Глава Федерации гандбола России: Трефилов может вернуться к тренерской деятельности

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов, ныне занимающий пост вице-президента Федерации гандбола России (ФГР), может вернуться к тренерской деятельности при соблюдении рекомендаций врачей. Об этом журналистам рассказал глава ФГР Сергей Шишкарев. В августе Трефилов, под чьим руководством женская сборная России завоевала золотые медали Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, вынужден был покинуть свой пост по состоянию здоровья. В феврале специалист перенес операцию на сердце, после чего проходил курс реабилитации в санатории в Краснодарском крае. Национальную команду после ухода 63-летнего Трефилова возглавил испанец Амброс Мартин.

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"Возвращение Трефилова не исключено, он прошел обследование в клинике Вишневского, врачи отвели ему еще полгода, если он будет соблюдать все рекомендации, то теоретически его работа в качестве наставника любой команды возможна. Но есть период восстановления, а есть период соблюдения режима работы и отдыха. Если научим и заставим его работать так, чтобы он не рвал свое сердце, потому что с таким отношением он просто рвет себя на части, тут хоть второе сердце ставь. Вернуть Трефилова на тренерский мостик - это не главная задача на сегодняшний день, главное - как найти формулу взаимодействия, когда талантливый и умный наставник учитывает опыт другого, прислушивается к рекомендациям", - рассказал Шишкарев. "Нужно более четко определить формат взаимодействия, Трефилов выиграл четыре чемпионата мира и Олимпиаду, тренер он своеобразной формации, но наше взаимодействие научило его более следовать этическим нормам. Он занимает пост вице-президента ФГР, это не моя прихоть, а заслуженное назначение, человек, столько сделавший для российского гандбола, имеет право хотя бы высказать свое мнение. Но нужно определить формат - в какой форме это будет высказываться, я подготовлю дополнительное соглашение с Амбросом Мартином, в котором очень четко постараюсь написать и согласовать с ним моменты взаимодействия - как вмешиваться, когда решение должно быть индивидуальным, а когда коллективным", - добавил Шишкарев.

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