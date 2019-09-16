Российские борцы завоевали две медали во второй день ЧМ в Казахстане

НУР-СУЛТАН, 16 сентября. /ТАСС/. Борцы греко-римского стиля сборной России завоевали золотую и серебряную награды во второй медальный день чемпионата мира в Казахстане. Турнир проходит в Нур-Султане.

В весовой категории до 97 кг Муса Евлоев одержал вторую победу на чемпионатах мира в карьере. Финальная схватка не состоялась из-за травмы соперника россиянина - армянина Артура Алексаняна. Артем Сурков уступил кубинцу Исмаэлю Борреро Молине в финальном поединке в весовой категории до 67 кг и завоевал серебряную медаль. Евлоев и Сурков завоевали для сборной России лицензии на Игры в Токио.

Украинец Жан Беленюк победил в финале венгра Виктора Лоринца и стал чемпионом мира в весовой категории до 87 кг. Бронзовыми призерами стали немец Денис Кудла и представитель Узбекистана Рустам Ассакалов. Россиянин Александр Комаров выбыл из борьбы в 1/8 финала.

Также в понедельник в весовой категории до 60 кг россиянин Сергей Емелин вышел в финал, в весе до 77 кг Роман Власов проиграл в 1/8 финала, в категории до 130 кг Сергей Семенов уступил в 1/8 финала.

В медальном зачете лидирует сборная России (2-2-0), второе место у команды Грузии (2-0-0), третье - у сборной Японии (1-0-1). Во вторник будут разыграны медали в греко-римской борьбе в весовых категориях до 60, 77 и 130 кг. Чемпионат мира завершится 22 сентября.