Надаль считает, что наверняка бы стал футболистом, если бы не теннис

МАДРИД, 23 августа. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль не исключил, что вполне мог бы стать футболистом, если бы его жизнь не была связана с теннисом. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Надаль: за всю карьеру у меня было очень много сложных игр

"Знаю, что спорт - это моя страсть, и если бы не теннис, наверняка я бы хотел стать футболистом, но этого никогда не узнаешь", - отметил 33-летний Надаль.

По мнению второй ракетки мира, многие факторы влияют на то, чтобы добиться успеха в спорте. "Талант или прирожденная одаренность являются одной из ключевых составляющих, - подчеркнул он. - Но также ими являются работа, склад ума, усилие, страсть".

Рассказывая о своих увлечениях и отдыхе, теннисист поделился, что ему нравится проводить время дома с семьей. "Мне очень нравится рыбачить, играть в гольф, встречаться с друзьями. Обычные вещи", - добавил он.

Надаль занимает второе место среди всех теннисистов в истории по количеству побед (18) на турнирах серии Большого шлема. Испанец является двукратным победителем Уимблдона (2008, 2010), 12-кратным победителем Открытого чемпионата Франции (2005-2008, 2010-2014, 2017-2019), трехкратным победителем Открытого чемпионата США (2010, 2013, 2017), а также победителем Открытого чемпионата Австралии (2009). Рекорд принадлежит швейцарцу Роджеру Федереру, в активе которого 20 побед на турнирах Большого шлема.