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КХЛ

Голубев: хоккеисты "Амура" не обращают внимания на разговоры о финансовых проблемах клуба

Форвард отметил, что хоккеисты должны сосредоточиться на игре, а финансовые вопросы решает руководство

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Хоккеисты хабаровского "Амура" не обращают внимания на разговоры о финансовых проблемах и долгах клуба. Об этом ТАСС рассказал нападающий команды Денис Голубев.

Ранее газета "Спорт-Экспресс" сообщила о том, что хоккеистам "Амура" не выплачивают зарплату. Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко в сентябре отметил, что все клубы выступают в новом сезоне без долгов. В субботу первый вице-президент "Амура" в беседе с ТАСС назвал финансовую ситуацию нормальной.

"Мы не обращаем внимания [на разговоры], наша задача - выходить и играть в хоккей. А все финансовые вопросы должны решать руководители, и они решают", - сказал Голубев.

В субботу "Амур" со счетом 2:1 по буллитам на выезде переиграл московский "Спартак". "Команда сегодня хорошо защищалась, повели в счете и правильно сыграли в обороне, да, не удержали преимущество, но в буллитах решили игру. У нас сейчас основная проблема - не можем забить, но работаем над этим на каждой тренировке. Много бросков идет мимо ворот, когда не попадаешь в створ, забрасывать невозможно", - отметил Голубев.

"Амур" в 17 играх набрал 13 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч команда из Хабаровска проведет на своем льду 15 октября с ярославским "Локомотивом".

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