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Зимние олимпийские виды спорта

Виктор Ан завоевал серебро на дистанции 1000 м на этапе Кубка мира по шорт-треку в США

Днем ранее он стал вторым на 500-метровке
Виктор Ан Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Виктор Ан
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 4 ноября. Российский шорт-трекист Виктор Ан занял второе место на дистанции 1000 метров на первом этапе Кубка мира, который проходит в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США).

Шестикратный олимпийский чемпион преодолел дистанцию за 1 минуту 24,134 секунды. Победу одержал южнокореец Хван Дэ Хон (1.23,948), третьим стал его соотечественник Пак Чи Вон (1.24,228). Россиянин Семен Елистратов, днем ранее победивший на дистанции 1500 м, занял последнее, пятое место в финале (1.24,634).

Ранее в понедельник Софья Просвирнова допустила падение по вине спортсменки из Южной Кореи в финале на дистанции 1000 м. В итоге она заняла четвертое место. Победила олимпийская чемпионка на этой дистанции Сюзанне Схюлтинг из Нидерландов.

Для 33-летнего Виктора Ана это вторая серебряная медаль на этапе в США, днем ранее он стал вторым на дистанции вдвое короче. Ан является самым титулованным шорт-трекистом в истории, в составе национальной команды Южной Кореи он стал трехкратным чемпионом Олимпиады-2006 в Турине и 18-кратным чемпионом мира. Из-за конфликта с Конькобежной ассоциацией Южной Кореи спортсмен принял решение о смене гражданства для выступления на Олимпиаде 2014 года в Сочи. В составе сборной России, за которую он выступает с 2011 года, Виктор Ан трижды стал чемпионом Игр в Сочи, дважды - чемпионом мира и восемь раз - чемпионом Европы.

Этап Кубка мира в Солт-Лейк-Сити завершится в ночь на понедельник.

Теги
Ан, ВикторЗимние олимпийские виды спорта
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