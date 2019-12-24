Покорили Альпы. "Салават Юлаев" победил "Ак Барс" в матче КХЛ в Давосе

ДАВОС /Швейцария/, 24 декабря. /ТАСС/. Уфимский "Салават Юлаев" в овертайме обыграл казанский "Ак Барс" со счетом 4:3 в вынесенном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в швейцарском Давосе на "Вейлант-Арене", которая вмещает 7080 зрителей.

Обе команды прибыли в Давос накануне встречи. "Ак Барс" тренировку на льду не проводил, а у "Салавата Юлаева" занимались только игроки, которые не участвовали в матче с "Авангардом" 21 декабря (1:2). Обе команды опробовали лед местной арены только на утренних раскатках. Главные тренеры и игроки обоих клубов отметили важность продвижение бренда КХЛ в Европе и пообещали показать зрелищный хоккей. После окончания раскаток на лед тренировочной арены вышли болельщики "Ак Барса" и местного "Давоса". За казанскую команду выступали представители фан-клуба из Риги. Встреча прошла по всем хоккейным правилам, продолжалась 60 минут чистого времени и завершилась победой болельщиков российского клуба со счетом 11:3. За час до начала матча между "Салаватом Юлаевым" и "Ак Барсом" началась развлекательная программа, подготовленная обоими клубами внутри арены. С этого сезона победитель противостояния между командами получает Кубок Чак-чака. Он приехал в Давос и был выставлен в фойе арены, где каждый желающий мог с ним сфотографироваться. Угощали же чак-чаком перед ареной. "Салават Юлаев" приготовил специальную юрту, где каждый гость мог угоститься лакомством из рук девушек в национальных костюмах. Внутри арены специальную программу для зрителей подготовил ансамбль болельщиков "Барс Бэнд", который играл на музыкальных инструментах и привлек большую аудиторию швейцарских любителей хоккея. "Салават Юлаев" поддерживал мастер игры на курае - башкирском духовом инструменте. Давос принимает матч КХЛ во второй раз. В 2010 году петербургский СКА со счетом 5:1 переиграл московский "Спартак". Ворота красно-белых тогда защищал олимпийский чемпион 1998 года Доминик Гашек. В одной из очередей при входе на стадион корреспондент ТАСС обнаружил двух швейцарских болельщиков в форме "Спартака", на которой была нанесена фамилия чешского голкипера. Хоккей для зрителей На разминку команды вышли в специальных свитерах с логотипом KHL World Games. В предматчевом шоу приняли участие юные воспитанники "Давоса" и фигуристки из местной школы. Символическое вбрасывание произвели президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель, вице-президент КХЛ Георгий Кобылянский, мэр Давоса Тарзициус Кавьецель, посол России в Швейцарии Сергей Гармонин и спортивный директор Кубка Шпенглера Фреди Паргатци. Перед началом встречи у организаторов возникла заминка. Вместо нынешнего российского гимна была поставлена "Патриотическая песня" композитора Михаила Глинки, которая использовалась в качестве гимна России после распада СССР до 2000 года. Болельщики российских команд исполнили национальный гимн без общего музыкального сопровождения. Позднее Фазель от лица организаторов встречи принес извинения за техническую ошибку.

На эту тему Фазель: международная европейская лига может стать частью КХЛ

Утром в день игры "Ак Барс" произвел два обмена, в результате которых команду покинули нападающие Владимир Ткачев, Вячеслав Основин и Артем Михеев, а приобретены были защитники Ессе Виртанен, Николай Аверин и форвард Степан Санников. Не участвовал в матче в Давосе один из ведущих игроков обороны казанской команды Микаэль Викстранд. В составе "Салавата Юлаева" по состоянию здоровья отсутствовали вратарь Юха Метсола, капитан команды Григорий Панин и центрфорвард Сакари Маннинен. Оба клуба, как обещали тренеры и игроки, начали встречу без разведки. Уже в первом периоде местные болельщики увидели четыре заброшенные шайбы. На трибунах активнее были поклонники "Ак Барса", которые слаженно пели всем сектором. Всего же матч посетили 4264 зрителя. По словам Кобылянского, посещаемость могла быть выше, если бы не помешали погодные условия. На протяжении двух дней в Давосе идет сильный снегопад, транспорт перемещается по улицам города с очень низкой скоростью. Едва не опоздал к стартовому вбрасыванию сам Фазель, который из-за многочисленных пробок прибыл на арену на час позже, чем было запланировано. "К сожалению, из-за погоды мы потеряли несколько тысяч зрителей. Однако те, кто пришел, получили удовольствие от уровня игры в КХЛ", - отметил президент IIHF. Победа "Салавата" и 400-е очко Умарка Активно команды начали и второй период, уже на девятой секунде "Ак Барс" повел в счете благодаря мощному и точному щелчку Альберта Яруллина. После этого инициатива перешла к "Салавату Юлаеву" и на 33-й минуте Эдуард Гиматов сравнял счет. С этого момента швейцарские болельщики, которые сохраняли нейтралитет, перешли на сторону уфимской команды. Это произошло благодаря маскоту "Салавата Юлаева", который на трибуне за воротами заводил публику и смог быстро научить швейцарских детей скандировать.

На эту тему Хоккеист "Салавата Юлаева" Умарк отметил хорошую посещаемость матча КХЛ в Давосе

Во втором перерыве маскоты и болельщики команд соревновались в перетягивании каната на льду. До окончания основного времени матча игра шла на встречных курсах, поэтому 60 минут не хватило для определения победителя. Однако уже на девятой секунде овертайма Линус Умарк вошел в зону и, уложив на лед вратаря обманным действием, отдал точный пас на подключившегося к атаке защитника Филипа Ларсена, который поставил точку в матче. Голевой пас Умарка позволил ему оформить 400-е очко в КХЛ. "У меня 400 очков в КХЛ? Сегодня это ничего не значит. Самое главное - победа, в которой мы очень нуждались", - подчеркнул Умарк в беседе с ТАСС. Счет в сезонной серии между "Ак Барсом" и "Салаватом Юлаевым" сравнялся, теперь в активе каждой из команд по две победы. Равенство установилось и в личных противостояниях в истории КХЛ (36-36). "Салават Юлаев" начал от ножа, но мы должны были тоже сыграть лучше. Я не в восторге от этого матча, если бы выиграли, наверное, все было бы нормально", - отметил главный тренер "Ак Барса" Дмитрий Квартальнов.

"Салават Юлаев" прервал серию из трех поражений подряд и имеет в своем активе 47 очков после 42 игр, располагаясь на пятой строчке в Восточной конференции. С 26 по 31 декабря команда примет участие в Кубке Шпенглера, на групповом этапе уфимский клуб сыграет со швейцарской "Амбри-Пиоттой" и финским ТПС. Главный тренер "Салавата Юлаева" Николай Цулыгин сообщил, что несколько игроков основного состава команды пропустят турнир. "Ак Барс" занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции набрав 59 очков в 39 матчах. В следующей игре команда из Казани на выезде сыграет с нижнекамским "Нефтехимиком". Встреча пройдет 25 декабря. Давос готов снова принять КХЛ Встреча под брендом KHL World Games прошла пятый раз в истории КХЛ, трижды матчи проводились в Швейцарии. В прошлом году ЦСКА и СКА встречались с братиславским "Слованом" (в Вене) и рижским "Динамо" (в Цюрихе). В тех матчах изначально был виден фаворит, который подтверждал свой статус уверенными победами. В Давосе же состоялась игра равных команд, было много хороших комбинаций и моментов. "Обе команды сражались, мы хотели выиграть, "Салават Юлаев" играл лучше, к сожалению, не смогли победить. Очевидно, что сегодня была другая атмосфера, лед был хороший. Новые ощущения от другого места, я думаю, это была хорошая реклама КХЛ - много голов, овертайм", - считает нападающий "Ак Барса" Джастин Азеведо.