Эксперты заявили, что исчезнувшая из базы лаборатории информация подлежит восстановлению

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Группа независимых российских экспертов заявила, что утерянные в результате администрирования базой московской лаборатории данные подлежат восстановлению. Об этом говорится в отчете группы независимых российских экспертов под руководством ректора Московского государственного юридического университета Виктора Блажеева, который оказался в распоряжении ТАСС.

Группа отвечала на вопросы следователей Всемирного антидопингового агентства (WADA), которые по итогам проверки базы московской лаборатории (LIMS) сделали вывод о том, что с 2016 по начало 2019 года с ней проводились манипуляции с целью скрыть возможные нарушения антидопинговых правил российскими спортсменами за период с 2012 по 2015 год.

"Вызывают недоумение российских экспертов недостоверные выводы, изложенные в отчете следователей WADA от 6 сентября 2019 года, касающиеся "удаления любых данных". В результате проведенной экспертизы российскими криминалистами, а также в ходе дополнительного опроса экспертами системного администратора московской лаборатории установлено, что все действия были им осуществлены для поддержания надлежащей работоспособности и устойчивости системы. Подробное описание действий системного администратора приведено в техническом отчете российской стороны и в ответах на вопросы", - говорится в отчете.