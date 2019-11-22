Системный кризис. Как "Голден Стэйт" превратился из чемпиона НБА в аутсайдера

В спорте нет ничего более непостоянного, чем Национальная баскетбольная ассоциация (НБА). В основе ее структуры заложена переменчивость, а результат работы любого клуба все равно рано или поздно приведет к коллапсу. А затем — если повезет — к возрождению. Но это, конечно, никем не гарантировано. Причем взрыв и разрушения локальны, они возникают изнутри. Менеджерам приходится работать под звук таймера на бомбе и постоянно оглядываться на часы. Каждый новый контракт — минус год, а то и больше. И какими бы звездными именами ни полнился твой состав, исход все равно будет один. Даже сильнейшие династии лиги в определенный момент своей истории обнаруживали себя на самом дне. И сила их определялась способностью вновь подняться на вершину мира.

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Что-то похожее сейчас переживает некогда мощнейшая команда в новейшей истории НБА — "Голден Стэйт". Еще каких-то полгода назад слово "некогда" было бы в этой фразе как собаке пятая нога, но… Три чемпионских титула, пять подряд выходов в финал лиги и борьба за превосходство с Леброном Джеймсом, защищавшим в ту пору цвета многолетнего чемпиона Востока "Кливленда", сделали "Уорриорз" символом эпохи. Непобедимые новаторы, навсегда изменившие игру. А ныне — обитатели подвала Западной конференции. Будем откровенны, мы ждали чего-то такого после прошлого сезона. "Голден Стэйт" тогда был на пике своих возможностей. Могучий состав, стартовая пятерка которого целиком состояла из участников Матча всех звезд лиги, а двое из них (Кевин Дюрант и Стефен Карри) в разные годы становились обладателями титула самого ценного игрока в регулярных чемпионатах и в плей-офф. К окончанию сезона, который они без шансов проиграли "Торонто" с Каваем Леонардом во главе, у "Уорриорз" в лазарете были Дюрант (порвавший ахилл и выбывший из строя как минимум на год), снайпер со стальными нервами и прекрасный защитник Клэй Томпсон и целый ряд баскетболистов поменьше статусом. Доходило до того, что по ходу финала главному тренеру Стиву Керру приходилось выпускать игроков, которые ранее вообще не появлялись на паркете друг с другом. Уход Дюранта и травма Карри В летнее межсезонье все стало еще хуже. Руководство "Голден Стэйт" предложило Дюранту максимальный контракт более чем на $200 млн, но он отказался и решил продолжить карьеру в "Бруклине". Уход одного из лучших легких форвардов в истории лиги, готового не только выдавать качественные защитные перформансы, но и уничтожать в нападении любого опекуна, нельзя назвать потерей. Это пробоина, которую латай не латай — все равно все будет плохо. Однако "Уорриорз" все же не остались с носом — по хитрой обменной схеме в обратном направлении проследовал разыгрывающий защитник "Нетс" Д’Анджело Расселл, который в прошлом сезоне дебютировал на Матче всех звезд.

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Но это тоже стало проблемой. Уход Дюранта бил по имиджу клуба и значительно снижал атакующую эффективность команды, но его контракт при этом хотя бы не висел мертвым грузом в платежной ведомости. И на его место можно было бы подписать новичков, закрыв таким образом пустующую позицию легкого форварда. Приобретение Расселла, который играет на той же позиции, что и многолетний лидер "Уорриорз" Карри, сковывало менеджмент клуба по рукам и ногам, а после того, как Дрэймонд Грин подписал с клубом максимальный контракт на $100 млн, деньги на нормальных новичков у "Голден Стэйт" закончились, так как потолок зарплат в лиге попросту не позволяет тратить больше. Усиление через драфт также недоступно для "Уорриорз". В этом и есть смысл НБА — чем больше ты побеждаешь, тем меньше у тебя шансов получить возможность выбирать на драфте в числе первых. То есть получить лучших игроков из числа доступных. "Голден Стэйт" же уже который год вынужден выискивать алмазы в глубине, и получается, надо сказать, далеко не всегда.

Кроме того, Расселл добавил головной боли Керру. Проблема в том, что "Уорриорз" в предыдущие годы были одной из лучших защитных команд лиги, и это было возможным благодаря нескольким людям. Один из них — это вышеупомянутый Томпсон, второй — Андре Игудала, отчисленный клубом летом, чтобы иметь возможность принять на себя контракт Расселла, а третий — Грин. Теперь у Керра остался только последний. Вместе с тем ему пришлось выстраивать оборону на задней линии из игроков, которые для того попросту непригодны. Карри никогда нельзя было упрекнуть в нежелании упираться в защите, но его легко подловить на размене или же затолкать под кольцом. С Расселлом все еще сложнее. Он попросту не умеет играть в обороне, и с этим ничего не сделать. В результате "Уорриорз" из одной из лучших защитных систем превратился едва ли не в худшую. Следующая проблема кроется там, где ее не было никогда. Атака "Голден Стэйт" — идеальная модель, в которой не было четких позиций и ролей. Это управляемый хаос, в котором основным разыгрывающим может выступать тяжелый форвард Грин, а Карри будет носиться без мяча по площадке, как ужаленный, ища возможности для открывания под бросок. Это система, в которой индивидуальное мастерство каждого конкретного исполнителя применяется точечно и не превалирует над остальным. В самом крайнем случае можно было уйти в изоляции Дюранта или же в божественный режим Томпсона, готового попадать через руки нескольких опекунов.

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С потерями Дюранта и Томпсона нападение клуба лишилось главного — вариативности. Единственной абсолютной силой в атаке остался Карри, однако в лиге уже давно научились защищаться против его смертоносных трехочковых. Особенно если у него нет поддержки со стороны еще хотя бы одного сильного снайпера, которого нельзя оставить одного на дуге. Расселл на эту роль, как выяснилось, не подходит. Ему нужен мяч, он не готов бросать трехочковые в промышленных масштабах и излишне тяготеет к броскам со средней дистанции — самым неэффективным по современным меркам баскетбола. "Голден Стэйт" в связи с этим вынужден был пойти на предельное упрощение игры и, возложив всю атакующую активность на Карри, перейти на просто нечеловеческое количество пик-н-роллов с последующими дальними бросками с ведения. Но у этой системы есть существенный минус — если у Карри не идет бросок, все рушится. А с учетом того, что теперь оборона соперника получила возможность держать его под двойной опекой, попадать издали стало еще сложнее. Однако и это еще полбеды. Уже на старте сезона Карри получил перелом руки, его восстановление займет не меньше трех месяцев, а кто-то говорит, что он может и вовсе не выйти на паркет в нынешнем сезоне. Также небольшое повреждение получил и Расселл. В итоге сейчас состав "Голден Стэйт" состоит из подписанных на минимальные контракты "ролевиков" и Грина. Команда с 13 поражениями в 16 матчах идет на 15-м месте в Западной конференции. Даже у мертвейшего "Нью-Йорка", оккупировавшего последнюю строчку Восточной конференции, на одну победу больше. Что делать дальше? Сейчас у "Уорриорз" нет никаких вариантов. Только ждать и надеяться на лучшее. С возвращением Карри и Томпсона команда значительно прибавит как в обороне, так и в атаке, и пусть это уже не будут те самые непобедимые "Уорриорз", они все равно будут стабильно выходить в плей-офф еще несколько сезонов. В этих условиях ко двору придется и Расселл, которого можно будет оставить на позиции атакующего защитника и отдать Томпсону на растерзание легких форвардов соперника.