Конек Чайковской. Великому тренеру по фигурному катанию — 80 лет

На заре карьеры Елена Чайковская выбирала между амплуа артистки и фигуристки, отдала предпочтение последнему, но смогла совместить в работе оба направления и стать одним из самых успешных специалистов

Удивительная спортивная судьба одной из самых значимых личностей в отечественном и мировом тренерском цехе фигурного катания — Елены Чайковской (в девичестве — Осиповой) — началась довольно буднично. Парадоксальные истории о том, как врачи рекомендовали родителям приводить болезненных детей на каток для укрепления иммунитета, сегодня встречаются довольно часто. Точно так же получилось и с Еленой Анатольевной. В юном возрасте врачи обнаружили у нее туберкулез и отправили заниматься спортом на свежем воздухе. Ее отец Анатолий Осипов привел ее на стадион Юных пионеров, и с того момента все и началось. Чайковская росла в семье актеров, отец и мать, Татьяна Гольман, в довоенные годы работали в московском театре имени Моссовета. Ранее погружение в мир искусства сильно повлияло на Елену Анатольевну — возможно, без этого ее биография не досчиталась бы большого количества занимательных страниц. Однако детство ее было совсем не безоблачным, как и у большинства детей войны. Осенью 1941 года, когда немцы уже были под Москвой, их вместе с матерью выслали на юг Казахстана в город Чимкент (нынешнее название — Шымкент). Ей тогда не было и двух лет. Отец с семьей не поехал. Позднее Чайковская рассказывала, что мало помнит о том периоде, кроме лютого холода и того, как матери, женщине знатного рода, приходилось обменивать царские золотые монеты на хлеб.

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Их ссылка завершилась лишь через пять лет. Спустя некоторое время после возвращения в Москву туберкулез — отпечаток ледяных казахстанских степей — проявился в полную силу. После периода реабилитации она встала на коньки, и спустя некоторое время болезнь отступила. Постепенно фигурное катание из занятия для души превратилось для нее в нечто большее. Параллельно Чайковская снималась в фильмах и играла в театральных постановках. До определенного момента было неясно, как в итоге сложится ее судьба, а точнее — какой она сделает выбор. В 1957 году она стала чемпионкой СССР в женском одиночном катании. И тогда же случилось событие, которое, как позднее расскажет сама Чайковская, сильно потрясло ее. Балет в жизни и спорте В СССР приехал легендарный американский балет на льду Holiday on Ice. Его главными звездами были бронзовый призер Олимпийских игр в одиночном катании, чемпионка Европы из Австрии Ингрид Вендль, а также чехословацкая пара Вера Суханкова и Зденек Долежал — на тот момент чемпионы Европы и дважды чемпионы своей страны. Фигурное катание всегда пользовалось большой популярностью у отечественной публики, билетов на шоу было не достать. Однако Чайковской все же удалось попасть на него и воочию увидеть выступление.

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После окончания школы коллектив театра им. Моссовета отправил Чайковскую поступать в ГИТИС на балетмейстерский факультет. Несмотря на то, что хореографической подготовки Елена Анатольевна не имела, ее в итоге зачислили. Обучение шло не без труда, но все же в 1964-м она выпустилась. В ней видели будущего балетмейстера для балета на льду, но в итоге она пошла по тренерской стезе. Надо сказать, что ГИТИС сама Чайковская до сих пор вспоминает с теплотой, а в самом институте ныне существует факультет, на котором из бывших фигуристов готовят тренеров. Что же касается балета, то из жизни Чайковской он, в сущности, никуда и не уходил. Фигурное катание и балет очень гармонично сочетаются, и Елена Анатольевна была одной из первых, кто это прочувствовал. Позднее это сочетание станет одной из отличительных черт отечественной школы парного катания и танцев на льду. Сразу после окончания ГИТИСа началась ее тренерская карьера. По количеству знаменитых учеников из советских / российских специалистов превзойти ее удалось, пожалуй, только Татьяне Тарасовой. Которая, кстати, тоже непродолжительное время занималась у Чайковской, выступая в ту пору в танцах на льду дуэтом с Георгием Проскуриным. Огромного успеха под руководством Елены Анатольевны достигли танцоры Наталья Линичук и Геннадий Карпоносов, ставшие олимпийскими чемпионами, а также двукратными чемпионами мира и Европы. Первой российской чемпионке мира в женском одиночном катании Марии Бутырской Чайковская помогла найти собственный узнаваемый стиль, нередко именуемый "балетным".