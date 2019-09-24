Финалу быть. Санкт-Петербург проведет решающий матч футбольной Лиги чемпионов в 2021 году

ЛЮБЛЯНА, 25 сентября. /ТАСС/. Петербургский стадион "Газпром Арена" на заседании исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который прошел в Любляне во вторник, получил право принять финал Лиги чемпионов сезона-2020/21. Также были названы места проведения решающих матчей главного еврокубкового турнира в 2022 и 2023 годах, ими стали немецкая "Альянц-Арена" (Мюнхен) и английский "Уэмбли" (Лондон).

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В борьбе за право принять финал 2021 года домашний стадион "Зенита" обошел "Альянц-Арену". Для открытой два года назад российской арены предстоящая финальная игра станет первым подобным опытом. При этом матчи высокого международного уровня на петербургском стадионе уже проводились: четыре встречи Кубка конфедераций - 2017 и семь игр чемпионата мира - 2018. В 2020 году эта коллекция пополнится четырьмя матчами чемпионата Европы, среди которых будет один из четвертьфиналов. До Санкт-Петербурга финалы еврокубков на территории России проводились только в Москве. В 1999 году "Лужники" приняли решающий матч Кубка УЕФА (прежнее название Лиги Европы - прим. ТАСС), в котором итальянская "Парма" разгромила французский "Марсель" (3:0). В 2008 году на этой же арене состоялся первый в истории Лиги чемпионов английский финал, в котором "Манчестер Юнайтед" в серии пенальти обыграл "Челси" (1:1, 6:5 - по пенальти). Финал станет лучшим в истории Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков, комментируя решение исполкома УЕФА, выразил уверенность в том, что финал на "Газпром Арене" запомнится болельщикам и жителям Санкт-Петербурга. "В последние годы Россия становится одним из центров футбольного мира, мы готовы активно использовать нашу инфраструктуру для развития этого вида спорта. Санкт-Петербург - красивый город, в котором любят и ценят его гостей, уверен, что финал Лиги чемпионов станет лучшим в истории, запомнится болельщикам и жителям города", - заявил глава РФС.

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Присутствовавший на заседании в Любляне член исполкома УЕФА, генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин отметил, что между городами, которые получили право принять финалы Лиги чемпионов, не было особой конкуренции. "В этот раз состязание проходило без риска для УЕФА, потому что все рассматривавшиеся стадионы обладают огромным опытом, способны принять финал Лиги чемпионов. Так получилось, что какой-то неистовой борьбы за один и тот же год не было: немецкая сторона сразу определилась, что хочет провести финал в 2022 году. Поэтому все разложилось достаточно удачно, без какой-либо ненужной конкуренции", - сказал Сорокин ТАСС. Ожидаемым решение УЕФА назвал бывший нападающий "Зенита" и сборной России Александр Кержаков, в разговоре с ТАСС предположивший, что в организации учли опыт проведения матчей самого высокого уровня на "Газпром Арене". "Это был предсказуемый выбор, - сказал он. - Я думаю, что в УЕФА учитывали опыт проведения матчей чемпионата мира. Немаловажным стал фактор того, что в Санкт-Петербурге пройдут матчи чемпионата Европы 2020 года". С Кержаковым был солидарен вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов. "Уже сегодня можно с уверенностью констатировать, что Санкт-Петербург готов к проведению этого статусного футбольного матча, - заявил он ТАСС. - Его успешной организации будут способствовать достойное инфраструктурное наследие и накопленный опыт проведения спортивных мероприятий самого высокого уровня".

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Однако, по словам генерального директора стадиона Владимира Литвинова, незначительные доработки перед финалом Лиги чемпионов "Газпром Арене" потребуются. "Стадион в большей части требованиям соответствует. Надо будет провести незначительные доработки. От сезона к сезону требования к стадионам меняются, в регламенте УЕФА появляются изменения, придется что-то доделать, но значительные работы проводиться не будут", - пояснил Кириллов. Лига Европы получила VAR, а третий еврокубок - название По итогам исполкома были названы места проведения финалов Лиги Европы и Суперкубка УЕФА 2021 года. Ими стали Севилья (стадион "Рамон Санчес Писхуан") и Белфаст (арена "Виндзор Парк"). В борьбе за второй по значимости еврокубковый финал испанский город опередил грузинскую "Динамо-Арену имени Бориса Пайчадзе" в Тбилиси. Североирландская столица в споре за игру между победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2020/21 обошла трех конкурентов - стадион "Динамо" в Минске, Олимпийский стадион Хельсинки и харьковскую арену "Металлист".

Президент УЕФА Александр Чеферин на пресс-конференции по итогам исполкома также сообщил о введении системы видеоассистента рефери (VAR) в матчах Лиги Европы текущего сезона (с 1/16 финала - прим. ТАСС) и озвучил название третьего еврокубкового турнира, который будет проводиться с 2021 года - "Лига конференций". В этом соревновании в большинстве своем будут выступать команды из стран-членов УЕФА с низким рейтингом. Его победитель получит право сыграть в Лиге Европы на следующий сезон. Вместе с тем, Чеферин анонсировал изменение формата Лиги наций, нового турнира для сборных, призванного заменить товарищеские матчи. В первом розыгрыше, который пришелся на сезон-2018/19, национальные команды в дивизионах A, B и C были разделены на группы по 12 команд, в дивизионе D было 16 сборных. По решению исполкома в первых трех число участников увеличено (по 16 в каждом из дивизионов), а в четвертом сокращено до семи сборных. Таким образом, по итогам Лиги наций - 2018/19 сборные Германии, Исландии, Польши и Хорватии, которые должны были вылететь во второй по силе дивизион, сохранили места в элите. УЕФА против ущемления прав женщин и за защиту окружающей среды Исполкомом также было принято несколько стратегических решений, которые озвучил президент УЕФА. Чеферин объявил о том, что возглавляемая им организация рекомендовала не проводить матчи в странах, где женщины не могут посещать стадионы. "Мы не можем никого наказывать, если они выступают за это. Это вне нашей юрисдикции, это вопрос ФИФА, но это не значит, что мы должны молчать", - признал Чеферин.

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