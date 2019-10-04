Свежести не хватило. "Краснодар" проиграл "Хетафе", усложнив задачу по выходу из группы ЛЕ

КРАСНОДАР, 4 октября. /ТАСС/. Футболисты российского "Краснодара" потерпели поражение от испанского "Хетафе" во втором туре группового этапа Лиги Европы со счетом 1:2. Встреча прошла в четверг в Краснодаре, на игре присутствовали 20035 зрителей.

На эту тему "Краснодар" уступил испанскому "Хетафе" в матче Лиги Европы

Перед матчем с "Хетафе" "Краснодар" не досчитался нескольких игроков. Не смогли помочь своей команде полузащитники Виктор Классон, Реми Кабелла и Юрий Газинский. Кроме того, участие в матче защитника Уроша Спайича, полузащитника Вандерсона и форварда Ивана Игнатьева было под вопросом. Спайича включили в стартовый состав, но остальные игроки в заявку на встречу не попали. Главный тренер испанского клуба Хосе Бордалас также не смог рассчитывать на ряд футболистов. Из-за различных повреждений во втором туре группового этапа турнира не смогли сыграть защитник Виторину Антунеш, форвард Амат Дидье и вратарь Филип Манойлович. Место третьего голкипера в заявке занял Жан Поль, родившийся в 2002 году. "Краснодар" и "Хетафе" ранее никогда не встречались друг с другом. К матчу соперники подходили в разном состоянии. "Краснодар" в первом туре группового этапа второго по значимости еврокубкового турнира потерпел поражение от швейцарского "Базеля" с разгромным счетом 0:5. На внутренней арене дела у команды в последнее время идут не лучшим образом - в 11-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) краснодарский клуб победил тульский "Арсенал" со счетом 2:0, однако до этого проиграл "Нижнему Новгороду" в 1/16 финала Кубка России (0:1) и московскому ЦСКА - в РПЛ (2:3). "Хетафе" же начал свой путь в групповом этапе Лиги Европы с домашней победы над турецким "Трабзонспором" (1:0). Кроме того, в последних трех матчах чемпионата Испании клуб уступил "Барселоне" (0:2), сыграл вничью с "Валенсией" (3:3) и победил "Мальорку" (4:2). Бейся или бойся? Болельщиков на трибунах в четверг оказалось немного, что для "Краснодара" непривычно. Подавляющее большинство из них поддерживали хозяйскую команду, однако на одной из трибун перед началом встречи показался испанский флаг. За день до матча в пресс-службе "Краснодара" сообщили ТАСС, что не ожидают болельщиков "Хетафе", однако в последний момент небольшое их количество, видимо, добралось до Краснодара. Перед стартовым свистком болельщики российской команды вывесили красочный баннер по мотивам фильма "Матрица". На нем были изображены один из главных героев Морфеус и надпись "Б_йся". Вероятно, каждому предлагалось выбор, вставить на пустое место букву "е" или "о". Однако затем на месте пропуска появилась буква "е". В первые минуты встречи ни одна из команд не могла завладеть инициативой. Футболисты "Краснодара" и "Хетафе" поочередно совершали подходы к чужим воротам, которые не заканчивались ударами. Пока команды пытались приноровиться друг к другу, болельщики на трибунах развлекались своими силами. Стадион встречал одобрительным гулом любое атакующее действие хозяев, а на атаки испанцев реагировал оглушительным свистом.

Затем болельщики включили тяжелую артиллерию. Фанатский актив запустил клич хака, популяризированный по всему миру сборной Исландии. В эти минуты на трибунах становилось действительно жарко. Казалось, что стены домашней арены "Краснодара" с трудом выдерживают порыв фанатов. На поле же все было скучно. На шестой минуте форвард "Краснодара" Маркус Берг убежал от защитников после классного паса верхом из своей штрафной, после чего направил мяч в перекладину. Красивый момент, который оказался абсолютно бесполезным, ведь в момент передачи нападающий находился в офсайде. Столь низкое количество опасных моментов можно объяснить грамотной игрой обеих команд в обороне. Редкие прорывы по флангам от испанской команды тоже не заканчивались угрозой воротам. Сергей Петров и Кристиан Рамирес действовали на высшем уровне и не позволяли оппонентам делать передачи в штрафную. Проблемы с выносливостью К середине первого тайма вратарь гостей Леандро Чичисола смог расслабиться. Игра окончательно перешла на половину поля хозяев, лишь самоотверженные действия защитников позволили минимизировать неприятные ситуации у ворот Матвея Сафонова. Однако на 20-й минуте все могло измениться - после стандартного положения мяч отскочил к дальней штанге, где находился футболист "Хетафе" Давид Тимор. Он нанес удар в противоход голкиперу, но мяч попал в перекладину. "Краснодару" не хватало свежести в середине поля. Только за последние две недели команда Сергея Матвеева провела четыре матча, а игра с "Хетафе" стала пятой. В концовке тайма стало заметно, насколько испанцы лучше готовы физически. "Хетафе" не замечал среднюю линию хозяев, в таких условиях пропущенный гол был лишь вопросом времени. Все случилось на 35-й минуте. Кристоффер Олссон проиграл борьбу в середине поля, после чего полузащитник гостей Роберт Кенеди сделал проникающую передачу на ход Анхелю Родригесу. Последний, выйдя один на один с Сафоновым, свою команду не подвел - 0:1. Ари мог все изменить В перерыве Матвеев принял решение скорректировать игру своей команды при помощи замен. В самом начале второго тайма вместо Йона Фьолуссона на поле вышел форвард Ари. Вероятно, этой перестановкой тренер "Краснодара" рассчитывал разгрузить Берга, который в первом тайме часто был вынужден опускаться в середину поля для помощи полузащитникам. И план Матвеева сработал. "Краснодар" активно заиграл флангами, опасные моменты у ворот соперника пошли в большом количестве. На 48-й минуте Магомед-Шапи Сулейманов едва не вынудил Кенеди затолкать мяч в собственные ворота, а еще через три минуты Чичисола не смог зафиксировать снаряд после дальнего удара, но на добивании Берг в цель не попал.

Казалось, что "Хетафе" точно не сможет спастись от гола. Во многом это ощущение складывалось из-за прекрасной игры Ари, который сам создал для "Краснодара" несколько прекрасных возможностей в контратаке. Однако его коллега по амплуа из "Хетафе" и не думал останавливаться на достигнутом в первом тайме. Речь, конечно, о Родригесе. Нападающий замкнул элегантным ударом в одно касание мягкую подачу со штрафного. Без видимых усилий он сделал то, к чему "Краснодар" стремился все начало второго тайма. Однако было бы несправедливо, если бы Ари ушел без гола в этот вечер. На 68-й минуте форвард пустился в прорыв по левому краю обороны соперника, после чего выполнил подачу в центр штрафной, которую прервал защитник. Мяч снова отскочил к Ари, который переправил его в ворота. "Краснодар" обрушил на соперника всю свою атакующую мощь, однако извлечь из этого пользу российской команде так и не удалось. Не помогло даже удаление Тимора на 81-й минуте. Шансы на плей-офф есть Главный тренер "Хетафе" Хосе Бордалас на послематчевой пресс-конференции высоко отозвался об игре российского клуба. "Я очень доволен первым таймом, мы хорошо прессинговали, забирали мяч, забили гол и во втором тайме тоже сыграли прекрасно, - сказал он. - Во втором тайме "Краснодар" сыграл чуть лучше, сделал шаг вперед, провел несколько замен, они попытались сделать все возможное, чтобы забить. У них было гораздо больше опасных моментов, конечно, мы хорошо сыграли, матч был очень интересный".

"Во втором тайме мы меньше владели мячом, отдавали его быстрее из-за прессинга соперника, - добавил специалист. - Когда "Краснодар" забил мяч, это было здорово, потому что их поддерживал стадион, они заставили нас пострадать немного, больше защищаться, поэтому мы отошли назад. Они заставили нас биться, но нам удалось победить". В беседе с журналистами Ари заявил, что все футболисты "Краснодара" виноваты в поражении. "В первом тайме "Хетафе" забил, во втором мы начали играть лучше, - сказал нападающий. - Мы не контролировали мяч на половине поля соперника. Трудно понять, почему так получилось, но я могу сказать, что все футболисты виноваты в этом". "Краснодар" проиграл в двух матчах на старте группового этапа и с нулем в графе набранных очков занимает последнее место в группе С. Однако главный тренер команды считает, что шансы на выход в плей-офф еще есть. "Насколько я знаю, параллельный матч закончился вничью, поэтому шансы [выйти в плей-офф] есть, здесь не надо останавливаться, нужно идти вперед. Надеемся, что все будет лучше", - сказал Матвеев. В следующем туре "Краснодар" 24 октября на выезде сыграет с турецким "Трабзонспором". "Хетафе" примет швейцарский "Базель".