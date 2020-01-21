Поздняков: спор WADA и РУСАДА затронул интересы всех крупнейших спортивных структур

"Тот факт, что заявления на вступление в судебный спор между WADA и РУСАДА в качестве третьей стороны поданы большим количеством как российских, так и международных спортивных организаций и федераций, а также рядом известных спортсменов, еще раз подтверждает неоднозначность рекомендаций комитета по соответствию, поддержанных исполкомом WADA, - отметил Поздняков. - Равно как противоречивость и несоразмерность предполагаемых последствий. Мы изначально говорили о том, что предложенные WADA санкции носят чрезмерный характер и ущемляют права лиц и организаций, которые не имеют никакого отношения к предмету выдвинутых обвинений. Прежде всего, конечно же, речь о спортсменах, которые должны иметь возможность планомерно готовиться к Олимпийским играм и другим международным соревнованиям, выступать без каких-либо ограничений, если в их адрес не выдвинуто каких-либо претензий".

"Поэтому и МОК, и ОКР, и федерации, и паралимпийский комитет, и все, кто официально заявил о своем желании принять участие в процессе в качестве третьей стороны, идут в CAS с целью получить детальные, исчерпывающие и не предполагающие двойных трактовок юридически подкрепленные разъяснения по поводу каждого из спорных пунктов решений WADA, - добавил президент ОКР. - Чем больше вопросов, на которые необходимо получить ответ, тем взвешеннее могут быть итоговые решения. Ведь необходимо принимать во внимание позиции и аргументы самых разных сторон. Прецедентов у такого рода процесса не было, сейчас так или иначе затронуты интересы практически всех крупнейших международных спортивных структур".