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Допинг-скандал вокруг российского спорта

Тарасенко: первоочередные шаги по выходу из кризиса отражены в дорожной карте ВФЛА

ВФЛА в пятницу сообщила о передаче Министерству спорта РФ дорожной карты

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Юлия Тарасенко заявила, что в дорожной карте организации по устранению нарушений антидопинговых правил отражены первоочередные шаги по выходу из кризиса. Комментарий Тарасенко опубликовала пресс-служба ВФЛА.

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ВФЛА в пятницу сообщила о передаче Министерству спорта РФ дорожной карты и комментариев по перечню антикризисных предложений Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по восстановлению ВФЛА в правах.

"На разработку дорожной карты у нас было меньше недели, за это время мы проанализировали сделанное федерацией, учли ошибки, проработали конструктивные предложения коллег и специалистов, звучавшие ранее, начали коммуникацию с World Athletics, провели рабочие встречи с главой РУСАДА Юрием Ганусом, заместителем генерального директора агентства Маргаритой Пахноцкой и представителями Минспорта РФ. Первоочередные шаги по выходу из допингового кризиса в карте отражены. К документу РУСАДА даны наши комментарии и предложения. Ждем комментарии Министерства спорта РФ", - сказала Тарасенко.

Кризис в ВФЛА

27 ноября в Министерстве спорта на заседании комиссии по государственной аккредитации спортивных федераций был рассмотрен вопрос о возможном нарушении ВФЛА антидопинговых правил. Министерство спорта РФ рекомендовало отстранить от работы в руководящих органах ВФЛА лиц, причастных к делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко, который в начале августа 2018 года был временно отстранен от участия в соревнованиях из-за неоднократного нарушения правил доступности. Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) временно отстранил президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина и еще нескольких спортивных функционеров ВФЛА за вмешательство в дело Лысенко, а также приостановил процесс восстановления членства ВФЛА в организации.

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До 3 декабря ВФЛА должно было совместно с Российским антидопинговым агентством сформулировать дорожную карту по устранению нарушений антидопинговых правил, борьбе с допингом в легкой атлетике и до 5 декабря направить ее копию в Министерство спорта, а также назначить нового антидопингового координатора. До 11 декабря ВФЛА должна предоставить Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) документ, в котором будет рассматриваться вопрос обеспечения честности в легкой атлетике.

ВФЛА с ноября 2015 года лишена членства в международной федерации в связи с чередой допинговых нарушений российским легкоатлетами. По этой причине спортсмены страны допускаются к международным стартом только в нейтральном статусе. Минспорт и Олимпийский комитет России (ОКР) в конце ноября призвали ВФЛА провести внеочередные выборы президента организации в связи с допинговым кризисом, который привел к отставке Шляхтина. И. о. президента ВФЛА на переходный период была избрана Тарасенко.

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Допинг-скандал вокруг российского спорта
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