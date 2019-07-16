Покровская: у хайлайтов больше шансов войти в программу Олимпиады, чем у микст-дуэтов

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 16 июля. /ТАСС/. Новая дисциплина синхронного плавания "хайлайты" имеет больше шансов войти в олимпийскую программу, чем соревнования смешанных дуэтов. Такое мнение журналистам высказала главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская после победы команды в технической программе в групповых упражнениях на чемпионате мира в Кванджу.

В Южной Корее впервые были разыграны медали чемпионата мира в хайлайтах. Российская команда приняла решение не участвовать в этой дисциплине. Международная федерация плавания (FINA) ранее заявляла о желании включить микст-дуэты в олимпийскую программу Игр 2024 года.

"Думаю, что будут хайлайты, к которым, как говорят, привлекут даже мужчин. Но пока это все разговоры, ими и живем, а как они решат, не знаю. Но мы готовы ко всему", - сказала Покровская.

"Если включать микст-дуэт, то надо добавлять еще двух спортсменов, никуда не денешься. И потом, я смотрю, на этом чемпионате мира действительно спортивными можно назвать от силы четыре дуэта. Что может показать человек, который прозанимался синхронным плаванием год, перейдя из водного поло? Все это просто немного смешно выглядит", - добавила она.

Первыми чемпионами мира в хайлайтах стали украинки. В смешанных дуэтах самым титулованным синхронистом является российский спортсмен Александр Мальцев, в Кванджу в паре с Майей Гурбанбердиевой он завоевал третью золотую медаль чемпионатов мира.

В хайлайтах выступают 10 спортсменок, программа продолжительностью 2 минуты должна включать в себя минимум четыре обязательных типа акробатических элементов. Оценивается только акробатика. Решение о включении хайлайтов в программу чемпионатов мира было принято в 2017 году.

"Украинки - молодцы"

Покровская также отметила, что специально не ставила программу для хайлайтов, чтобы у других сборных был шанс побороться за золотые медали. Два года назад на чемпионате мира в Будапеште россиянки по той же причине отказалась от выступления в комбинации.

"Когда сборная Украины у меня спросила, готовим ли мы хайлайты, я ответила: "Успокойтесь, готовьте хайлайты, потому что я буду готовить комбинацию", - рассказала Покровская.

"Украинки - молодцы, впервые стали чемпионками мира. Ни Китай, ни Япония, ни Россия в хайлайтах не участвовали. У нас с ними хорошие отношения, мы давно с ними дружим, раньше у нас была единая команда. У меня много было спортсменок из Киева, Харькова. В спорте стараемся обходиться без политики", - добавила она.

Сборная России по синхронному плаванию на чемпионате мира в Кванджу завоевала уже четыре золотые медали, впереди у нее еще пять видов программы.