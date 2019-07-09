Решение по техническому подрядчику системы VAR в России будет принято до 10 июля

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Окончательное решение по компании, которая будет являться техническим подрядчиком системы видеоассистента рефери (VAR) в чемпионате России по футболу, будет принято в течение двух дней. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин.

Ранее ПАО "Ростелеком" сообщила ТАСС о готовности к внедрению VAR с начала нового сезона чемпионата страны. Первая игра РПЛ сезона-2019/20 состоится 12 июля - тульский "Арсенал" на своем поле встретится с московским "Динамо".

"Решение по VAR принято, задача поставлена запустить систему с первого тура. Вчера прошло заседание рабочей группы в рамках РФC, на которой я присутствовал, постараемся запустить систему с первого тура. Но она будет использована не на всех матчах, так как для этого необходим централизованный центр. Сегодня или завтра будет принято решение, кто будет техническим подрядчиком, две компании готовы к тому, чтобы начать использование VAR с первого тура", - отметил Прядкин.

Тестирование VAR было одобрено в 2016 году. В 2017 году система использовалась на Кубке конфедераций, в 2018-м была применена на чемпионате мира в России. На данный момент VAR используется в чемпионатах Италии, Германии, Испании, а также в Лиге чемпионов.