Прогресс не остановить. Женское фигурное катание больше никогда не будет прежним

Шесть этапов взрослой серии Гран-при позади. Лас-Вегас, Келоуна, Гренобль, Чунцин, Москва и Саппоро увидели выступления лучших фигуристов планеты, на очереди — Турин, где совсем скоро пройдет финал. А дальше будут национальные чемпионаты и главные старты сезона — чемпионат Европы, четырех континентов и мира. У специалистов и болельщиков со стажем отношение к серии Гран-при довольно скептическое. Дескать, это еще только начало сезона, и никаких стратегических задач на нем не решается. И они, безусловно, правы. Однако нынешний сезон — особенный, и целый ряд ключевых изменений уже заметен. Во всяком случае, в женском одиночном катании. Российские фигуристки — сильнейшие в мире. Теперь официально Главное, что показал нам нынешний сезон Гран-при, — сборная России вышла за пределы земной атмосферы в женской "одиночке". 11 медалей на шести этапах уже сами по себе говорят о многом, но факт того, что россиянки выиграли вообще все золото, просто поражает. В истории нашего фигурного катания такого не было никогда. В финале серии выступят четыре представительницы России — Александра Трусова, Анна Щербакова, Алена Косторная и Алина Загитова, противостоять которым будут японка Рика Кихира и американка Брэди Теннелл.

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Удивительно и то, с каким колоссальным отрывом побеждали наши девушки. Щербакова на этапе в Лас-Вегасе "привезла" ставшей второй Теннелл более 11 баллов, а на турнире в Чунцине обошла японку Сатоко Мияхару почти на 15. Трусова в Келоуне установила мировой рекорд по сумме баллов (214,02), ставшая второй Кихира (на секунду, лидер сборной Японии) отстала почти на 11, в Москве она сорвала два элемента и в целом выступила чуть скромнее, но все равно обыграла занявшую второе место Евгению Медведеву более чем на восемь баллов. Наконец, Косторная увезла золотую медаль из Гренобля с почти 20-балльным опережением олимпийской чемпионки 2018 года Загитовой, а в Саппоро Кихира отстала от нее почти на восемь. И это не случайные исходы. Вообще, верить в шесть случайностей кряду могут только отъявленные фаталисты, особенно с учетом того, что российские фигуристки считались фаворитами сезона задолго до его начала. Это результат системной работы, начало которой было положено уже очень давно. И на текущий момент нет оснований полагать, что в обозримом будущем что-то изменится в худшую сторону. Российское доминирование нравится не всем На самом деле этот тезис зародился несколько сезонов назад. Еще во времена безраздельного доминирования Медведевой было понятно, что рано или поздно фигурнокатательной общественности наскучит постоянно слышать российский гимн на церемониях награждения в женской "одиночке". В то же время поток российских фигуристок не утихал, а наоборот — продолжал набирать мощь.

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И в нынешнем сезоне женская сборная России вышла на пик. Такого количества невероятно сильных спортсменок в одной команде, кажется, еще не было ни у одной страны. И каждая — лидер в чем-то своем. У одних в арсенале крепкая техника, целый мешок золотых медалей и обожание зрителей и судей, у других — сложнейшие прыжки, у третьих — красивое, артистичное катание, щедро оцениваемое по шкале компонентов. Есть и те, у кого прыжковая техника и владение коньком идут вкупе. Комментируя для ТАСС итоги серии Гран-при, президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков в шутку сказал, что остальные сборные нам очень завидуют, — мол, слишком уж сильные у нас фигуристки. Но в каждой шутке, как известно, есть доля правды. К примеру, в финале Гран-при, куда попадают по шесть лучших фигуристов в каждой дисциплине, сборная России спокойно могла бы завоевать все квоты. Ну или хотя бы пять из них. Но в дело вмешался сторонний фактор. Перед стартом сезона Международный союз конькобежцев (ISU) внес изменения в правила, уменьшив штрафы за недокрученные прыжки, а также за прыжки, исполняемые с неверного ребра на коньке. Болельщики и специалисты полагали, что эта поправка может быть на руку спортсменам, имеющим указанные проблемы. Однако все оказалось немного сложнее. С самых первых этапов недокруты и неправильные ребра на лутцах и — чуть реже — на флипах начали появляться в протоколах даже у фигуристов, ранее не замеченных в чем-то подобном. Вероятно, непривычную строгость технических специалистов можно объяснить именно внесенными изменениями в правилах — дескать, раз штраф уменьшен, можно смело проставлять ошибки, на которые раньше закрывали глаза. Ведь теперь это не окажет столь уж сильного эффекта на итоговые баллы. И на самом деле это правильно. Фигурное катание при всей своей субъективности все же должно оставаться спортом. А спорту по определению своему присуща парадигма "сделал ошибку — плати". Смущает лишь то, что этот принцип пока что работает в избирательном порядке.

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На первом же этапе Гран-при в Лас-Вегасе у наших ведущих на том турнире фигуристок Щербаковой и Елизаветы Туктамышевой, которые славятся безупречной прыжковой техникой, на двоих выявилось аж пять недокрутов. А вот прыжки американки Теннелл, к примеру, арбитры на тех соревнованиях признали безукоризненными. Но самый возмутительный случай судейской непоследовательности произошел на этапе во Франции, где неожиданно для всех выяснилось, что Загитова вдруг разучилась прыгать лутц. Еще ни разу на всем протяжении взрослой карьеры у нее не возникало проблем с этим прыжком, однако технический контролёр из Нидерландов Жерон Принс посчитал, что все три лутца в обоих прокатах россиянки были с ошибками (одно неверное ребро и еще два — неясных). Кроме того, арбитры обнаружили у Загитовой аж пять недокрутов. Не обошлась без отметок в протоколах и победительница турнира Косторная — ей вменяли в вину недокрут на тройном акселе, а также сомнительное ребро на лутце и флипе. ФФККР не оставила без внимания столь возмутительное судейство и обратилось в Международный союз конькобежцев (ISU) с просьбой оценить решения арбитров, но ответа пока нет. Больше всех от непоследовательности арбитров пострадали подопечные Алексея Мишина Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова. Первая была серьезной претенденткой на проход в финал Гран-при, но странные решения судей лишили ее удовольствия посетить Турин в канун Рождества. Самодуровой же неоправданно низкие оценки серьезно подпортили настроение на старте сезона, который и так обещает стать для нее сложным из-за возрастных изменений. Четверные и тройной аксель становятся необходимостью Еще пару лет назад женское фигурное катание находилось в техническом застое. Контент, исполняемый спортсменками на соревнованиях, не менялся от сезона к сезону, а редкие попытки блеснуть чем-то неординарным в подавляющем большинстве не давали желаемого эффекта. Сколько раз до нынешнего сезона фигуристки пытались прыгнуть четверной на взрослом уровне? Для подсчета вам хватит пальцев двух рук. Смельчаков было лишь четверо — француженка Сурия Бонали, японка Мики Андо, американка Саша Коэн и представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева. Успешно приземлить прыжок удалось только последней — да и то лишь однажды. С тройным акселем все чуть получше. Тут уже на ум приходят и японки Мидори Ито с Мао Асадой, и Туктамышева с Кихирой, и американка Тоня Хардинг. Но это все равно было в диковинку, не на потоке. Во всем этом было больше безрассудства, чем холодного расчета на высочайший результат.

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