Рябинский: Поветкин и Хантер неизбежно проведут реванш

ЭД-ДИРЪИЯ /Саудовская Аравия/, 8 декабря. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин и американец Майкл Хантер неизбежно проведут реванш. Об этом ТАСС заявил глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.
Бой за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе между Поветкиным и Хантером прошел в субботу в Эд-Диръии, пригороде Эр-Рияда в Саудовской Аравии, и завершился ничейным результатом.
"Это был претендентский бой. Реванш неизбежен", - сказал Рябинский.
После боя оба соперника выразили готовность провести бой-реванш.
В послужном списке Хантера 18 побед (12 нокаутом), одно поражение, одна ничья. В активе 40-летнего Поветкина теперь 35 побед (24 нокаутом), два поражения и одна ничья. До боя россиянин занимал пятое место в рейтинге WBA, его соперник - шестое.