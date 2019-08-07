Юран: для "Краснодара" в противостоянии с "Порту" все будет зависеть от первого матча

МОСКВА, 7 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Шансы российского футбольного клуба "Краснодар" на выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов будут зависеть от того, как команда проведет первый матч третьего отборочного раунда турнира против португальского "Порту". Такое мнение ТАСС высказал бывший нападающий "Порту", а также сборных СССР, СНГ и России Сергей Юран. Матч между "Краснодаром" и "Порту" состоится 7 августа на поле российской команды, начало - 20:00 мск. В общей сложности на игру было продано 35074 билета при вместимости стадиона "Краснодар" в 35179 зрителей. Для краснодарцев эта встреча станет первой в Лиге чемпионов. Ответная игра пройдет в Порту 13 августа. "Понятно, что "Порту" - это клуб с именем, клуб, который выигрывал Лигу чемпионов, - сказал Юран. - Но я бы не стал называть его однозначным фаворитом, потому что "Краснодар" усилился - команда показывает футбол, с которым реально побороться за выход в следующий раунд. Для нашей команды все будет зависеть от первого матча - если "Краснодар" добьется запаса в один мяч и выиграет дома, тогда шансы есть. Если будет ничья или поражение, тогда будет очень сложно, потому что при своих болельщиках "Порту" просто несется".

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Бывший форвард, выступавший за "Порту" в сезоне-1994/95, отметил, что слабости в игре соперника "Краснодара" может показать только игра. "Насколько я знаю, из "Порту" ушли два центральных защитника (Эдер Милитао и Фелипе подписали контракты с испанскими "Реалом" и "Атлетико" соответственно - прим. ТАСС), в этом плане, может быть, не хватило времени сыграться, - отметил он. - Но этот клуб, если кого-то и берет [на замену], то только квалифицированных футболистов. Уповать на то, что из-за ухода двух центральных защитников у "Порту" будут проблемы, ошибочно". По мнению бывшего форварда, на руку "Краснодару" может сыграть то, что предстоящий матч станет для "Порту" первым официальным в сезоне-2019/20. В чемпионате Португалии команда стартует 10 августа матчем против "Жил Висенте". "Может быть, у "Порту" нет игрового ритма, но они прекрасно понимают, что на кону стоит Лига чемпионов и болельщики не поймут, если их команда не пройдет "Краснодар". Они бы поняли, если бы это был "Реал", "Барселона" и другие серьезные клубы, - подчеркнул бывший нападающий. - Для игроков даже премиальные уходят на второй план - если команда не выйдет в раунд плей-офф, игрокам еще на улицу надо выходить - в таком случае болельщики могут высказать им свое мнение. Я играл там и знаю, что это такое - лучше не получить премию и спокойно чувствовать себя на улице, получать благодарности от болельщиков". Тренерский вопрос и травмы лидеров не должны стать проблемой для "Краснодара" В июле Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал старшего тренера "Краснодара" Мурада Мусаева на €50 тыс. за нарушение принципов работы главного тренера - у 35-летнего специалиста, который фактически исполнял обязанности главного тренера, нет лицензии категории Pro. Таким образом, в сезоне-2019/20 он не сможет работать в этом качестве в еврокубках - руководить российской командой будет Сергей Матвеев. Юран считает, что это не должно сказаться на игре "Краснодара" и психологическом состоянии игроков.