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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Эксперты заявили, что исчезнувшая из базы лаборатории информация подлежит восстановлению

Российская сторона направила в WADA технический отчет и наглядные схемы, поясняющие действия системного администратора московской лаборатории Евгения Мочалова
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© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Группа независимых российских экспертов заявила, что утерянные в результате администрирования базой московской лаборатории данные подлежат восстановлению. Об этом говорится в отчете группы независимых российских экспертов под руководством ректора Московского государственного юридического университета Виктора Блажеева, который оказался в распоряжении ТАСС.

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Группа отвечала на вопросы следователей Всемирного антидопингового агентства (WADA), которые по итогам проверки базы московской лаборатории (LIMS) сделали вывод о том, что с 2016 по начало 2019 года с ней проводились манипуляции с целью скрыть возможные нарушения антидопинговых правил российскими спортсменами за период с 2012 по 2015 год.

"Вызывают недоумение российских экспертов недостоверные выводы, изложенные в отчете следователей WADA от 6 сентября 2019 года, касающиеся "удаления любых данных". В результате проведенной экспертизы российскими криминалистами, а также в ходе дополнительного опроса экспертами системного администратора московской лаборатории установлено, что все действия были им осуществлены для поддержания надлежащей работоспособности и устойчивости системы. Подробное описание действий системного администратора приведено в техническом отчете российской стороны и в ответах на вопросы", - говорится в отчете.

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"Российские эксперты заявляют, что безвозвратной потери требуемой следователями информации с сервера LIMS системный администратор не допустил. Также российские эксперты в очередной раз обращают внимание следователей на отсутствие у системного администратора технического описания и иных инструкций о конфигурации LIMS", - отмечается в документе.

Российские эксперты направили в WADA технический отчет и наглядные схемы, поясняющие действия системного администратора московской лаборатории Евгения Мочалова, порядок сбора и обработки информации в лаборатории, а также законность произведенных удалений промежуточных (временных), утративших свою актуальность файлов, а также информации, не относящейся к лабораторным исследованиям.

В понедельник портал Sports Integrity Initiative со ссылкой на отчет комитета по соответствию WADA сообщил, что Россия подтвердила факт внесения в 2018-2019 годах изменений Мочаловым, мужем директора лаборатории Елены Мочаловой. Министерство спорта России эту информацию опровергло.

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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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