Сергей Ковалев проведет защиту титула WBO против Ярда в родном Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 24 августа. /ТАСС/. Россиянин Сергей Ковалев проведет первую защиту титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг против обязательного претендента британца Энтони Ярда. Поединок пройдет в Челябинске.

Поединок был запланирован на 29 июня в Челябинске, однако был перенесен по организационным причинам. Переговоры о проведении боя в конце августа проходили непросто, поскольку британец отказывался от этой даты, но в конечном итоге подписал контракт на бой. За три недели до поединка Ковалев получил предложение о бое с чемпионом мира по трем престижным версиям в весе до 72,6 кг мексиканцем Саулем Альваресом, за который мог получить рекордный гонорар в карьере, однако ответил отказом. По словам россиянина, он не мог подвести своих болельщиков и организаторов.

Бой пройдет в Челябинске, где Ковалев родился, вырос и стал боксером. Все билеты на поединок проданы, а самый дешевый стоил 1700 рублей, вместимость арены "Трактор" составляет около 7 тыс. человек. Подготовку к поединку российский боксер начал в США, продолжил в начале августа в Москве, а в Челябинск прилетел 20 августа.

В 2016 году Ковалев проводил бой за три титула чемпиона мира в Екатеринбурге, и тогда поединок против малавийца Айзека Чилембы сложился для хозяина ринга непросто. Ковалев затратил немало сил и энергии и сумел победить только решением судей. После боя россиянин признавался, что при подготовке его отвлекали посторонние факторы.

Ковалев в прошлом поединке вернул пояс чемпиона мира, с которым расстался после поражения от колумбийца Элейдера Альвареса в августе 2018 года техническим нокаутом в седьмом раунде. В реванше, прошедшем в феврале этого года, Ковалев выиграл решением судей. Ковалев в пятый раз выйдет на ринг после двух поражений от американца Андре Уорда: в ноябре 2016 года он проиграл по очкам спорным судейским решением, после чего воспользовался пунктом в контракте о проведении реванша, но в июне 2017 года снова уступил - техническим нокаутом в восьмом раунде. После этого Ковалев вернул пояс WBO, победив украинца Вячеслава Шабранского техническим нокаутом во втором раунде, и защитил титул, выиграв у соотечественника Игоря Михалкина техническим нокаутом в седьмом раунде.

После поражения от Альвареса в первом бою Ковалев вновь сменил тренера. Если после двух проигрышей от Уорда россиянин стал тренироваться у Аброра Турсунпулатова из Узбекистана, сменившего американца Джона Дэвида Джексона, то сейчас Ковалева готовит американец Бадди Макгирт. Россиянин, который, по его словам, испытывал в карьере большие трудности в работе с американскими специалистами, ныне полностью доволен сотрудничеством с Макгиртом. Этот тренер недавно пережил большое потрясение - его подопечный россиянин Максим Дадашев скончался от травм, полученных в бою с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.

Ключ к победе - в последних раундах

В послужном списке 28-летнего Ярда 18 побед (17 нокаутом), ни одного поражения. В отличие от Ковалева, который провел длительную любительскую карьеру, британец выходил на любительский ринг лишь 12 раз, да и боксом начал заниматься в относительно позднем возрасте. Тем не менее он удачно начал профессиональную карьеру, в восьми из девяти первых поединков победив нокаутом в первом или втором раундах.

В 11-м поединке в карьере Ярд завоевал первый титул - чемпиона юга Великобритании, затем стал обладателем двух региональных поясов по версии WBO и несколько раз их защищал. Благодаря победам над боксерами из первой двадцатки рейтинга WBO - венгром Ричардом Бараньи, черногорцем Николой Секлочей, поляком Дариушем Секом и аргентинцем Вальтером Габриэлем Секейрой - Ярд поднялся на первую строчку рейтинга. В прошлом поединке в марте этого года британец победил американца Трэвиса Ривза техническим нокаутом в пятом раунде.

Фаворитом этого боя считается Ковалев, однако букмекеры оставляют шансы его противнику, оценивая победу россиянина коэффициентом около 1,5-1,6, британца - около 2,5. Во многом это связано с не самыми удачными выступлениями Ковалева в боях с Уордом и Альваресом и его невыразительным последним поединком в России. Кроме того, у Ярда отличный послужной список с обилием досрочных побед.

Британец опасен в ближнем бою, обладает сильным ударом, а Ковалев уже демонстрировал, что с возрастом неважно держит удар. Поэтому успех ему наверняка принесет та же тактика, которую он выбрал в повторном поединке с Альваресом. Россиянину стоит работать на контратаках и держать противника на дистанции. Поскольку Ярд заметно устает во второй половине боя, Ковалеву будет выгодно перевести поединок в последние раунды и воспользоваться усталостью соперника.

На счету 36-летнего Ковалева 33 победы (28 нокаутом), три поражения и одна ничья.

На данный момент трое россиян владеют титулами чемпиона мира: помимо Ковалева, это Дмитрий Бивол (Всемирная боксерская ассоциация (WBA), вес до 79,38 кг) и Артур Бетербиев (Международная боксерская федерация (IBF), вес до 79,38 кг).