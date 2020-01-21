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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Поздняков: спор WADA и РУСАДА затронул интересы всех крупнейших спортивных структур

Глава ОКР отметил необходимость принимать во внимание позиции и аргументы самых разных сторон
Глава ОКР Станислав Поздняков Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Глава ОКР Станислав Поздняков
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 21 января. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что в судебном споре Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) затронуты интересы почти всех крупнейших международных спортивных организаций. Комментарий Позднякова приводит служба информации ОКР.

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"Тот факт, что заявления на вступление в судебный спор между WADA и РУСАДА в качестве третьей стороны поданы большим количеством как российских, так и международных спортивных организаций и федераций, а также рядом известных спортсменов, еще раз подтверждает неоднозначность рекомендаций комитета по соответствию, поддержанных исполкомом WADA, - отметил Поздняков. - Равно как противоречивость и несоразмерность предполагаемых последствий. Мы изначально говорили о том, что предложенные WADA санкции носят чрезмерный характер и ущемляют права лиц и организаций, которые не имеют никакого отношения к предмету выдвинутых обвинений. Прежде всего, конечно же, речь о спортсменах, которые должны иметь возможность планомерно готовиться к Олимпийским играм и другим международным соревнованиям, выступать без каких-либо ограничений, если в их адрес не выдвинуто каких-либо претензий".

"Поэтому и МОК, и ОКР, и федерации, и паралимпийский комитет, и все, кто официально заявил о своем желании принять участие в процессе в качестве третьей стороны, идут в CAS с целью получить детальные, исчерпывающие и не предполагающие двойных трактовок юридически подкрепленные разъяснения по поводу каждого из спорных пунктов решений WADA, - добавил президент ОКР. - Чем больше вопросов, на которые необходимо получить ответ, тем взвешеннее могут быть итоговые решения. Ведь необходимо принимать во внимание позиции и аргументы самых разных сторон. Прецедентов у такого рода процесса не было, сейчас так или иначе затронуты интересы практически всех крупнейших международных спортивных структур".

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Исполком WADA 9 декабря 2019 года единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия кодексу и введение санкций в отношении российского спорта в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Россия рискует на четыре года лишиться права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом.

РУСАДА не согласилось с санкциями, WADA 9 января отправило уведомление о споре с РУСАДА в Спортивный арбитражный суд (CAS). Ранее об участии в процессе в качестве третьей стороны объявили ОКР, Паралимпийский комитет России (ПКР), Международный олимпийский комитет (МОК), Международный паралимпийский комитет (МПК), а также ряд национальных спортивных федераций. Они присоединились к процессу как организации, чьи интересы затрагивает решение WADA.

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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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