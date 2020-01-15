Церемония открытия второй части матча за женскую шахматную корону прошла во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 15 января. /ТАСС/. Открытие второй части встречи за звание чемпионки мира по шахматам среди женщин состоялось во Владивостоке в среду. С 16 по 24 января обладательница мировой шахматной короны 28-летняя китаянка Цзюй Вэньцзюнь и 21-летняя россиянка Александра Горячкина проведут шесть партий на территории Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

После шести партий счет между претендентками на шахматную корону равный - 3:3. Первые три партии завершились ничейным результатом, в четвертой победа досталась китайской шахматистке, в пятой сильнее оказалась россиянка. Шестая партия завершилась ничьей.

"Шахматы являются очень популярным спорт во всем мире, но особенный интерес к нему есть в Китае и России. Это событие даст дополнительную значимость Владивостоку, острову Русскому и ДВФУ во всем мире. Мы хотели бы создать комфортные условия для участниц, чтобы они показали лучшие результаты за шахматной доской. Я объявляю вторую часть матча за звание чемпионки мира по шахматам открытой", - сказал на церемонии президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.

Действующая чемпионка мира Цзюнь Вэйцзюнь призналась, что очень рада играть вторую часть матча в России. "Я очень рада играть в России, мне очень нравится гостеприимство, постараюсь выжать максимум из того, что могу. Думаю, что первая часть встречи проходила плотно, у нас были очень интересные партии, продолжение будет таким же", - сказала спортсменка.