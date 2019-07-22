Егоров примет решение об отстранении судьи Левникова после работы экспертной комиссии РФС

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров даст ответ на письмо "Ростова" с просьбой отстранить от работы главного арбитра встречи со "Спартаком" Кирилла Левникова после заключения экспертной комиссии РФС. Об этом Егоров заявил в понедельник на пресс-конференции.

Матч второго тура чемпионата России между "Ростовом" и "Спартаком" прошел 20 июля в Ростове-на-Дону и завершился вничью (2:2). После игры "Ростов" обратился к Егорову и президенту РФС Александру Дюкову с просьбой отстранить от работы главного арбитра матча Левникова.

"Да, мы получили письмо, сегодня оно пришло в Российский футбольный союз. Мы отдадим его экспертной комиссии, она проведет анализ и подготовит отчет, и тогда я дам ответ", - сказал Егоров.

После двух матчей "Спартак" занимает пятое место, имея в активе четыре очка, "Ростов" расположился на две строчки выше с таким же количеством очков. В следующем туре 27 июля "Спартак" в гостях сыграет с "Тамбовом", а днем позже "Ростов" проведет гостевую встречу против тульского "Арсенала".