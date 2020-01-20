Около 40 спортсменов готовы лично бороться в суде за право выступить в Токио под флагом РФ

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Около сорока спортсменов, которые являются кандидатами в сборную России на Олимпийские игры - 2020, намерены самостоятельно участвовать в судебном споре между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и отстоять свое право выступить в Токио под флагом своей страны. Однако участие российских спортсменов в судебном процессе будет зависеть от Спортивного арбитражного суда (CAS), который должен установить правомочность их притязаний.

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Российские спортсмены, желающие участвовать в статусе третьих лиц в судебном споре между WADA и РУСАДА, должны до 20 января включительно подать соответствующие заявления в Спортивный арбитражный суд, который находится в швейцарской Лозанне. 9 января Всемирное антидопинговое агентство отправило в CAS уведомление о споре с Российским антидопинговым агентством относительно статуса РУСАДА в связи с решением исполкома WADA от 9 декабря 2019 года. Как ранее сообщила ТАСС глава правового управления Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Бриллиантова, если до 20 января кто-то из российских спортсменов подаст заявление в CAS о желании участвовать в качестве третьего лица, то Спортивный арбитражный суд будет поименно рассматривать каждого атлета. Арбитры будут выяснять, есть ли у того или иного потенциального участника судебного спора правовой интерес и насколько это решение исполкома WADA может повлиять на каждого из этих спортсменов и их дальнейшую карьеру. В последний день подачи уведомлений в Спортивный арбитражный суд ТАСС связался с представителями российских федераций по летним олимпийским видам спорта и попытался выяснить, кто из потенциальных олимпийцев уже принял решение пойти в CAS, а кто допускает свое участие в этом судебном процессе. К настоящему времени около 40 российских спортсменов твердо решили идти в суд.

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