Глава Федерации гандбола России: Трефилов может вернуться к тренерской деятельности

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов, ныне занимающий пост вице-президента Федерации гандбола России (ФГР), может вернуться к тренерской деятельности при соблюдении рекомендаций врачей. Об этом журналистам рассказал глава ФГР Сергей Шишкарев.
В августе Трефилов, под чьим руководством женская сборная России завоевала золотые медали Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, вынужден был покинуть свой пост по состоянию здоровья. В феврале специалист перенес операцию на сердце, после чего проходил курс реабилитации в санатории в Краснодарском крае. Национальную команду после ухода 63-летнего Трефилова возглавил испанец Амброс Мартин.
"Возвращение Трефилова не исключено, он прошел обследование в клинике Вишневского, врачи отвели ему еще полгода, если он будет соблюдать все рекомендации, то теоретически его работа в качестве наставника любой команды возможна. Но есть период восстановления, а есть период соблюдения режима работы и отдыха. Если научим и заставим его работать так, чтобы он не рвал свое сердце, потому что с таким отношением он просто рвет себя на части, тут хоть второе сердце ставь. Вернуть Трефилова на тренерский мостик - это не главная задача на сегодняшний день, главное - как найти формулу взаимодействия, когда талантливый и умный наставник учитывает опыт другого, прислушивается к рекомендациям", - рассказал Шишкарев.
"Нужно более четко определить формат взаимодействия, Трефилов выиграл четыре чемпионата мира и Олимпиаду, тренер он своеобразной формации, но наше взаимодействие научило его более следовать этическим нормам. Он занимает пост вице-президента ФГР, это не моя прихоть, а заслуженное назначение, человек, столько сделавший для российского гандбола, имеет право хотя бы высказать свое мнение. Но нужно определить формат - в какой форме это будет высказываться, я подготовлю дополнительное соглашение с Амбросом Мартином, в котором очень четко постараюсь написать и согласовать с ним моменты взаимодействия - как вмешиваться, когда решение должно быть индивидуальным, а когда коллективным", - добавил Шишкарев.
До полуфинального матча Трефилов на чемпионате мира наблюдал за играми сборной России с дальней трибуны и только перед полуфинальной встречей пересел на центральную трибуну. "На самом деле его на центральную трибуну позвал глава Международной федерации гандбола Хассан Мустафа, который сказал: "Твое место не за воротами, ты уважаемый человек и должен сидеть рядом". Они давно знакомы, перемигиваются при встрече, но поверьте, что Мустафа столько раз делал ему замечания по поведению, но уважение к нему безмерное со стороны руководства международной федерации, - отметил Шишкарев. - Сейчас Трефилов находится в непривычном для себя состоянии, когда он вынужден сидеть на трибуне и никак не может повлиять на ситуации, ему кажется, что он бы сделал вот так и так, а он даже попробовать этого не может".
"Никто Мартина как тренера ограничивать не собирается, подсказывать ему во всех моментах тоже. Никто не собирается покушаться на профессиональные вещи, но есть моменты, которые он по определению может не знать, это и из-за фактора другой страны, большой концентрации игроков, социальных отношений, которые может не учитывать Мартин", - заключил Шишкарев.