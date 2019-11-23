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Допинг-скандал вокруг российского спорта

Исинбаева понимает эмоции Ласицкене, которая может пропустить вторые Игры подряд

Двукратная олимпийская чемпионка считает, что в российской легкой атлетике пришло время кардинальных и смелых решений
Елена Исинбаева Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Елена Исинбаева
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 23 ноября. Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева понимает позицию трехкратной чемпионки мира в прыжках в высоту Марии Ласицкене относительно ситуации вокруг Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом Исинбаева написал в своем аккаунте в Instagram.

В пятницу совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) принял решение приостановить процесс восстановления ВФЛА. Более того, ВФЛА может грозить полное исключение из World Athletics, что приведет к отстранению российских спортсменов от участия в международных стартах, включая Олимпийские игры. Ласицкене в ответ на это обратилась к министру спорта РФ Павлу Колобкову и главе Олимпийского комитета России (ОКР) Станиславу Позднякову с просьбой принять меры в сложившейся ситуации.

"Сегодня читаю пост Марии Ласицкене и полностью ее понимаю. Пропустить вторую Олимпиаду подряд (Ласицкене не смогла выступить на Играх-2016 из-за допингового сканадала в российском спорте - прим. ТАСС) - это неописуемая жесть, я даже не знаю, как это описать и с чем сравнить. Второй олимпийский цикл пахать, столько выигрывать и преодолевать, чтобы пропустить главный старт четырехлетия, это уж слишком", - написала Исинбаева.

"То, что в нашей стране честных и чистых спортсменов больше, чем лживых и безответственных, - это факт. Так почему мы до сих пор не можем разделить эти две группы спортсменов? Кто и когда сможет нашим честным спортсменам дать все возможности для равноценного выступления на международном уровне и отделить от тех, кому наплевать на себя и на коллег по своей команде? По-моему, пришло время кардинальных и смелых решений", - написала Исинбаева.

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Друзья, по поводу ситуации в легкой атлетике... ⠀ Я узнала об изменениях и отстранении руководства ВФЛА из прессы, откровенно, думала это шутка, оказалась реальность. Поможет ли эта мера вывести федерацию л/а из сложившегося кризиса новому руководству ВФЛА за столь короткий период, покажет время. Почему говорю за короткий период, так это потому, что до Олимпиады в Токио 2020 осталось чуть больше полугода. ⠀ Честно, это всё так надоело! ⠀ Буквально вчера перечитывала свой пост от 2015г., где открыто обратилась за поддержкой, думала это поможет моему участию на Олимпийских играх в Рио 2016, но нет, всё оказалось менее оптимистично того, как мне тогда хотелось. ⠀ Сегодня читаю пост @lasitskene.maria и полностью её понимаю. Пропустить вторую олимпиаду подряд - это неописуемая жесть!!! Я даже не знаю как это описать и с чем сравнить... Второй Олимпийский цикл пахать, столько выигрывать и преодолевать, чтобы пропустить главный старт 4-х летия, это уж слишком! ⠀ То что в нашей стране честных и чистых спортсменов БОЛЬШЕ, чем лживых и безответственных - это факт. Так почему мы до сих пор не может разделить эти две группы спортсменов, честных от лживых!? ⠀ Почему наша молодёжь, таланты и восходящие звезды должны сидеть дома за раздолбайство и наплевательское отношение к спорту отдельных спортсменов?! ⠀ Кто и когда сможет отделить наших честных спортсменов, и дать им все возможности для равноценного выступления на международном уровне, от тех, кому наплевать на себя и на коллег по своей команде... ⠀ По-моему, пришло время координальных и смелых решений!!!

Публикация от Yelena Isinbaeva (@isinbaevayelena)

В субботу в Москве на президиуме ВФЛА Юлия Тарасенко была избрана и. о. президента организации. Необходимость проведения выборов возникла в связи с уходом Дмитрия Шляхтина с поста главы ВФЛА. В субботу он подал заявление об отставке в связи с выдвинутыми против него и еще четырех сотрудников ВФЛА обвинениями за вмешательство в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко, который в начале августа 2018 года был временно отстранен от участия в соревнованиях из-за неоднократного нарушения правил доступности. Ласицкене в беседе с ТАСС заявила, что Тарасенко должна незамедлительно покинуть ВФЛА вслед за Шляхтиным, назвав ее ставленницей бывшего главы федерации.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. Впоследствии отстранение ВФЛА неоднократно продлевалось. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. К соревнованиям российские спортсмены допускаются на основании индивидуальных разрешений от World Athletics.

Теги
РоссияДопинг-скандал вокруг российского спортаИсинбаева, Елена Гаджиевна
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