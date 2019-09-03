Вспомнили лучшие годы. Клубы РПЛ летом потратили на футболистов около €230 млн

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Летнее трансферное окно в России закрылось в ночь с понедельника на вторник. Ведущие клубы национального футбольного первенства провели активную кампанию, напомнив о временах, когда крупные сделки были рядовыми событиями. Семь лет назад "Зенит" заплатил португальским "Порту" и "Бенфике" по €40 млн (все суммы трансферов указаны по данным портала Transfermarkt) за бразильского нападающего Халка и бельгийского полузащитника Акселя Витселя. Тогда же махачкалинский "Анжи" выкупил у краснодарской "Кубани" ивуарийского форварда Ласину Траоре за €18 млн, а ЦСКА отдал бразильскому "Гремио" за будущего защитника сборной России Марио Фернандеса €10,5 млн. Годом позже амбициозный проект "Анжи" прекратил существование в том виде, в котором о нем писала вся футбольная Европа, так как звездные игроки покинули Махачкалу, однако часть из них осталась в Российской премьер-лиге (РПЛ). Московское "Динамо" в июле продало Александра Кокорина в клуб из столицы Дагестана за €19 млн, а через месяц за ту же сумму вернуло его назад, Игорь Денисов был куплен за €15 млн.

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Список самых крупных трансферов с участием футболистов "Анжи" в тот период был широк. В него также вошли полузащитники Мубарак Буссуфа и Лассана Диарра. Их приобрел московский "Локомотив" за €15 млн и €12 млн соответственно. Этим летом клубы РПЛ оформили сделки по 222 игрокам на общую сумму в €234,8 млн. Во времена покупок Халка и Витселя было потрачено €218,6 млн, а в момент распродажи "Анжи" команды раскошелились на €283,6 млн. Заработали клубы в завершившийся период €66,4 млн, что не идет ни в какое сравнение с прибылью одного махачкалинского коллектива в 2013 году - €141 млн. Однако прошедшее лето лишь немного отстало от прошлогоднего, когда только ЦСКА на продаже полузащитника Александра Головина и нападающего Витиньо заработал €30 млн и €12 млн соответственно, а общая сумма на всю лигу составила €89,8 млн. "Зенит" повторил рекорд РПЛ и избавился от балласта Действующий чемпион России повторил принадлежащий ему же трансферный рекорд, купив у "Барселоны" бразильского нападающего Малкома за €40 млн. По первым матчам южноамериканец оставил приятное впечатление, но пока не сумел проявить себя полностью из-за травмы. При этом сравнивать с Халком его нельзя, так как главными козырями новичка "Зенита" являются скорость и дриблинг, а его предшественник славился мощью, способностью продавить любую оборону и очень сильным ударом.

Еще одним приобретением "Зенита" стал Алексей Сутормин. Чемпион страны только со второй попытки сумел заполучить полузащитника, ведь сначала он перешел из "Оренбурга" в казанский "Рубин", но уже через пару недель перебрался в Санкт-Петербург. Разговоров об этом трансфере прибавилось после вскрывшихся в августе подробностей о том, что оба раза хавбек переходил в новую команду за сумму, которая была в разы ниже его рыночной стоимости в €3,5 млн. Президент "Оренбурга" Владимир Кияев в беседе с корреспондентом ТАСС объяснил это тем, что футболист имел право сменить клуб без выплаты компенсации. В последний день трансферного окна "Зенит" подписал контракт с 24-летним защитником голландского "Витесса" Вячеславом Караваевым, заплатив за него €8 млн. Учитывая тот факт, что на краях обороны выступают 31-летний Игорь Смольников и 36-летний Юрий Жирков, омолодить эту позицию талантливым россиянином было крайне необходимо. Также летом петербуржцы приобрели у немецкого "Гамбурга" за €12 млн бразильского игрока обороны Дугласа Сантоса, взяли в аренду у португальского "Порту" его коллегу по амплуа Йордана Осорио и купили у норвежского "Сарпсборга" голкипера Александра Васютина. При этом "Зенит" разгрузил платежную ведомость, расставшись с игроками, которые не имели постоянной игровой практики в клубе. Состав дебютанта РПЛ "Сочи" пополнили сразу семь игроков петербургской команды - защитники Миха Мевля, Эльмир Набиуллин, Ибрагим Цаллагов и Иван Новосельцев, полузащитник Кристиан Нобоа, а также нападающие Дмитрий Полоз и Антон Заболотный. За них "Зенит" получил €12 млн. Кроме того, клуб продал за €2,5 млн в "Локомотив" нападающего Луку Джорджевича, в "Ростов" - голкипера Егора Бабурина (€500 тыс.), в "Урал" - форварда Андрея Панюкова (€300 тыс.), отдал в аренду в итальянские "Парму" и "Сампдорию" полузащитников Эрнани и Эмилиано Ригони. Качественные усиления "Локомотив" и ЦСКА летом 2018 года здорово проявили себя на трансферном рынке, взяв в аренду у французского ПСЖ и английского "Эвертона" полузащитников Гжегожа Крыховяка и Николу Влашича соответственно. Оба футболиста с первых же дней стали доказывать свою состоятельность, но болельщики опасались, что после окончания арендных соглашений поляк и хорват покинут Москву, заставив клубы срочно искать им замену. Этого не потребовалось, так как игроки были выкуплены. За Крыховяка отдали €12 млн, а за Влашича - €15,7 млн.

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Помимо Крыховяка и уже упомянутого Джорджевича, "Локомотив" летом подписал контракты с защитниками Мурило и Дмитрием Живоглядовым, которым еще только предстоит вписаться в игровую схему главного тренера железнодорожников Юрия Семина. Также руководство клуба сделало попытку повторить прошлогодний опыт аренды с правом выкупа, взяв у итальянского "Интера" чемпиона Европы 2016 года в составе сборной Португалии Жоау Мариу. В первом же матче 26-летний хавбек показал, что ставка на него может сыграть, в игре против "Ростова" он отметился голевой передачей. При этом "Локомотив" летом ничего не заработал на трансферах - клуб покинули сразу девять игроков, среди которых были опытные полузащитники Дмитрий Тарасов и Игорь Денисов. Первый через Российский футбольный союз (РФС) добился того, что руководство команды должно будет оплатить ему расходы на операцию и реабилитацию после травмы, полученной в последней встрече за москвичей. Второй расторг контракт и, не дождавшись устраивающих его предложений, объявил о завершении карьеры. Что касается ЦСКА, то клуб выкупил у "Уфы" за €1,5 млн контракт центрального защитника Игоря Дивеева. За €400 тыс. у "Тамбова" был приобретен его коллега по амплуа Седрик Гогуа, в первом же матче за армейцев забивший победный мяч в ворота тульского "Арсенала", а также взят в аренду из хорватского клуба "Славен Белупо" игрок обороны Звонимир Шарлия. В последний день ЦСКА объявил о полугодичной аренде полузащитника Лукаса Сантоса из бразильского "Васко да Гама". "Спартак" перезагрузился Красно-белые этим летом осуществили анонсированное весной обновление состава, продав сразу четырех иностранцев, трое из которых приняли активное участие в завоевании первого с 2001 года чемпионского титула. На продаже полузащитников Фернандо и Софьяна Ханни, а также нападающих Луиса Адриано и Зе Луиша клуб заработал €28 млн. Кроме того, "Спартак" расторг контракты с возрастными защитниками Дмитрием Комбаровым, Сальваторе Боккетти и полузащитником Денисом Глушаковым, отдав при этом в аренду трех молодых игроков группы атаки - Георгия Мелкадзе ("Тамбов"), Александра Ташаева ("Рубин") и Александра Ломовицкого ("Арсенал", Тула).