Кадыров намерен нокаутировать Александра Емельяненко в пятом раунде

ГРОЗНЫЙ, 29 декабря. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что нокаутирует бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко в пятом раунде с первого удара. Об этом он написал в Telegram.

"Если состоится бой с Емельяненко, то отвечаю, что в пятом раунде единственным и первым ударом я уложу его. Так что ждите! Четыре с половиной раунда буду бегать по рингу, а в последнем раунде нанесу один удар", - написал Кадыров.

В конце ноября Александр Емельяненко победил в бою по правилам бокса пауэрлифтера Михаила Кокляева. После этого боя Емельяненко на поединок вызвал олимпийский чемпион по боксу Рахим Чахкиев, который отметил, что "хочет показать, что такое его величество бокс". Глава Чечни на своей странице в Instagram опубликовал видеообращение, в котором также вызвал Емельяненко на поединок. Боец ответил согласием на предложение Кадырова.