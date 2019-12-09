Хрычиков: передача идентичной базы данных сильно ускорит процесс восстановления РУСАДА

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Процесс восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) может существенно ускориться в случае передачи идентичной базы данных московской антидопинговой лаборатории. Об этом ТАСС сообщил руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы, член наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Сергей Хрычиков.
"Есть условия восстановления РУСАДА, - сказал Хрычиков. - К РУСАДА требование - сохранять независимость от внешних организаций и государственных структур. Если есть возможность передать многострадальную базу в WADA в целостности и сохранности, то это существенно облегчит процесс восстановления. Это не является критическим условием, но это один из факторов, которые могут помочь восстановить РУСАДА быстрее".
В понедельник исполком WADA единогласно принял решение лишить соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Это приведет к санкциям в отношении российского спорта: Россия лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом.
WADA инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в связи с обнаруженными изменениями в базе данных московской лаборатории, которая была передана в качестве условия восстановления в правах РУСАДА в сентябре прошлого года.