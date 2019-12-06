Тарасенко: первоочередные шаги по выходу из кризиса отражены в дорожной карте ВФЛА

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Юлия Тарасенко заявила, что в дорожной карте организации по устранению нарушений антидопинговых правил отражены первоочередные шаги по выходу из кризиса. Комментарий Тарасенко опубликовала пресс-служба ВФЛА.

ВФЛА в пятницу сообщила о передаче Министерству спорта РФ дорожной карты и комментариев по перечню антикризисных предложений Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по восстановлению ВФЛА в правах.

"На разработку дорожной карты у нас было меньше недели, за это время мы проанализировали сделанное федерацией, учли ошибки, проработали конструктивные предложения коллег и специалистов, звучавшие ранее, начали коммуникацию с World Athletics, провели рабочие встречи с главой РУСАДА Юрием Ганусом, заместителем генерального директора агентства Маргаритой Пахноцкой и представителями Минспорта РФ. Первоочередные шаги по выходу из допингового кризиса в карте отражены. К документу РУСАДА даны наши комментарии и предложения. Ждем комментарии Министерства спорта РФ", - сказала Тарасенко.

Кризис в ВФЛА

27 ноября в Министерстве спорта на заседании комиссии по государственной аккредитации спортивных федераций был рассмотрен вопрос о возможном нарушении ВФЛА антидопинговых правил. Министерство спорта РФ рекомендовало отстранить от работы в руководящих органах ВФЛА лиц, причастных к делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко, который в начале августа 2018 года был временно отстранен от участия в соревнованиях из-за неоднократного нарушения правил доступности. Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) временно отстранил президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина и еще нескольких спортивных функционеров ВФЛА за вмешательство в дело Лысенко, а также приостановил процесс восстановления членства ВФЛА в организации.