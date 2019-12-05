Группа экспертов РФ считает, что WADA боится подрыва доверия к Родченкову и Макларену

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Группа независимых российских экспертов считает некорректным расследование следователей Всемирного антидопингового агентства (WADA) о базе данных московской лаборатории, оно направлено на то, чтобы не подорвать доверие к расследованию комиссии Ричарда Макларена. Об этом говорится в отчете экспертов, который оказался в распоряжении ТАСС.
Группа под руководством ректора Московского государственного юридического университета Виктора Блажеева отвечала на вопросы следователей WADA, которые по итогам проверки базы московской лаборатории (LIMS) сделали вывод о том, что с 2016 по начало 2019 года с ней проводились манипуляции с целью скрыть возможные нарушения антидопинговых правил российскими спортсменами за период с 2012 по 2015 год.
"Подводя итог вышесказанному, российские эксперты считают проведенное следователями расследование некорректным", - отмечается в документе.
Российские эксперты считают, что ряд выводов цифровой криминалистической экспертизы университета Лозанны (от 15 августа 2019 года) либо искажают результаты проведенных собственных исследований, либо прямо им противоречат.
Группа Блажеева считает, что все расследование WADA строится на "LIMS Осведомителя", которую предоставил бывший директор московской лаборатории Григорий Родченков, бежавший в США в ноябре 2015 года. Его сведения легли в основу расследования комиссии Макларена о допинге в российском спорте, которое было проведено в 2016 году.
Российские эксперты обратили внимание на то, что достоверность "LIMS осведомителя" не подкрепляется фактами. "В этой связи считаем, что при проведении данного расследования департамент разведки и расследований WADA старался любыми путями не допустить подрыв доверия к информации осведомителя и выводам Макларена", - говорится в отчете.