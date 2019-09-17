Могли лучше. "Зенит" сыграл вничью с "Лионом" в матче группового этапа Лиги чемпионов

ЛИОН /Франция/, 18 сентября. /ТАСС/. Санкт-петербургский "Зенит" на старте группового этапа Лиги чемпионов сыграл во вторник вничью с французским "Лионом" со счетом 1:1. Российская команда большую часть гостевой игры оборонялась, однако имела все шансы одержать победу.

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Раннее начало встречи (17:55 по местному времени, 19:55 мск - прим. ТАСС) и значительная удаленность стадиона от Лиона сказались на количестве болельщиков, которое можно было зафиксировать перед стартовым свистком, арена была заполнена менее чем на половину. Основная часть зрителей, которых собралось более 47 тысяч, прибыли к стадиону уже по ходу матча. Главный тренер "Зенита" Сергей Семак сделал ставку на игру с тремя центральными защитниками - Ярославом Ракицким, Браниславом Ивановичем и дебютантом Йорданом Осорио. На правом краю обороны вышел еще один новичок Вячеслав Караваев. После матча главный тренер "Лиона" Силвиньо отметил, что такая схема стала сюрпризом для хозяев. "Мы в целом готовы к любым схемам игры противника, проблема не в тактике игры "Зенита", а в давлении первого матча Лиги чемпионов", - отметил он. Давление на игроков "Лиона" действительно чувствовалось в их действиях, так как "Зенит" выглядел на первых минутах опаснее, однако хозяева быстро взяли себя в руки, забрали инициативу, но до реально опасных эпизодов дело не дошло. Несколькими дальними ударами отметился лидер французской команды Мемфис Депай. Один из них после рикошета угодил в руку Осорио, но помощник системы видеоассистента рефери (VAR) подсказал главному судье Майклу Оливеру, что оснований для назначения 11-метрового не было.

В конце тайма петербуржцы воспользовались единственным голевым шансом, который реализовал Сердар Азмун. Перед этим иранский форвард получил повреждение голеностопа, но отказался от замены на хавбека Магомеда Оздоева и отличился забитым мячом. В перерыве повреждение все-таки сказалось, и Семак произвел ранее запланированную замену. "Азмун получил травму, пока был горяч, он не сразу это заметил. Но в перерыве стало понятно, что игру продолжить не может. Насколько серьезная травма, покажет обследование завтра", - сказал после игры Семак. Депай добился своего После ухода Азмуна счет сохранялся недолго. На 51-й минуте Депай показал в чужой штрафной хороший дриблинг, за игроком не успел Оздоев. Оливер назначал пенальти, который реализовал сам Депай - 1:1. "Мяч был чаще у нас, но нас дестабилизировал гол в наши ворота, - сказал Силвиньо. - Но потом наши молодые игроки взяли себя в руки. Если кто-то и должен был выиграть, то это мы, но и очко тоже неплохо".

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"Лион" и дальше безраздельно владел мячом, но к концу встречи французскую команду начали покидать силы. Капитан "Зенита" Артем Дзюба начал чаще выигрывать верховую борьбу и даже создал момент для Оздоева, который тот не смог реализовать. В итоге матч завершился вничью - 1:1. "Зенит" вернулся в главный еврокубковый турнир спустя четыре года. "Ощутимо, что мы долго не играли в Лиге чемпионов, скорости высокие, а у нас где-то не хватило исполнительского мастерства, можно было сыграть похладнокровнее, могли и выиграть, и проиграть", - отметил Семак. - Жаль, пропустили с необязательного пенальти, который "привезли" сами себе. У "Лиона" команда молодая, наша более возрастная, с учетом долгого отсутствия в Лиге чемпионов результат нормальный". По мнению бывшего нападающего "Зенита" и сборной России Александра Кержакова, "Зенит" мог рассчитывать на победу. "Если исходить из того, как складывался матч, результат не совсем плохой, но, я думаю, "Зениту" было по силам обыграть эту команду. Моменты у "Лиона" были опаснее, но французы давали играть. Но я считаю, что, если "Лион" будет так играть в ответной встрече, "Зенит" просто обязан побеждать его", - сказал он. В другом матче группы G немецкий "Лейпциг" в гостях обыграл португальскую "Бенфику" со счетом 2:1. Во втором туре "Зенит" дома примет "Бенфику", игра пройдет 2 октября.