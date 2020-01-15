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Матч за женскую шахматную корону

Церемония открытия второй части матча за женскую шахматную корону прошла во Владивостоке

Цзюй Вэньцзюнь и Александра Горячкина проведут шесть партий на территории Дальневосточного федерального университета
Цзюй Вэньцзюнь и Александра Горячкина ruchess.ru
Описание
Цзюй Вэньцзюнь и Александра Горячкина
© ruchess.ru

ВЛАДИВОСТОК, 15 января. /ТАСС/. Открытие второй части встречи за звание чемпионки мира по шахматам среди женщин состоялось во Владивостоке в среду. С 16 по 24 января обладательница мировой шахматной короны 28-летняя китаянка Цзюй Вэньцзюнь и 21-летняя россиянка Александра Горячкина проведут шесть партий на территории Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

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После шести партий счет между претендентками на шахматную корону равный - 3:3. Первые три партии завершились ничейным результатом, в четвертой победа досталась китайской шахматистке, в пятой сильнее оказалась россиянка. Шестая партия завершилась ничьей.

"Шахматы являются очень популярным спорт во всем мире, но особенный интерес к нему есть в Китае и России. Это событие даст дополнительную значимость Владивостоку, острову Русскому и ДВФУ во всем мире. Мы хотели бы создать комфортные условия для участниц, чтобы они показали лучшие результаты за шахматной доской. Я объявляю вторую часть матча за звание чемпионки мира по шахматам открытой", - сказал на церемонии президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.

Действующая чемпионка мира Цзюнь Вэйцзюнь призналась, что очень рада играть вторую часть матча в России. "Я очень рада играть в России, мне очень нравится гостеприимство, постараюсь выжать максимум из того, что могу. Думаю, что первая часть встречи проходила плотно, у нас были очень интересные партии, продолжение будет таким же", - сказала спортсменка.

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Встречи претенденток на звание чемпиона мира по шахматам среди женщин во Владивостоке намечены на 16-17, 19-20 и 22-23 января. Шахматистки будут играть на сцене "Синего зала", который может вместить одну тысячу зрителей. Призовой фонд матча за звание чемпионки мира составляет €500 тыс.

Горячкина уже была однажды участником соревнований в ДВФУ. В 2014 году она принимала участие в чемпионате России среди женщин и заняла пятое место. Цзюй Вэньцзюнь в мае 2018 года в матче за звание чемпионки мира, который проходил в Шанхае и Чунцине, обыграла соотечественницу Тань Чжунъи, а в ноябре того же года в Ханты-Мансийске стала чемпионкой мира по нокаут-системе. Спортсменка является двукратной победительницей Всемирной шахматной олимпиады (2016, 2018), двукратной чемпионкой мира по быстрым шахматам (2017, 2018), двукратной победительницей командного чемпионата мира (2009, 2011).

Теги
Дальний ВостокМатч за женскую шахматную корону
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