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Евро-2020

Черчесов: футболист Соболев еще не раскрыл себя как игрок и личность в сборной России

Игрок впервые получил вызов в национальную команду, его пригласили вместо травмированного форварда "Локомотива" Федора Смолова

НОВОГОРСК /Московская область/, 9 октября. /ТАСС/. Нападающий самарских "Крыльев Советов" Александр Соболев провел небольшое количество дней в расположении сборной России по футболу, чтобы раскрыть себя как личность и игрок. Об этом журналистам заявил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

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Черчесов 30 сентября огласил список из 25 футболистов, приглашенных на сбор национальной команды для подготовки к играм против команд Шотландии (10 октября) и Кипра (13 октября) в рамках отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года. 22-летний Соболев впервые получил вызов в сборную России, его пригласили вместо травмированного форварда "Локомотива" Федора Смолова.

"Мне мало было двух дней, чтобы составить мнение об Александре, - сказал Черчесов. - Сегодня он пройдет еще один тестик, который покажет его скоростные качества. Вообще опыт показывает, что на первом сборе игрок не раскрывается ни как личность, ни как футболист. Пример с Николаем Комличенко это показывает, мы ни на кого не давим, время все покажет, идет естественный процесс".

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Также Соболева поддержал капитан и нападающий сборной России Артем Дзюба. "Мне кажется, в нашу команду легко влиться, у нас хороший коллектив. Просто ему нужно дать время, чтобы адаптироваться. Что касается насчет слухов по поводу его перехода в "Манчестер Юнайтед", то сейчас Сашу никто подкалывать не будет, тем более он сам сказал, что это все слухи, сейчас не время для подколов", - заявил Дзюба.

В текущем сезоне чемпионата России Соболев забил 10 мячей в 12 турах.

После шести матчей сборная России занимает второе место в турнирной таблице группы I, набрав 15 очков, лидирует команда Бельгии (18 очков). В активе команд Казахстана и Кипра по семь очков, Шотландии - шесть, сборная Сан-Марино очков в активе не имеет.

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