвинения в коррупции опровергли. Более того, Попов заявил о намерении подать иск о защите достоинства, который будет рассмотрен в швейцарском суде. "С большим сожалением для города Рио-де-Жанейро и бывшего губернатора Сержио Кабрала готов официально заявить, что, во-первых, я вообще за Рио-де-Жанейро не голосовал, во-вторых, я не участвовал ни в каких переговорах на подобные темы, и с людьми, которых упоминают в информационных источниках, я не знаком и контактов с ними никогда не имел", - говорится в заявлении Попова, которое оказалось в распоряжении ТАСС.
Отверг обвинения в незаконном получении денег и Бубка. "Господин Диак никогда не связывался со мной по поводу выборов столицы Олимпийских игр 2016 года, - написал он на своей странице в Twitter. - Мои адвокаты написали Диаку и попросили его объяснить обвинения Кабрала, который в своих заявлениях ошибочно утверждает, что Диак мог получить мой голос".
К делу подключился и МОК. Глава комиссии по этике и соответствию МОК незамедлительно отреагировал на утверждения Кабрала и уже связался с упомянутыми членами организации. При этом МОК напомнил, что изменение процедуры выбора олимпийских столиц было одной из приоритетных задач нового руководства организации во главе с Томасом Бахом, и сейчас она стала более прозрачной и честной.
Тему возможной причастности членов МОК к продаже голосов прокомментировали в Кремле. "Безусловно, мы обратили внимание [на эту информацию], это достаточно серьезное обвинение", - сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в администрации главы государства "также отфиксировали, что сейчас уже есть сообщения о том, что МОК начнет соответствующее расследование".
При этом в IAAF информацию пока предпочитают не комментировать, вопреки тому, что Бубка является ее первым вице-президентом. Четыре года назад украинец соперничал с британцем Себастьяном Коу за пост главы IAAF, и тогда проиграл. На прошлой неделе стало известно, что брать реванш на очередных выборах, которые пройдут в сентябре, он не намерен.
Голос поддержки
В защиту Попова и Бубки уже выступил ряд видных спортивных функционеров. Один из них - почетный член МОК, бывший президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов. "Речь идет о великих спортсменах, - сказал Смирнов. - Попова я очень хорошо знаю, он мой коллега. Думаю, что это недоразумение, потому что Попов порядочный человек, выдающийся спортсмен".
"Подобного рода обвинения возникали не раз на протяжении истории олимпийского движения, поскольку выдвижение кандидатур всегда связано с денежными затратами. Сейчас нужно в этом спокойно разбираться, есть соответствующая процедура. Мы встречались с Александром на последней сессии МОК [в Лозанне], нормально разговаривали. Я не хочу в это верить", - добавил он.
Смирнов не исключает, что имена выдающихся спортсменов назвали специально, чтобы отвести подозрение от других лиц, которые могут быть причастны к этому делу. "Думаю, надо опираться на реальную информацию, а не на подобные сообщения. Попов - зрелый, взрослый человек, с блестящим прошлым. Я даже не допускаю мысли о том, что он в этом замешан", - заявил почетный член МОК.
Предугадать, что последует за этими обвинениями, пока сложно. Тем более что неназванными остаются еще семь членов МОК, которые якобы тоже были замешены в этом деле. В интересах МОК завершить разбирательство до лета следующего года, когда в Токио стартуют Олимпийские игры.
Игры в Бразилии проходили с 5 по 21 августа 2016 года и были первыми олимпийскими соревнованиями в Южной Америке.