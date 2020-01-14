Юные таланты. Кто может стать первым номером драфта НБА

В 1995 году Кевин Гарнетт выставил свою кандидатуру на драфт, минуя обучение в университете. Атлетичный тяжелый форвард был выбран "Миннесотой" под пятым номером, причем руководство клуба не смутило фактически полное отсутствие опыта игры на более-менее высоком уровне у 19-летнего на тот момент баскетболиста. Что было дальше, всем хорошо известно — он ушел из спорта чемпионом НБА, обладателем золотой олимпийской медали и одним из величайших игроков на своей позиции. Ему остался ровно год для того, чтобы претендовать на членство в Зале славы баскетбола, и нет никаких сомнений в том, что рано или поздно он туда попадет. Суть этой истории в следующем — именно Гарнетт спровоцировал массовый приход школьников в лигу. Без него мы, быть может, не узнали бы будущего пятикратного чемпиона Коби Брайанта, который также решил пожертвовать высшим образованием ради быстрого старта в НБА. И спустя 25 лет история может повториться. Джеймс Уайзмен, центровой Возраст на момент драфта: 19 лет Рост: 2,16 м Размах рук: 2,31 м Вес: 109 кг Молодой центровой Джеймс Уайзмен привлек к себе внимание скаутов еще в школе. Нормальная история, если говорить о потенциальных звездах вроде Леброна Джеймса и Кевина Дюранта или о так называемых "атлетических фриках" по типу Зайона Уильямсона и Янниса Адетокунбо, однако случай Уайзмена по-настоящему уникален. В минувшем году он получил спортивную стипендию в Университете Мемфиса и начал выступать за местную команду "Мемфис Тайгерс" в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Однако уже в ноябре лига подвергла его жестким санкциям из-за финансового скандала — предполагается, что семья Уайзмена, когда тот еще выступал на школьном уровне, получила $11,5 тыс. от тренера Пенни Хардуэя за его переход из одной школы в другую. В настоящее время он занимает пост главного тренера "Тайгерс". Так как любые формы финансового вознаграждения игроков в NCAA неприемлемы, Уайзмен был подвергнут дисквалификации на 12 игр, а также штрафу в размере полученной от тренера суммы. Спустя некоторое время Уайзмен, разозленный этим решением, объявил о завершении карьеры в NCAA и об участии в грядущем драфте НБА. Центровой уже обратился к услугам профессиональной агентской компании, так что если в оставшееся время ему удастся избежать проблем со здоровьем, мы точно увидим его на церемонии драфта.

Описание Джеймс Уайзмен (слева) © AP Photo/Craig Mitchelldyer

В NCAA он успел провести лишь три матча, однако даже по ним можно сделать определенные выводы относительно его стиля игры. Уайзмен — это тот человек, которому можно доверить оборону под кольцом. Уникальные даже для центрового антропометрические данные позволяют ему делать блок-шоты в промышленных масштабах и не обращать внимания на соперников. В трех играх на студенческом уровне он набрал суммарно девять блоков — такому результату могут позавидовать даже лучшие "большие" НБА. На текущий момент его все еще нельзя назвать защитником экстра-класса (кроме того, неясно, как он проявит себя в защите на периметре против звезд НБА), однако незаурядный игровой интеллект и довольно быстрые для баскетболиста его амплуа ноги способны вывести его на уровень ведущих оборонительных игроков лиги. Немаловажным фактором станет и умение забирать подборы. В двух матчах NCAA он уходил с дабл-даблом (в одном — 28 очков и 11 подборов, в другом — 14 очков и 12 подборов), а в третьем ему не хватило совсем чуть-чуть до заветной цифры (17+9). Причем 13 подборов из 31 Уайзмен брал на чужом щите. Скауты отмечают, что он мог бы быть еще более активным на подборе, однако цифры, которые демонстрировал центровой в NCAA, говорят о нем как о качественном подбирающем. Кроме того, необходимо отметить его талант к постановке заслонов — навык, который вкупе с качественной игрой в обороне станет для него пропуском в элиту НБА, даже если ему не будет сопутствовать успех в других аспектах игры.

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Стилистически Уайзмен может стать кем-то средним между Гарнеттом и некогда лучшим оборонительным центровым НБА Дуайтом Ховардом. Этот факт, впрочем, сколь притягивает к нему внимание со стороны клубов лиги, столь же и отталкивает. Как и Ховард, Уайзмен имеет крайне ограниченный атакующий арсенал. Он совсем не бросает трехочковые, редко задействует бросок в прыжке в пределах двухочковой зоны и предпочитает "финишировать" в непосредственной близости от кольца. Этим и вызван его феноменальный процент попадания с игры в NCAA (почти 77%), а довольно высокая результативность (19,7 очка в среднем за матч — до сих пор лучший результат "Тайгерс" в сезоне) объясняется невысоким уровнем оппозиции. Вопросы вызывает и его штрафной бросок — в студентах он попадал с линии порядка 70%. Вопрос о том, "уйдет" ли он на драфте под первым номером, напрямую зависит от того, какой команде достанется право первого выбора. Даже несмотря на то, что в эпоху трехочкового баскетбола клубы не стесняются высоко драфтовать центровых, Уайзмена нельзя назвать игроком, который подойдет любой системе. Исходя из результатов нынешнего сезона, эксперты прогнозируют первый выбор "Атланте", которой как раз необходим рослый центровой с хорошей защитой и качественным заслоном. В этом случае с высокой долей вероятности Уайзмен будет выбран первым. ЛаМело Болл, разыгрывающий защитник Возраст на момент драфта: 18 лет Рост: 2,01 м Размах рук: 2,13 м Вес: 82 кг В современной НБА нет большего объекта насмешек, чем семья Болл. Во многом это произошло из-за отца семейства Лавара, кампания которого по продвижению старшего сына Лонзо (второй номер драфта 2017 года, ныне — разыгрывающий "Нью-Орлеана") едва не стоила последнему карьеры. Лавар Болл был замешан в бесчисленном количестве скандалов и сомнительных авантюр, вроде создания собственного бренда одежды и даже профессиональной баскетбольной лиги. Сыновья, включая ЛаМело, принимали участие во всех его инициативах. В рамках одной из них младший Болл даже побывал в России — в 2018 году звезды той самой лиги Лавара Болла, Юниорской баскетбольной ассоциации (JBA), победили фарм-клуб санкт-петербургского "Зенита" со счетом 121:114 в выездном товарищеском матче, и ЛаМело был главной звездой на паркете.

Описание ЛаМело Болл © AP Photo/Rick Rycroft

Как и Уайзмена, Болла-младшего заметили еще в школе. В одном из матчей он набрал 92 очка, совсем чуть-чуть не дотянув до "вечного" рекорда Уилта Чемберлена (100). После этого о нем заговорили как о будущей звезде студенческого баскетбола, а в перспективе — и НБА. Однако ЛаМело решил не идти в колледж и вместо этого в 2018 году подписал профессиональный контракт с литовским клубом "Пренай". Затем он немного поиграл в JBA, после чего решился на переезд в Австралию. В настоящее время он выступает в местной лиге за "Илльявара Хоукс". Несмотря на комичную историю семейства Болл и весьма странное начало карьеры, ЛаМело прогнозируют едва ли не однозначный первый пик. Во многом это следствие уникальных физиологических данных баскетболиста — для разыгрывающего он довольно высок, но при этом чрезвычайно ловок и обладает солидным дриблингом. Рост позволяет ему быть полезным в обороне против как минимум трех позиций и собирать большое количество подборов — в настоящее время он является лидером "Хоукс" по этому показателю (в среднем по 7,5 подбора за матч).

Говоря о его атакующем потенциале, скауты в первую очередь отмечают качественный бросок. ЛаМело способен попадать как со средней дистанции, так и с дальней, причем в одинаковой степени он владеет броском с получения и с ведения. Благодаря антропометрии он также способен стать серьезной угрозой соперникам под чужим щитом. При этом нельзя закрывать глаза на невысокий процент попаданий с игры (в Австралии он не дотягивает и до 40%) — ему необходимо научиться выбирать более качественные моменты для атаки, однако это во многом зависит от тренера, к которому он попадет в НБА. Ассистентские способности ЛаМело также на довольно высоком уровне. Даже с учетом того, что по большей части он нацелен на кольцо, в Австралии он раздает в среднем по семь передач за игру. В последних четырех матчах за "Хоукс" он дважды делал трипл-дабл (25 очков + 12 подборов + 10 передач и 32 очка + 11 подборов + 13 передач), и есть все шансы на то, что в НБА он также будет трипл-дабл-машиной. По игровым качествам ЛаМело, возможно, является самым универсальным игроком нынешнего драфт-класса, лишь единицы команд имеют у себя в распоряжении подобных баскетболистов. Однако клуб, который решится выбрать его, приобретет не только талантливейшего разыгрывающего без потолка роста, но и его отца с сопутствующими проблемами. Энтони Эдвардс, атакующий защитник Возраст на момент драфта: 18 лет Рост: 1,98 м Размах рук: 2,10 м Вес: 102 кг Один из самых молодых игроков предстоящего драфта, выступающий в NCAA за команду Университета Джорджии. Главным козырем атакующего защитника является атлетизм. На студенческом уровне он с легкостью "продавливал" оппонентов как на периметре, так и под чужим кольцом. Безусловно, оборона на уровне НБА будет значительно более крепкой, однако у него есть все шансы стать одним из самых мощных игроков на своей позиции.

Описание Энтони Эдвардс (слева) © AP Photo/Marco Garcia