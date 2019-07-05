Наследие Рио. Попова и Бубку обвинили в продаже голосов при выборе столицы Олимпиады

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Олимпийские чемпионы Александр Попов и Сергей Бубка оказались вовлечены в коррупционный скандал, связанный с выбором Рио-де-Жанейро столицей Олимпийских игр 2016 года. Прославленных спортсменов обвинили в том, что в 2009 году, будучи членами Международного олимпийского комитета (МОК), они продали свои голоса; Попов и Бубка обвинения опровергли, к расследованию подключился МОК. Коррупционные расследования в отношении лиц, причастных к подготовке и проведению Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, последовали вскоре после окончания соревнований. Некоторые уже отбывают тюремные сроки. В их числе - бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал, который был признан виновным в хищении более $80 млн. Именно он в четверг дал показания, бросившие тень на Бубку и Попова.

По его словам, подкуп голосов осуществлялся через посредника - президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламина Диака, который на тот момент также являлся членом МОК. Сейчас 86-летний сенегалец находится под стражей во Франции, его обвиняют в сокрытии положительных допинговых нарушений российскими легкоатлетами и в коррупционных действиях в ходе заявочной кампании на проведение чемпионата мира по легкой атлетике 2019 года в Катаре. Если верить Кабралу, поучаствовал Диак и в незаконном влиянии на выборы олимпийской столицы, которые прошли в октябре 2009 года в Копенгагене на 121-й сессии МОК. Тогда на определение победителя потребовалось три раунда, после каждого из которых из борьбы выбывал кандидат с наименьшим количеством голосов. В первом выбыл Чикаго (США), при этом наибольшее количество голосов набрал Мадрид. Во втором раунде выбыл Токио, а в решающем раунде Рио-де-Жанейро обошел Мадрид практически с двукратным перевесом (66 голосов против 32). По словам Кабрала, Диак обещал ему пять или шесть голосов в обмен на $1,5 млн. В коррупционную схему был вовлечен и глава Национального олимпийского комитета Бразилии Карлос Артур Нузман, который уточнил, что Рио получит голоса от африканских членов МОК и представителей легкой атлетики. В общей сложности, по словам Кабрала, были куплены голоса девяти членов МОК, среди которых оказались Попов и Бубка. Других имен он не назвал. Попов - четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию, членом МОК он был с 2000 по 2016 год и сейчас является почетным членом МОК. Бубка - олимпийский чемпион 1988 года по прыжкам с шестом, является членом МОК с 2008 года, возглавляет Национальный олимпийский комитет Украины и занимает пост первого вице-президента IAAF. "За Рио не голосовал" Попов и Бубка обвинения в коррупции опровергли. Более того, Попов заявил о намерении подать иск о защите достоинства, который будет рассмотрен в швейцарском суде. "С большим сожалением для города Рио-де-Жанейро и бывшего губернатора Сержио Кабрала готов официально заявить, что, во-первых, я вообще за Рио-де-Жанейро не голосовал, во-вторых, я не участвовал ни в каких переговорах на подобные темы, и с людьми, которых упоминают в информационных источниках, я не знаком и контактов с ними никогда не имел", - говорится в заявлении Попова, которое оказалось в распоряжении ТАСС.

Отверг обвинения в незаконном получении денег и Бубка. "Господин Диак никогда не связывался со мной по поводу выборов столицы Олимпийских игр 2016 года, - написал он на своей странице в Twitter. - Мои адвокаты написали Диаку и попросили его объяснить обвинения Кабрала, который в своих заявлениях ошибочно утверждает, что Диак мог получить мой голос". К делу подключился и МОК. Глава комиссии по этике и соответствию МОК незамедлительно отреагировал на утверждения Кабрала и уже связался с упомянутыми членами организации. При этом МОК напомнил, что изменение процедуры выбора олимпийских столиц было одной из приоритетных задач нового руководства организации во главе с Томасом Бахом, и сейчас она стала более прозрачной и честной. Тему возможной причастности членов МОК к продаже голосов прокомментировали в Кремле. "Безусловно, мы обратили внимание [на эту информацию], это достаточно серьезное обвинение", - сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в администрации главы государства "также отфиксировали, что сейчас уже есть сообщения о том, что МОК начнет соответствующее расследование". При этом в IAAF информацию пока предпочитают не комментировать, вопреки тому, что Бубка является ее первым вице-президентом. Четыре года назад украинец соперничал с британцем Себастьяном Коу за пост главы IAAF, и тогда проиграл. На прошлой неделе стало известно, что брать реванш на очередных выборах, которые пройдут в сентябре, он не намерен. Голос поддержки В защиту Попова и Бубки уже выступил ряд видных спортивных функционеров. Один из них - почетный член МОК, бывший президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов. "Речь идет о великих спортсменах, - сказал Смирнов. - Попова я очень хорошо знаю, он мой коллега. Думаю, что это недоразумение, потому что Попов порядочный человек, выдающийся спортсмен".

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