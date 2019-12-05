Группа экспертов РФ считает, что WADA боится подрыва доверия к Родченкову и Макларену

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Группа независимых российских экспертов считает некорректным расследование следователей Всемирного антидопингового агентства (WADA) о базе данных московской лаборатории, оно направлено на то, чтобы не подорвать доверие к расследованию комиссии Ричарда Макларена. Об этом говорится в отчете экспертов, который оказался в распоряжении ТАСС.

Группа под руководством ректора Московского государственного юридического университета Виктора Блажеева отвечала на вопросы следователей WADA, которые по итогам проверки базы московской лаборатории (LIMS) сделали вывод о том, что с 2016 по начало 2019 года с ней проводились манипуляции с целью скрыть возможные нарушения антидопинговых правил российскими спортсменами за период с 2012 по 2015 год.

"Подводя итог вышесказанному, российские эксперты считают проведенное следователями расследование некорректным", - отмечается в документе.

Российские эксперты считают, что ряд выводов цифровой криминалистической экспертизы университета Лозанны (от 15 августа 2019 года) либо искажают результаты проведенных собственных исследований, либо прямо им противоречат.