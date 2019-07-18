Синхронные победы. Ромашина и Колесниченко покорили чемпионат мира

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 18 июля. /ТАСС/. Для Светланы Ромашиной и Светланы Колесниченко чемпионат мира по водным видам спорта - 2019 в Кванджу закончен, в четверг синхронистки завоевали по третьей золотой медали турнира, победив в произвольной программе дуэтов.

Всего в активе пятикратной олимпийской чемпионки Ромашиной теперь 36 золотых наград главных международных турниров. По этому показателю она делит первое место с соотечественницей Натальей Ищенко, на счету которой 19 золотых чемпионатов мира. Вот только со спортом ее бывшая партнерша уже закончила, а Ромашиной еще предстоит выступление как минимум на Олимпийских играх в Токио.

Для Колесниченко и Ромашиной турнир завершен. Из Кванджу они увозят по три золотые медали: по одной в соло и две - в дуэте. В активе Колесниченко после этого турнира 16 золотых наград чемпионатов мира, она также является олимпийской чемпионкой 2016 года в групповых упражнениях. Ромашина в Южной Корее довела число золотых наград чемпионатов мира до 21, что делает ее самой титулованной синхронисткой в истории мировых первенств.

Произвольная программа закрывала соревнования в соло и классических дуэтах, в Южной Корее командам по синхронному плаванию осталось разыграть медали в произвольной программе смешанных пар, групп и в комбинации.

Сборная России по синхронному плаванию на чемпионате мира в Кванджу продолжает оставаться непобедимой, на ее счету уже шесть золотых медалей. Соперницам они отдали только одно золото, приняв решение не участвовать в новой дисциплине синхронного плавания - "хайлайты".

В Кванджу они представили свою новую и самую сложную в истории синхронного плавания программу, с которой отправятся на Олимпийские игры в Токио, где должны будут побеждать.

На них они намерены показать программу, которую разучили к чемпионату мира - 2019, в ней они предстают в образе пауков. "Да, это самая сложная в истории программа, - рассказала тренер дуэта Татьяна Данченко. - Не зря по сложности мы получили самые высокие оценки, потому что судьи разбираются в синхронном плавании. В первой линии сначала идет двойная поддержка, а потом три связки подряд - буквально через один вдох. Две связки народ уже делает, а три - никто".

Ее синхронистки разучивали прямо по ходу сезона, параллельно тренируя еще две программы. Ближайшие преследовательницы - китаянки Сунь Вэньянь и Хуан Сюэчэнь - отстали практически на два балла, что для синхронного плавания достаточно много. Так что есть все основания полагать, что через год Ромашина станет сначала шестикратной, а после и семикратной олимпийской чемпионкой, поскольку по правилам Игр участницы дуэтов должны выступить и в группах.

10 золотых "китайской машины"

В четверг на чемпионате мира могла состояться сенсация - британец Джек Ло был близок к тому, чтобы прервать гегемонию китайских прыгунов в воду на этом чемпионате мира. В прыжках с трехметрового трамплина Ло перед последней попыткой опережал двух соперников более чем на 30 баллов, однако заключительный и не самый сложный прыжок он исполнил ужасно - вошел в воду практически плашмя.

Это отбросило его на третье место, а первые два заняли Се Сыи и его соотечественник Цао Юань. Для китайской команды по прыжкам в воду эта победа стала десятой на чемпионате мира в Кванджу. Здесь они пока не отдали ни одного золота. В соревнованиях по прыжкам в воду осталось разыграть еще три медали: на 3-метрвоом трамплине (смешанные команды и женщины), а также в прыжках с 10-метровой вышки у мужчин.

"Призеры - очень сильные, серьезные ребята, с ними можно было бороться. На тренировках были отличные попытки, которые надо было показывать на стартах, - сказал российский спортсмен Евгений Кузнецов, который занял десятое место. - В конце я очень хотел, чтобы победил британец, чтобы он остановил "китайскую машину".

"Болел за Джека, но он испытывает проблемы с последним прыжком, его он плохо сделал и в полуфинале. Думаю, он все поправит. Джек безумно сильный спортсмен, у него фантастические физические данные - он прыгает на полметра выше всех, что позволяет ему выполнять сложнейшие прыжки", - добавил он.

В финал соревнований пробился еще один российский спортсмен - Никита Шлейхер, что позволит на Олимпийских играх 2020 год в Токио заявить в эту дисциплину от страны двух спортсменов.

В поло без поражений

Без олимпийских лицензий пока остаются российские пловцы на открытой воде. Более того, попасть на призовые места они не могут даже в неолимпийских дисциплинах.