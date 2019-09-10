В сентябре без потерь. Сборная России по футболу вплотную приблизилась к выходу на ЧЕ-2020

Во встречах с шотландцами и казахстанцами команда Станислава Черчесова продемонстрировала солидность, запас прочности, уверенность в своих силах и готовность биться за победу до последних секунд

В преддверии сентябрьских матчей негодование общественности было вызвано отсутствием в составе сборной двух нападающих. Так, второй бомбардир чемпионата России, форвард "Крыльев Советов" Александр Соболев не получил приглашения с формулировкой "всему свое время". Нападающий ЦСКА Федор Чалов был вызван в молодежную сборную страны. По поводу армейца главного тренера национальной команды Станислава Черчесова спрашивали несколько раз, ответы были следующими: "У нас принцип — если игрок молодежной сборной, который у нас есть, не планируется в основной состав первой сборной, значит, он должен играть там, он больше пользы принесет" и "Артем Дзюба — наш капитан команды, для нас он лучше, чем Чалов".

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Пропустив июньские матчи отбора на Евро-2020 против санмаринцев (9:0) и киприотов (1:0), в сборную вернулся 36-летний Юрий Жирков. Главный ветеран национальной команды, несмотря на внушительный по футбольным меркам возраст, перед паузой на игры квалификации принял участие во всех девяти матчах "Зенита" в этом сезоне, отметившись одним голом и одной результативной передачей. Несмотря на это, его появления в обоих сентябрьских матчах ждали не все. Правильность выбора главного тренера здесь и сейчас была продемонстрирована командой на футбольных полях в Глазго и Калининграде. В игре с шотландцами Дзюба перед перерывом сравнял счет, его гол встряхнул и без того хорошо действовавшую сборную, добавив ей эмоциональных сил. А Жирков принял непосредственное участие в победных голах в ворота британцев и казахстанцев. Первая за четыре года волевая победа Матч в Глазго прервал две статистические серии. Сборная России, пропустив уже на 11-й минуте, проявила характер и выиграла со счетом 2:1. Гол Дзюбы и автогол защитника шотландцев Стивена О'Доннелла принесли национальной команде первую за четыре года волевую победу в основное время. В июне 2015-го россияне под руководством итальянца Фабио Капелло в товарищеском матче взяли верх над сборной Белоруссии (4:2), уступая со счетом 1:2 по ходу встречи. Для британской команды 6 сентября подошла к концу четырехлетняя серия без поражений на своем поле в официальных матчах. До команды Черчесова шотландцев в Глазго обыгрывали действующие на тот момент чемпионы мира из сборной Германии (3:2).

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Встречу на стадионе "Хэмпден Парк" россияне провели на довольно высоких скоростях, выдав несколько ярких отрезков, в которые могли забить еще три-четыре мяча. В те моменты от разгрома сборную Шотландии спасли самоотверженная игра защитников и голкипера Дэвида Маршалла, а также каркас ворот. Справедливости ради, начало и концовка встречи прошли с преимуществом хозяев поля, так что говорить о безоговорочном преимуществе команды Черчесова на выезде не приходится. По матчу в Глазго отдельного упоминания заслужили Дзюба, который с охотой шел в силовую и верховую борьбу с крепкими защитниками соперника, и Юрий Жирков, который, несмотря на внушительный по футбольным меркам возраст, был одним из самых активных в атаке сборной России. Кроме того, здорово сыграл Александр Головин, чьи нестандартные решения время от времени ставили соперников в тупик. Нельзя не отметить игру вратаря Маринато Гилерме, самоотверженность которого на последних секундах позволила увезти из Шотландии столь нужные три очка. От добра добра не ищут Спустя три дня россияне вышли на матч против сборной Казахстана практически в том же составе, что и в Глазго. Черчесов сделал три перестановки, выпустив вместо Федора Кудряшова, Романа Зобнина и Алексея Ионова Дениса Черышева, Ильзата Ахметова и Алексея Миранчука. Несмотря на появление более креативных игроков, хозяева поля провели первый тайм в безуспешных попытках взломать насыщенную оборону, с которой долгое время не удавалось совладать Дзюбе. Единственный же момент, который с натяжкой можно назвать опасным, — это удар Головина из-за штрафной под перекладину, с которым спокойно справился вратарь.

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С 55-й по 63-ю минуту Черчесов провел три "обратные" замены, вернувшись к конфигурации, которая начинала игру в Глазго. Первой из перестановок стал выход на поле Кудряшова, который опустился на левый фланг обороны, позволив тем самым Жиркову больше времени уделять атаке. Еще два изменения в составе лишили главного тренера российской сборной возможности в дальнейшем корректировать игру. Уже через несколько минут после этого могло показаться, что он допустил ошибку, потому что повреждение получил Марио Фернандес. Но российский бразилец, продолжив игру, в очередной раз доказал, что обладает сильными бойцовскими качествами, ради команды он готов терпеть. Замены освежили игру российской сборной, она чуть ли не всем составом действовала на половине поля соперника и порой рисковала нарваться на острую контратаку. Оборона команды Казахстана последние 25 минут матча провела почти в непрерывном напряжении, что дало о себе знать — защитники стали упускать Дзюбу, давали Головину возможность исполнять проникающие передачи в штрафную и не накрывали крайних защитников, которые охотно поддерживали атаки. Уже в самой концовке Жирков, как в 20-летнем возрасте, в одиночку бросился по левому флангу, жонглируя мячом у боковой линии, и вынудил соперника сыграть рукой. Заработанный штрафной исполнил Головин, а восклицательный знак в этом матче поставил Фернандес.

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Гол армейца стал вторым для него в официальных матчах за сборную России. Первый, очень памятный, перевел в серию пенальти четвертьфинал чемпионата мира против хорватов. Теперь же правый защитник принес команде столь важную победу и вернул на трибуны стадиона "Калининград" атмосферу чемпионата мира. Подтверждением этому стала песня "Ты просто космос, Стас!", звучавшая летом 2018 года в адрес главного тренера сборной. Шанс завоевать путевку на Евро-2020 в "Лужниках" В отборочном турнире чемпионата Европы сборной России остается провести четыре матча — против команд Шотландии (10 октября дома), Кипра (13 октября на выезде), Бельгии (16 ноября дома) и Сан-Марино (19 ноября на выезде). Для попадания на предстоящий турнир Черчесову и компании в этих встречах достаточно набрать пять очков. Существует вариант, при котором сборная России квалифицируется на Евро-2020 уже 10 октября. Для этого национальной команде нужно во второй раз обыграть шотландцев, на сей раз в "Лужниках", а также рассчитывать на то, что сборные Кипра и Казахстана сыграют вничью. В таком случае в активе сборной России после семи матчей будет 18 очков, тогда как ее главные преследователи наберут по восемь баллов. А в розыгрыше останется всего девять очков. Андрей Михайлов