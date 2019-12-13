Гендиректор WADA: спортсмены высказывают полярные мнения на решение по России

В четверг бронзовый призер Паралимпийских игр 2008 года Аггар заявила о выходе из состава комиссии спортсменов WADA в связи с тем, что исполком организации не поддержал призыв комиссии ужесточить наказание для российских спортсменов. Комиссия спортсменов WADA является совещательным органом, ее председатель Бекки Скотт входит в исполком WADA.

ТАСС, 13 декабря. Существует большая поляризация мнений спортсменов на решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) применить санкции к российскому спорту. Об этом говорится в письме генерального директора WADA Оливье Ниггли в адрес бывшего члена комиссии спортсменов организации Вики Аггар, которое опубликовал портал Inside the Games .

"Комиссия спортсменов все время была проинформирована о шагах, предпринимаемых WADA в рамках российского вопроса, и ей была предоставлена возможность задавать вопросы и высказывать свои опасения во время многочисленных встреч и переговоров с представителями WADA", - отметил Ниггли.

"Реакция мирового сообщества спортсменов перед решением исполкома и после него отразила большую поляризацию взглядов в отношении допингового кризиса в России. Мнения комиссии спортсменов относительно последней рекомендации комитета по соответствию и исполкома разделились, тоже самое происходит и по всему миру, это отражено в многочисленных публичных заявлениях, которые я читал и слышал от различных спортсменов в прошлые три недели. Я полностью уважаю разные взгляды и ожидаю от вас такого же уважения без обвинений в политических играх", - заявил Ниггли.

Исполком WADA 9 декабря принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом России и запретить проводить на территории РФ крупные международные турниры (чемпионаты мира и Олимпиады).