Около 40 спортсменов готовы лично бороться в суде за право выступить в Токио под флагом РФ

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Около сорока спортсменов, которые являются кандидатами в сборную России на Олимпийские игры - 2020, намерены самостоятельно участвовать в судебном споре между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и отстоять свое право выступить в Токио под флагом своей страны. Однако участие российских спортсменов в судебном процессе будет зависеть от Спортивного арбитражного суда (CAS), который должен установить правомочность их притязаний.
Российские спортсмены, желающие участвовать в статусе третьих лиц в судебном споре между WADA и РУСАДА, должны до 20 января включительно подать соответствующие заявления в Спортивный арбитражный суд, который находится в швейцарской Лозанне.
9 января Всемирное антидопинговое агентство отправило в CAS уведомление о споре с Российским антидопинговым агентством относительно статуса РУСАДА в связи с решением исполкома WADA от 9 декабря 2019 года. Как ранее сообщила ТАСС глава правового управления Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Бриллиантова, если до 20 января кто-то из российских спортсменов подаст заявление в CAS о желании участвовать в качестве третьего лица, то Спортивный арбитражный суд будет поименно рассматривать каждого атлета. Арбитры будут выяснять, есть ли у того или иного потенциального участника судебного спора правовой интерес и насколько это решение исполкома WADA может повлиять на каждого из этих спортсменов и их дальнейшую карьеру.
В последний день подачи уведомлений в Спортивный арбитражный суд ТАСС связался с представителями российских федераций по летним олимпийским видам спорта и попытался выяснить, кто из потенциальных олимпийцев уже принял решение пойти в CAS, а кто допускает свое участие в этом судебном процессе. К настоящему времени около 40 российских спортсменов твердо решили идти в суд.
В их число вошли фехтовальщицы Софья Великая, Яна Егорян и Инна Дериглазова, представители спортивной гимнастики Никита Нагорный, Артур Далалоян и Лилия Ахаимова, борцы Игорь Овсянников, Начын Куулар, Валерия Коблова, Елизавета Сорокина, Илья Борисов и Данила Сотников; представители академической гребли Николай Пименов, Артем Косов, Елена Орябинская, Екатерина Севостьянова и Анастасия Тиханова; стрелки из лука Инна Степанова, Елена Осипова и Саяна Ли. ТАСС также стало известно, что в CAS намерены пойти сборная России по конному спорту в выездке, по четыре представителя плавания и художественной гимнастики, три байдарочника и каноиста, а также несколько дзюдоистов.
У этих спортсменов есть все основания для обращения в CAS, так как решение WADA напрямую затрагивает их интересы: они не могут выступать на Олимпийских играх под флагом своей страны, что ставит их в неравное положение по сравнению с другими участниками соревнований, а также может создать условия, при которых участие спортсменов в командных видах спорта окажется невозможным. Кроме того, вердикт WADA обязывает Международный олимпийский комитет и международные федерации устанавливать для российских спортсменов особые (более строгие) условия допуска на Олимпийские игры по сравнению с требованиями, предъявляемыми к атлетам из других стран.
Предыстория вопроса
9 декабря исполком WADA единогласно принял решение лишить статуса соответствия РУСАДА. Это может привести к санкциям в отношении российского спорта: на четыре года Россия лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом.
24 декабря общее собрание членов РУСАДА (совет учредителей) приняло рекомендацию наблюдательного совета о несогласии с санкциями WADA. 27 декабря РУСАДА отправило WADA уведомление об этом. До вердикта CAS санкции WADA не вступят в силу. Обе стороны могут опротестовать решение CAS в Федеральном суде Швейцарии.
В пятницу о своем намерении стать участниками судебного спора между WADA и РУСАДА в качестве третьих лиц объявили Олимпийский комитет России и Паралимпийский комитет России, а также Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитет. В понедельник о желании добиться статуса третьего лица в этом судебном споре объявила Ассоциация зимних видов спорта России и Союз биатлонистов России, а днем ранее о намерении бороться за свои интересы в суде заявила Международная федерация хоккея.