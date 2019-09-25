Конец гегемонии ЦСКА? "Химки" готовы навязать борьбу в Единой лиге ВТБ по баскетболу

Долгие годы в Единой лиге ВТБ был однозначный фаворит. Московский ЦСКА получал лучших игроков из тех, кто готов играть в Европе, и грамотно их использовал. Результат всем известен — за все время существования турнира (с 2008 года) армейцы лишь единожды отдали первое место. Это произошло в сезоне-2010/11, тогда чемпионом стали "Химки". На европейской арене ситуация была схожей. Сильнейший клубный турнир Старого Света — Евролига — не так уж часто видел на призовых местах клубы из России/СССР. За исключением ЦСКА, в активе которого восемь выигранных титулов. Больше только у испанского "Реала", да и то всего на два.

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С нынешнего сезона все может измениться. Если не в Евролиге, то во всяком случае в Единой лиге ВТБ. Длительная гегемония опустошила внутренние ресурсы москвичей, в то время как конкуренты потихоньку набирают силы. Минувшим летом армейский клуб покинули сразу несколько ведущих игроков, в том числе многолетний лидер клуба французский атакующий защитник Нандо де Коло, испанский разыгрывающий Серхио Родригес, американский центровой Отелло Хантер, а также еще один представитель США защитник Кори Хиггинс. Даже с учетом качественных приобретений, среди которых можно выделить бывшего центрового клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Сакраменто" грека Косту Куфоса и американского разыгрывающего Майка Джеймса, проведшего последний сезон в итальянском "Милане", потери едва ли удалось восполнить в должном объеме. С большой долей вероятности главным конкурентом ЦСКА на внутренней арене станут "Химки". Последние несколько лет подмосковный клуб носил не слишком почетный статус "вечных вторых". Даже наличие в составе одного из лучших российских игроков своего поколения защитника Алексея Шведа не позволяло "Химкам" сломить конкурента. Однако летом руководство "Химок", чувствуя ветер перемен в лиге, пошло ва-банк и провело, возможно, лучшую трансферную кампанию за последнее время. Новое и хорошо забытое старое На бумаге приобретения "Химок" выглядят на пять с плюсом. Форвард Джереми Эванс из турецкой "Дарюшшафаки", защитник немецкой "Баварии" Стефан Йович, разыгрывающий литовского "Ритаса" Крис Крамер, снайпер из клуба НБА "Нью-Орлеан" Дайрис Бертанс, форвард Юнас Жеребко из лучшей команды НБА нынешнего десятилетия "Голден Стэйт", а также форвард "Зенита" Сергей Карасев и чемпион НБА 2016 года в составе "Кливленда" Тимофей Мозгов — здесь наберется боеспособный костяк в стартовую пятерку, да еще и на хорошую скамейку останется.

С медийной точки зрения главным трансфером "Химок" стало возвращение Мозгова, который уже играл за них с 2006 по 2011 год. У центрового получилась достойная карьера в НБА, кто бы что ни говорил. Место в стартовом составе "Денвера", ключевая роль со скамейки в чемпионском "Кливленде", огромный контракт ($64 млн на четыре года) от "Лос-Анджелес Лейкерс" — львиная часть игроков лиги о таком может только мечтать. В последний свой сезон в США Мозгов числился в "Орландо", но на паркет не выходил — сказалась старая травма колена, от которой 33-летний баскетболист восстанавливается по сей день. Если Мозгов будет в порядке, "Химки" могут быть спокойны за подборы и оборону против "больших" соперника. С возрастом Тимофей стал играть мягче под щитом, однако на европейском уровне его мастерства должно хватить еще как минимум на пару лет. Кроме того, в последние годы он уделял большое количество времени работе над трехочковым, и если в "Химках" поверят в его дальний бросок, обороне соперника придется несладко. Позицию тяжелого форварда в стартовом составе может закрыть 32-летний Жеребко. В "Голден Стэйт" шведского форварда использовали для растягивания защиты оппонента за счет бросков с дистанции, с которыми у него полный порядок. За десять лет игры в НБА Жеребко ни разу не позволял опуститься проценту реализации трехочковых по ходу регулярного сезона ниже 30. В "Уорриорз" форвард был одним из главных игроков в ротации — тренер Стив Керр давал ему солидные 16,7 минуты в среднем за матч, в ходе которых он набирал 6,3 очка, 3,9 подбора и 1,3 передачи. Немаловажным фактором станет и умение Жеребко бросать с линии штрафной — он реализовывал 77% таких бросков в регулярных чемпионатах и 87% — в плей-офф.

Стартовым разыгрывающим "Химок" при прочих равных может стать 31-летний Крамер. Помимо организаторских навыков, у американского плеймейкера есть качество, особо ценное для клуба в нынешних условиях, — игра в обороне. В 2018 году он был признан лучшим игроком защитного плана в чемпионате Литвы, и в Единой лиге ВТБ он вполне может выйти на аналогичный результат. Единственный минус — концовку прошлого сезона Крамер пропустил из-за разрыва крестообразной связки колена, и неизвестно, в какой форме он сейчас пребывает. Наконец, место легкого форварда должен занять 25-летний Карасев. Очевидно, что руководство подмосковного клуба приобретало одного из лучших российских игроков своего поколения не для того, чтобы заполнить место на лавке. За него говорят выдающиеся снайперские навыки и техника обращения с мячом. Карасев может как создавать пространство для броска самостоятельно, так и уйти в тень и бросать с получения, что особенно ценно с учетом стиля игры лидера "Химок" Алексея Шведа. Европейский "Хьюстон" Очевидно, что руководство подмосковного клуба подбирало игроков с ориентиром на него. Каждый из них по отдельности — Мозгов, Крамер, Карасев, Жеребко — несмотря на наличие ярко выраженных сильных сторон, все же не является лидером. Их качества будут чрезвычайно полезны, если Швед будет в порядке. При любом другом раскладе могут возникнуть проблемы. Приобретение Жеребко и Мозгова ставит жирный крест на быстром перемещении мяча. Карасев тоже далеко не самый быстрый игрок лиги. Скорость, видимо, не является самоцелью "Химок" при построении новой команды. Вероятно, там присутствуют немного другие ориентиры.