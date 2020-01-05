Большая победа. Российские лыжники покорили "Тур де Ски"

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Россиянин Александр Большунов стал победителем "Тур де Ски", Сергей Устюгов занял второе место, а в женском зачете Наталья Непряева стала первой после непобедимой норвежки Терезы Йохауг. Таковы итоги лыжной многодневки, которая являлась главным стартом этого сезона.

На эту тему Лыжник Александр Большунов стал победителем многодневной гонки "Тур де Ски"

Многодневка, которая стартовала 28 декабря 2019 года, завершилась в воскресенье. Традиционно ее венчало восхождение лыжников на горнолыжный склон Альпе де Чермис в итальянском Валь-ди-Фьемме. В женском зачете победителя можно было назвать еще в прошлом году, перед стартом соревнований. Соперничать с Йохауг в дистанционных гонках сейчас не способна ни одна из лыжниц, подтверждением чему стали результаты норвежки на последнем чемпионате мира, где она завоевала три золотые награды. Ради успешного выступления в австрийском Зефельде она в прошлом сезоне даже пропустила "Тур де Ски": норвежке необходимо было доказать, что допинговая история, которая лишила ее Олимпиады, - действительно лишь нелепая случайность. "Просто супер" Победа в многодневке еще раз должна была укрепить веру болельщиков в то, что в 2016 году запрещенное вещество к ней в организм попало через губную помаду. Результат на табло: в общем зачете Непряева уступила норвежской лыжнице более минуты. "Первая ли Непряева среди людей? Я скажу так: она одна из сильнейших лыжниц в мире, мы так очертили этот круг", - сказал ТАСС тренер россиянки Юрий Бородавко.

На эту тему Вяльбе назвала прекрасным результатом второе место Непряевой на "Тур де Ски"

"Наташа сумела сохранить второе место в жесточайшей борьбе с конкурентками, которые сильнее в таком компоненте как подъем в гору. Для нее это успех, она шагнула на ступеньку выше", - отметил он. Непряева и в прошлом году стала второй на "Тур де Ски", однако тогда ее опередила другая норвежка - двукратная олимпийская чемпионка Ингвильд Эстберг. На этот раз она осталась позади россиянки. "Второе место Натальи Непряевой - это прекрасный результат, - отметила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. - Надо быть объективными, сейчас очень сложно бороться [с Йохауг], но мы тренируемся, готовимся, и надеемся на успех. Для Натальи это очень-очень хороший результат, просто супер". Клебо повержен Большунову своего главного конкурента обыграть все-таки удалось. Три серебра Игр в Пхёнчхане и четыре вторых места на чемпионате мира в Зефельде - таков был итог выступления российского лыжника на протяжении двух последних сезонов. И почти во всех случаях с первого места российского лыжника отодвигал его сверстник, 23-летний норвежец Йоханнес Клебо - трехкратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира, одержавший победу в "Тур де Ски" в прошлом сезоне.

На эту тему Лыжник Большунов опасался допустить ошибку на пути к победе в "Тур де Ски"

Лидировал Клебо и перед подъемом на Альпе де Чермис, но преимущество было ничтожным - одна секунда. Большунову нужно было лишь опередить своего главного конкурента и держать в поле зрения соотечественника - победителя "Тур де Ски" 2017 года Сергея Устюгова. В итоге он справился с поставленной задачей. "Я боялся выходить вперед, потому что понимал, что гора очень сложная и ошибок не прощает. Но сегодня был мой день, даже силы остались, особенно если сравнивать с тем, как я на эту гору забирался в предыдущие два года", - сказал Большунов. Российскому лыжнику помогла его универсальность: в дистанционных гонках он все же показывает более высокие результаты, нежели Клебо. Помог Большунову и новый формат финальной гонки "Тур де Ски", убежден олимпийский чемпион Александр Легков, побеждавший в "Туре" семь лет назад. Если раньше подъем на гору проходил в формате гонки преследования, то теперь все лыжники стартовали одновременно. "Наверное, масс-старт нашим пришелся на руку. Это тотальный контроль до последнего километра, если есть силы, то можно контролировать, - сказал ТАСС Легков. - У наших силы оставались, у Клебо были все шансы контролировать ситуацию, но силы, видимо, не позволили ему это сделать, идя в гору. Гора - такая коварная штука, и она показала, что Клебо с ней не справился". Клебо в итоге стал третьим. Однако тренер Большунова предпочитает не говорить о реванше, который россиянин взял у норвежца после ряда поражений. "Я бы не сравнивал Олимпийские игры и чемпионат мира с "Тур де Ски", эта многодневка значима, но она все же стоит особняком. Но, конечно, победа всегда придает уверенности, поэтому надеюсь, что Саша и дальше будет побеждать", - считает Бородавко. Новый вызов Еще одним ощутимым ударом по самолюбию Клебо может стать победа Большунова в общем зачете Кубка мира. В прошлом сезоне он не сумел подвинуть норвежца с первого места, сейчас у российского лыжника уже есть преимущество - после "Тур де Ски", результаты которого идут в зачет Кубка мира, он возглавил общий зачет.

На эту тему Колобков: российские лыжники отлично подготовлены к сезону и готовы к любым победам