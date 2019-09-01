Тарпищев: Медведев и Рублев должны проходить барьер четвертого круга US Open

МОСКВА, 1 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев должны выходить в четвертьфинал Открытого чемпионата США (US Open) в одиночном разряде. Об этом ТАСС заявил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

В воскресенье Рублев победил австралийца Ника Кирьоса, в четвертом круге россиянин сыграет с итальянцем Маттео Берреттини. Днем ранее в четвертый круг вышел россиянин Даниил Медведев, следующим соперником которого будет немец Доминик Кёпфер.

"У Рублева нормальная сетка, он должен проходить дальше. Как и Медведев, он должен победить в четвертом круге, - сказал Тарпищев. - Но у Дани накапливается усталость, на первый план выходит вопрос восстановления. В целом же результат следующего матча зависит от самого Медведева и его состояния".

Открытый чемпионат США проводится с 1881 года, он является четвертым и заключительным в сезоне турниром серии Большого шлема. В этом году призовой фонд составляет $57 млн. Соревнования завершатся 8 сентября. Действующим победителем турнира в мужском разряде является серб Новак Джокович.