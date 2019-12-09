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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Хрычиков: передача идентичной базы данных сильно ускорит процесс восстановления РУСАДА

Именно из-за обнаруженных манипуляций с базой московской лаборатории был запущен процесс повторного лишения РУСАДА соответствия

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Процесс восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) может существенно ускориться в случае передачи идентичной базы данных московской антидопинговой лаборатории. Об этом ТАСС сообщил руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы, член наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Сергей Хрычиков.

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"Есть условия восстановления РУСАДА, - сказал Хрычиков. - К РУСАДА требование - сохранять независимость от внешних организаций и государственных структур. Если есть возможность передать многострадальную базу в WADA в целостности и сохранности, то это существенно облегчит процесс восстановления. Это не является критическим условием, но это один из факторов, которые могут помочь восстановить РУСАДА быстрее".

В понедельник исполком WADA единогласно принял решение лишить соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Это приведет к санкциям в отношении российского спорта: Россия лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом.

WADA инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в связи с обнаруженными изменениями в базе данных московской лаборатории, которая была передана в качестве условия восстановления в правах РУСАДА в сентябре прошлого года.

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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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