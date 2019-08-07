Юран: для "Краснодара" в противостоянии с "Порту" все будет зависеть от первого матча

МОСКВА, 7 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Шансы российского футбольного клуба "Краснодар" на выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов будут зависеть от того, как команда проведет первый матч третьего отборочного раунда турнира против португальского "Порту". Такое мнение ТАСС высказал бывший нападающий "Порту", а также сборных СССР, СНГ и России Сергей Юран.
Матч между "Краснодаром" и "Порту" состоится 7 августа на поле российской команды, начало - 20:00 мск. В общей сложности на игру было продано 35074 билета при вместимости стадиона "Краснодар" в 35179 зрителей. Для краснодарцев эта встреча станет первой в Лиге чемпионов. Ответная игра пройдет в Порту 13 августа.
"Понятно, что "Порту" - это клуб с именем, клуб, который выигрывал Лигу чемпионов, - сказал Юран. - Но я бы не стал называть его однозначным фаворитом, потому что "Краснодар" усилился - команда показывает футбол, с которым реально побороться за выход в следующий раунд. Для нашей команды все будет зависеть от первого матча - если "Краснодар" добьется запаса в один мяч и выиграет дома, тогда шансы есть. Если будет ничья или поражение, тогда будет очень сложно, потому что при своих болельщиках "Порту" просто несется".
Бывший форвард, выступавший за "Порту" в сезоне-1994/95, отметил, что слабости в игре соперника "Краснодара" может показать только игра. "Насколько я знаю, из "Порту" ушли два центральных защитника (Эдер Милитао и Фелипе подписали контракты с испанскими "Реалом" и "Атлетико" соответственно - прим. ТАСС), в этом плане, может быть, не хватило времени сыграться, - отметил он. - Но этот клуб, если кого-то и берет [на замену], то только квалифицированных футболистов. Уповать на то, что из-за ухода двух центральных защитников у "Порту" будут проблемы, ошибочно".
По мнению бывшего форварда, на руку "Краснодару" может сыграть то, что предстоящий матч станет для "Порту" первым официальным в сезоне-2019/20. В чемпионате Португалии команда стартует 10 августа матчем против "Жил Висенте".
"Может быть, у "Порту" нет игрового ритма, но они прекрасно понимают, что на кону стоит Лига чемпионов и болельщики не поймут, если их команда не пройдет "Краснодар". Они бы поняли, если бы это был "Реал", "Барселона" и другие серьезные клубы, - подчеркнул бывший нападающий. - Для игроков даже премиальные уходят на второй план - если команда не выйдет в раунд плей-офф, игрокам еще на улицу надо выходить - в таком случае болельщики могут высказать им свое мнение. Я играл там и знаю, что это такое - лучше не получить премию и спокойно чувствовать себя на улице, получать благодарности от болельщиков".
Тренерский вопрос и травмы лидеров не должны стать проблемой для "Краснодара"
В июле Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал старшего тренера "Краснодара" Мурада Мусаева на €50 тыс. за нарушение принципов работы главного тренера - у 35-летнего специалиста, который фактически исполнял обязанности главного тренера, нет лицензии категории Pro. Таким образом, в сезоне-2019/20 он не сможет работать в этом качестве в еврокубках - руководить российской командой будет Сергей Матвеев.
Юран считает, что это не должно сказаться на игре "Краснодара" и психологическом состоянии игроков.
"Тренера не будет на скамейке - какая это проблема? У тренера все должно быть готово за полтора часа до начала матча, - сказал он. - Потом он особо не может повлиять - замены он может сделать по телефону, если кто-то будет выпадать из игры; тренер дал установку, потом он кардинально на игру повлиять не может. Об этом высказывались многие специалисты высокого уровня; ведь играют не мальчишки, которым постоянно нужно подсказывать, а футболисты, которые получают зарплату - они должны выполнить установку".
Летом тяжелые травмы получили два лидера "Краснодара" - полузащитник Юрий Газинский и крайний нападающий Виктор Классон. Летом российский клуб потратил на трансферы €26,4 млн, подписав контракты с полузащитниками Реми Кабеллой, Тонни Виленой, Кайо, Юнесом Намли и Русланом Камболовым, а также нападающим Маркусом Бергом.
"Пришли квалифицированные футболисты - для этого, как я понял, хозяин клуба (Сергей Галицкий - прим. ТАСС) пошел ва-банк, покупая их, - отметил специалист. - Не думаю, что отсутствие Газинского и Классона станет серьезной проблемой. В чемпионате России прошло уже четыре тура, поэтому не должно быть проблем с взаимопониманием - новички уже понимают философию клуба и тренера, как и в какой футбол от них требуют играть".
"Не думаю, что "Порту" активно будет играть с первых минут - самое главное, чтобы соперник не смог почувствовать, что против "Краснодара" можно играть и побеждать его. Если так произойдет, нашей команде будет тяжелее, потому что латиноамериканские футболисты ловят кураж и тогда их сложно остановить. Важно то, как против "Порту" сыграет защита - это не российский чемпионат, здесь нет таких скоростных футболистов в полузащите и нападении, которые хорошо оснащены технически. В этом плане у "Краснодара" могут быть проблемы", - резюмировал Юран.