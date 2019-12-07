{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Бокс

Рябинский: Поветкин и Хантер неизбежно проведут реванш

После поединка оба соперника выразили готовность провести бой-реванш

ЭД-ДИРЪИЯ /Саудовская Аравия/, 8 декабря. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин и американец Майкл Хантер неизбежно проведут реванш. Об этом ТАСС заявил глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.

На эту тему
Поветкин не сумел стать претендентом на титул WBA, завершив вничью бой с Хантером

Бой за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе между Поветкиным и Хантером прошел в субботу в Эд-Диръии, пригороде Эр-Рияда в Саудовской Аравии, и завершился ничейным результатом. 

"Это был претендентский бой. Реванш неизбежен", - сказал Рябинский.

После боя оба соперника выразили готовность провести бой-реванш.

В послужном списке Хантера 18 побед (12 нокаутом), одно поражение, одна ничья. В активе 40-летнего Поветкина теперь 35 побед (24 нокаутом), два поражения и одна ничья. До боя россиянин занимал пятое место в рейтинге WBA, его соперник - шестое.

Теги
Поветкин, Александр ВладимировичБокс
Реклама на ТАСС
Бокс
Боксер Джошуа взял реванш у Руиса, вернув три титула чемпиона мира
Британец одержал победу единогласным решением судей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС