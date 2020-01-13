Власенко: российские ватерполистки не ориентируются на крупные победы в первых матчах ЧЕ

МОСКВА, 13 января. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Женская сборная России по водному поло не придает особого значения разгромным победам в двух стартовых матчах чемпионата Европы в Будапеште. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации водного поло России Алексей Власенко.

Российские ватерполистки провели две встречи на групповом этапе турнира. В первом матче россиянки победили команду Словакии (31:2), во втором - Сербии (27:2).

"Это не те команды, на которые надо равняться, - сказал Власенко. - Вот сейчас будет матч с венгерками, тогда и посмотрим, игра будет при полных трибунах, я вчера посмотрел, как болеют венгры на водном поло - у нас столько даже на футбол не ходят, при таких трибунах будет сложно. Так что старт рабочий".

Также Власенко рассказал, какие задачи стоят перед сборной России на турнире. Чемпионат Европы носит статус отборочного к Олимпийским играм 2020 года в Токио.

"Конечно, мы надеемся, что с этого турнира мы попадем на Олимпийские игры, - отметил он. - Это наша основная задача. По раскладам там еще надо будет смотреть, все только начинается".

В следующем матче сборная России сыграет с венгерками 15 января.