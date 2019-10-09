Черчесов: футболист Соболев еще не раскрыл себя как игрок и личность в сборной России

НОВОГОРСК /Московская область/, 9 октября. /ТАСС/. Нападающий самарских "Крыльев Советов" Александр Соболев провел небольшое количество дней в расположении сборной России по футболу, чтобы раскрыть себя как личность и игрок. Об этом журналистам заявил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

Черчесов 30 сентября огласил список из 25 футболистов, приглашенных на сбор национальной команды для подготовки к играм против команд Шотландии (10 октября) и Кипра (13 октября) в рамках отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года. 22-летний Соболев впервые получил вызов в сборную России, его пригласили вместо травмированного форварда "Локомотива" Федора Смолова.

"Мне мало было двух дней, чтобы составить мнение об Александре, - сказал Черчесов. - Сегодня он пройдет еще один тестик, который покажет его скоростные качества. Вообще опыт показывает, что на первом сборе игрок не раскрывается ни как личность, ни как футболист. Пример с Николаем Комличенко это показывает, мы ни на кого не давим, время все покажет, идет естественный процесс".