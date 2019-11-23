Исинбаева понимает эмоции Ласицкене, которая может пропустить вторые Игры подряд

ТАСС, 23 ноября. Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева понимает позицию трехкратной чемпионки мира в прыжках в высоту Марии Ласицкене относительно ситуации вокруг Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом Исинбаева написал в своем аккаунте в Instagram.

В пятницу совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) принял решение приостановить процесс восстановления ВФЛА. Более того, ВФЛА может грозить полное исключение из World Athletics, что приведет к отстранению российских спортсменов от участия в международных стартах, включая Олимпийские игры. Ласицкене в ответ на это обратилась к министру спорта РФ Павлу Колобкову и главе Олимпийского комитета России (ОКР) Станиславу Позднякову с просьбой принять меры в сложившейся ситуации.

"Сегодня читаю пост Марии Ласицкене и полностью ее понимаю. Пропустить вторую Олимпиаду подряд (Ласицкене не смогла выступить на Играх-2016 из-за допингового сканадала в российском спорте - прим. ТАСС) - это неописуемая жесть, я даже не знаю, как это описать и с чем сравнить. Второй олимпийский цикл пахать, столько выигрывать и преодолевать, чтобы пропустить главный старт четырехлетия, это уж слишком", - написала Исинбаева.

"То, что в нашей стране честных и чистых спортсменов больше, чем лживых и безответственных, - это факт. Так почему мы до сих пор не можем разделить эти две группы спортсменов? Кто и когда сможет нашим честным спортсменам дать все возможности для равноценного выступления на международном уровне и отделить от тех, кому наплевать на себя и на коллег по своей команде? По-моему, пришло время кардинальных и смелых решений", - написала Исинбаева.