Рябинский: Поветкин и Хантер неизбежно проведут реванш

ЭД-ДИРЪИЯ /Саудовская Аравия/, 8 декабря. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин и американец Майкл Хантер неизбежно проведут реванш. Об этом ТАСС заявил глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.

Поветкин не сумел стать претендентом на титул WBA, завершив вничью бой с Хантером

Бой за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе между Поветкиным и Хантером прошел в субботу в Эд-Диръии, пригороде Эр-Рияда в Саудовской Аравии, и завершился ничейным результатом.

"Это был претендентский бой. Реванш неизбежен", - сказал Рябинский.

После боя оба соперника выразили готовность провести бой-реванш.

В послужном списке Хантера 18 побед (12 нокаутом), одно поражение, одна ничья. В активе 40-летнего Поветкина теперь 35 побед (24 нокаутом), два поражения и одна ничья. До боя россиянин занимал пятое место в рейтинге WBA, его соперник - шестое.