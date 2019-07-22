Уравнение без неизвестных. "Краснодар" и "Спартак" узнали соперников по еврокубкам

НЬОН /Швейцария/. /ТАСС/. В понедельник в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прошла жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и Лиги Европы. Своих соперников узнали российские команды "Краснодар" и "Спартак", ими стали португальский "Порту" и швейцарский "Тун" соответственно. Краснодарцы первый матч проведут дома 7 августа, а ответный - 13-го числа; красно-белые 8 августа сыграют в гостях, а 15-го числа - в Москве. Дебютанту Лиги чемпионов, бронзовому призеру чемпионата России "Краснодару" сразу же достался серьезный противник. "Порту" в прошлом сезоне занял второе место в чемпионате Португалии, а в Лиге чемпионов дошел до 1/4 финала, где по сумме двух встреч проиграл будущему триумфатору английскому "Ливерпулю" (0:2 - на выезде, 1:4 - дома). Примечательно, что выбору "Порту" в качестве соперника краснодарцев предшествовало объявление другого соперника. Сначала директор организации соревнований УЕФА Джорджио Маркетти вытащил киевское "Динамо", но, поскольку российские и украинские клубы разводятся при жеребьевке еврокубков с 2014 года, процедуру пришлось повторить. После жеребьевки Маркетти в разговоре с ТАСС отметил, что команды из России и Украины впервые с того времени оказались в одной паре. Он не стал придавать случившемуся серьезного значения. "Жеребьевка была организована хорошо, она прошла гладко. Встреча российских и украинских клубов невозможна по регламенту, поэтому мы были вынуждены развести их", - сказал представитель УЕФА. "Краснодару" не повезло" По мнению бывшего главного тренера российской команды Игоря Шалимова, краснодарцам не повезло при жеребьевке, поскольку "Порту" был самым сильным из возможных соперников. Альтернативой португальскому клубу был победитель одной из двух пар, которым предстоит сыграть между собой во втором квалификационном раунде - "Базель" (Швейцария) - ПСВ (Нидерланды) и "Олимпиакос" (Греция) - "Виктория" (Пльзень, Чехия).

"Многое будет зависеть от "Порту", думаю, что "Краснодар" большую часть времени будет проводить в позиционной обороне, надо внимательно сыграть в защите, - сказал Шалимов ТАСС. - В позиционной атаке "Краснодар" тоже неплохо выглядит, в быстрых атаках забивал, но в игре с "Порту" наверняка нужно будет больше обороняться, от этого будут шансы выходить в контратаки. На мой взгляд, для "Краснодара" главное не пропустить дома, хотя перед "горожанами" такая задача ставится редко". Директор скаутингового департамента португальского клуба Фернанду Гомеш высказался о "Краснодаре" с должным уважением. "Это непростой жребий, нас ждут тяжелые матчи. Долгий перелет - не очень хорошо для "Порту", - сказал он ТАСС сразу после жеребьевки. - Мы очень хорошо знаем российский футбол и "Краснодар", он может доставить сложности, но мы хотим играть в основной стадии Лиги чемпионов". "Спартак" - фаворит, но "Тун" является серьезным соперником Ситуация, подобная определению соперника "Краснодара", произошла и со "Спартаком". Вместо "Туна" красно-белые, завершившие прошлый чемпионат России на пятом месте, могли получить вариант, при котором пришлось бы ждать 1 августа, когда станет ясно, кто из участников второго квалификационного раунда Лиги Европы пройдет дальше. Потенциально москвичи могли сыграть с победителем следующих пар: "Лехия" (Гданьск, Польша) - "Брондбю" (Дания), "Млада Болеслав" (Чехия) - "Ордабасы" (Казахстан), "Арис" (Греция) - АЕЛ (Кипр) или "Локомотив" (Пловдив, Болгария) - "Спартак" (Трнава, Словакия). Жеребьевка сложилась так, что у тренерского штаба российской команды во главе с Олегом Кононовым будет на одну неделю больше времени на изучение соперника. Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн, подводя итоги жеребьевки, назвал "Тун" сильным соперником. "На этом уровне слабых команд не бывает. Несмотря на то, что это команда из швейцарской лиги, где есть два топ-клуба, а всем остальным тяжело играть против них, это сильный соперник. Будем серьезно готовиться и настраиваться на победу, как и всегда".