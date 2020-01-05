Большая победа. Российские лыжники покорили "Тур де Ски"

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Россиянин Александр Большунов стал победителем "Тур де Ски", Сергей Устюгов занял второе место, а в женском зачете Наталья Непряева стала первой после непобедимой норвежки Терезы Йохауг. Таковы итоги лыжной многодневки, которая являлась главным стартом этого сезона.
Многодневка, которая стартовала 28 декабря 2019 года, завершилась в воскресенье. Традиционно ее венчало восхождение лыжников на горнолыжный склон Альпе де Чермис в итальянском Валь-ди-Фьемме.
В женском зачете победителя можно было назвать еще в прошлом году, перед стартом соревнований. Соперничать с Йохауг в дистанционных гонках сейчас не способна ни одна из лыжниц, подтверждением чему стали результаты норвежки на последнем чемпионате мира, где она завоевала три золотые награды. Ради успешного выступления в австрийском Зефельде она в прошлом сезоне даже пропустила "Тур де Ски": норвежке необходимо было доказать, что допинговая история, которая лишила ее Олимпиады, - действительно лишь нелепая случайность.
"Просто супер"
Победа в многодневке еще раз должна была укрепить веру болельщиков в то, что в 2016 году запрещенное вещество к ней в организм попало через губную помаду. Результат на табло: в общем зачете Непряева уступила норвежской лыжнице более минуты. "Первая ли Непряева среди людей? Я скажу так: она одна из сильнейших лыжниц в мире, мы так очертили этот круг", - сказал ТАСС тренер россиянки Юрий Бородавко.
"Наташа сумела сохранить второе место в жесточайшей борьбе с конкурентками, которые сильнее в таком компоненте как подъем в гору. Для нее это успех, она шагнула на ступеньку выше", - отметил он.
Непряева и в прошлом году стала второй на "Тур де Ски", однако тогда ее опередила другая норвежка - двукратная олимпийская чемпионка Ингвильд Эстберг. На этот раз она осталась позади россиянки.
"Второе место Натальи Непряевой - это прекрасный результат, - отметила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. - Надо быть объективными, сейчас очень сложно бороться [с Йохауг], но мы тренируемся, готовимся, и надеемся на успех. Для Натальи это очень-очень хороший результат, просто супер".
Клебо повержен
Большунову своего главного конкурента обыграть все-таки удалось. Три серебра Игр в Пхёнчхане и четыре вторых места на чемпионате мира в Зефельде - таков был итог выступления российского лыжника на протяжении двух последних сезонов. И почти во всех случаях с первого места российского лыжника отодвигал его сверстник, 23-летний норвежец Йоханнес Клебо - трехкратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира, одержавший победу в "Тур де Ски" в прошлом сезоне.
Лидировал Клебо и перед подъемом на Альпе де Чермис, но преимущество было ничтожным - одна секунда. Большунову нужно было лишь опередить своего главного конкурента и держать в поле зрения соотечественника - победителя "Тур де Ски" 2017 года Сергея Устюгова.
В итоге он справился с поставленной задачей. "Я боялся выходить вперед, потому что понимал, что гора очень сложная и ошибок не прощает. Но сегодня был мой день, даже силы остались, особенно если сравнивать с тем, как я на эту гору забирался в предыдущие два года", - сказал Большунов.
Российскому лыжнику помогла его универсальность: в дистанционных гонках он все же показывает более высокие результаты, нежели Клебо. Помог Большунову и новый формат финальной гонки "Тур де Ски", убежден олимпийский чемпион Александр Легков, побеждавший в "Туре" семь лет назад. Если раньше подъем на гору проходил в формате гонки преследования, то теперь все лыжники стартовали одновременно.
"Наверное, масс-старт нашим пришелся на руку. Это тотальный контроль до последнего километра, если есть силы, то можно контролировать, - сказал ТАСС Легков. - У наших силы оставались, у Клебо были все шансы контролировать ситуацию, но силы, видимо, не позволили ему это сделать, идя в гору. Гора - такая коварная штука, и она показала, что Клебо с ней не справился".
Клебо в итоге стал третьим. Однако тренер Большунова предпочитает не говорить о реванше, который россиянин взял у норвежца после ряда поражений. "Я бы не сравнивал Олимпийские игры и чемпионат мира с "Тур де Ски", эта многодневка значима, но она все же стоит особняком. Но, конечно, победа всегда придает уверенности, поэтому надеюсь, что Саша и дальше будет побеждать", - считает Бородавко.
Новый вызов
Еще одним ощутимым ударом по самолюбию Клебо может стать победа Большунова в общем зачете Кубка мира. В прошлом сезоне он не сумел подвинуть норвежца с первого места, сейчас у российского лыжника уже есть преимущество - после "Тур де Ски", результаты которого идут в зачет Кубка мира, он возглавил общий зачет.
"Задача победить в общем зачете Кубка мира была поставлена изначально, сейчас надо отдохнуть, скинуть физическое и психологическое напряжение и продолжать готовиться к следующим гонкам, ведь жизнь на этой победе не заканчивается, - отметил Бородавко. - Мы уже думаем о второй части сезона, победа в общем зачете - это то, к чему мы будем стремиться, для этого мы и участвуем в соревнованиях. Но эту задачу будем решать пошагово, сейчас надо отдохнуть и набраться сил".
Кубок мира возобновится 11 января этапом в Дрездене. Финальные старты пройдут в 20-х числах марта в Канаде. "Эта многодневная лыжная гонка - одна из самых престижных, - прокомментировал успех россиян министр спорта России Павел Колобков. - И, конечно, я рад, что наши ребята показали блестящий результат - Александр Большунов выиграл общий зачет, а Сергей Устюгов стал вторым. Прекрасно выступила Наталья Непряева, выигравшая второе место в женском зачете. Все это говорит о том, что наши лыжники отлично подготовлены к сезону и готовы к победам".