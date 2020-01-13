Вратарь Андрей Василевский примет участие в Матче звезд НХЛ

ТАСС, 13 января. Российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский заменит вратаря "Бостона" Туукку Раска в Матче звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Василевский будет представлять команду Атлантического дивизиона. Он станет вторым представителем России на звездном уик-энде. В составе команды Столичного дивизиона выступит форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин. Капитаном команды Столичного дивизиона был выбран форвард "Вашингтона" Александра Овечкин, однако он отказался от участия.

Василевский в текущем сезоне провел 33 матча, в которых одержал 22 победы, отражая в среднем 91,5% бросков, в его активе два матча без пропущенных голов. Василевскому 25 лет, по итогам прошлого сезона он был признан лучшим вратарем регулярного чемпионата. Он примет участие в Матче звезд НХЛ третий раз подряд.

"Тампа" располагается на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав в 45 матчах 58 очков.

Звездный уик-энд впервые с 1988 года состоится в Сент-Луисе. Он пройдет с 25 по 26 января на арене Enterprise Center.